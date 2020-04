A nap, amikor meghalt a kapitalizmus: mi lesz így a jövőnkkel?

"2020. április 9. úgy fog szerepelni a tankönyvekben, mint a nap, amikor meghalt az amerikai kapitalizmus. Ez volt az a nap, amikor az amerikai jegybank bejelentette, hogy a gazdaság kisegítése céljából elfogadnak befektetési minősítés alatti vállalati kötvényeket is. A Fed legnagyobb bűne az, hogy megöli az innovációt. Megszűnik az üzleti darwinizmus, az életképtelen selejt továbbra is megmarad" - írja a Pénzcentrumnak írt véleménycikkében Kardos Zsolt, az AEGON Alapkezelő szakértője.

Sok-sok év múlva, a 2020. április 9-i dátum úgy fog szerepelni a tankönyvekben, mint a nap, amikor meghalt az amerikai kapitalizmus. Ez volt az a nap, amikor az amerikai jegybank, a Fed bejelentette, hogy a gazdaság kisegítése céljából elfogadnak befektetési minősítés alatti vállalati kötvényeket is. Magyarul olyan cégek kötvényeit is megvásárolja a Fed, amelyek spekulatív minősitést kaptak

- Kardos Zsolt.

A szakértő szerint persze az, hogy egy kötvény spekulatív minősitést kap, nem feltétlenül probléma. Mint emlékeztetett, például a Tesla kötvénybesorolása is a spekulatív kategóriába tartozik. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy a Tesla egy fiatal cég, amely teljesen új technologiát fejlesztett ki, és van esély arra, hogy átírja az autózás jövőjét. Ezzel szemben a több mint 100 éves Ford kötvényei is spekulatív besorolásúak - hívjafel a figyelmet Kardos Zsolt, majd hozzátette: "mégis, aki közel áll a tőzsdei folyamatokhoz tudhatja, hogy míg a Tesla a jövőt reprezentálja, addig a Ford a múltat." Kardos meglátása szerint

a Ford egy rendkívül rosszul menedzselt cég, egy olyan vállalat, amelyik potenciálisan csődbe is mehet. Ezt a tényt a Ford részvény- és kötvényárfolyama is nagyon jól reflektálta április 9-ig.

Kardos véleménye szerint a kapitalizmus egyik fontos lételeme a megújulás. Mint mondja, a világ változik, és vele együtt a világot befolyásoló vállalatok is. "Ha megnézzük milyen cégek voltak 30 évvel ezelőtt a Dow Jones tőzsdeindexben, találunk olyan neveket, amiket egy most 30-as fiatal nem is ismer. Ki tudja megmondani, hogy a F. W. Woolworth cég mivel foglalkozott? És az American Can Company? Eastman Kodak? Talán az utolsót páran felismerik, de az első kettőt valószínűleg senki" - idézte fel a szakértő. Kardos hozzátette:

Pedig annak idején ezek a cégek is formálták Amerika arcát, az amerikai kapitalizmust.

Mint mondta, ezek a cégek is voltak start-up cégek valamikor, kitaláltak valami újat, ami megreformálta az akkori világot. De, ami a kapitalizmus szempontjából a legfontosabb az az, hogy elsöpörték azokat a cégeket, amik rosszul menedzseltek voltak, vagy csak egyszerűen eljárt felettük az idő. "Ez a legfontosabb eleme a kapitalizmusnak. A porból egy új főnix születik, és amikor lejárt az ideje az ő porából kikel a következő madár. Ez az a folyamat, amit a Fed megállított április 9-én" - vont le következtetést Kardos Zsolt.

Visszatérve a Tesla-Ford viszonyításra, a Ford "megúszta" köszönhetően a Fednek. Ahelyett, hogy csődbe menne és átadná a helyét a "jövőnek", itt marad a nyakunkon, mint egy parazita és elszívja mind az intellektuális mind a pénzügyi forrásokat olyan cégektől, amik a társadalmat egy következő szintre emelnék

- fogalmazott a szakértő.

Kardos Zsolt meglátása szerint ugyanakkor az amerikai jegybank nem csak a Fordot mentette meg ezáltal. Szerinte az, hogy ennyire beavatkozik a tőzsdén jegyzett cégek pénzügyi folyamataiba, előbb-utóbb egy olyan helyzetet állíthat elő, hogy teljesen fölösleges lesz elemezni ezeket a cégeket. "Minek értékelni bármit is, ha tudjuk, hogy a sor végén ott áll a Fed, és ha kell, megmenti a legrosszabb vállalatokat is" - szögezte le a szakértő.

A kapitalizmus öntisztitó folyamata megszűnik. Egyre több "zombi" vállalat lesz, amik csak azért működnek még, mert az állam, a jegybankon keresztül életben tartja őket. Ismerős? 35 évvel ezelőtt, a szocializmus alatt, Magyarország is hasonlóan működött. Képzeljük el, hogy egy amerikai elemző eljön Magyarországra 1985-ben és elemezni kezdi a Ganz-MÁVAG-ot, a Csepel Műveket vagy a Goldberger Textil gyárat. Valószínűleg egy nap után visszarepült volna New York-ba egy olyan jelentéssel, amiben az áll, hogy ez a rendszer halálra van ítélve, mert nem a cégvezetők döntenek, hanem egy szürke bürokrata valahol az állami vezetésben. És teljesen igaza lett volna

- fűzte hozzá Kardos Zsolt. A szakértő hozzátette:

"Ne felejtsük el, annak, akinek hatalma van eldönteni, hogy egy életképtelen cég továbbra is működőképes maradjon, annak hatalma van azt is eldönteni, hogy az a cég mennyire prosperáljon a jövőben."

Kardos meglátása szerint a Ford esetében ez azt jelentheti, hogy nem költhet pénzt a gyárai felújítására, mert az a munkások elbocsátását eredményezné. A pénzt pedig 2020. április 9-én azért kapta a Ford a jegybanktól, hogy az ott dolgozó embereknek megmaradjon a munkájuk. A szakértő szerint a jövőben így az is előfordulhat, hogy nem fejleszthet elektromos autókat, mert az pedig az amerikai olajmunkások állásait veszélyeztetné. "Ellenszegülni pedig nem lehet a felsőbb döntésnek, mert akkor a pénzforrás is megszűnik" - tette hozzá a szakértő.

Most képzeljük azt el, hogy a Fed 30 évvel ezelőtt tette volna ezt, és az F. W. Woolworth vagy épp az Eastman Kodak a mai napig működő vállalatok lennének. Akkor nem lenne Walmart, Target, és Amazon sem. A fotóinkat pedig nem okostelefonon készítenénk, hanem egy félkilós masinával, és két hetet várnánk az előhívásra, hogy megcsodálhassuk a legutolsó nyaralás képeit. A Fed legnagyobb bűne az, hogy megöli az innovációt. Megszűnik az üzleti darwinizmus, az életképtelen selejt továbbra is megmarad. És ezzel meghal a kapitalizmus is

- zárta gondolatait a Pénzcentrumnak írt szakértői cikkében Kardos Zsolt.

