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Megtakarítás

Egyre nagyobb az érdeklődés az állampapíroknál: kapkodtak utánuk a befektetők, tudhatnak valamit?

MTI
2026. augusztus 13. 17:33

Kiemelkedő befektetői érdeklődés és vegyes hozammozgások jellemezték az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK) csütörtöki aukcióit. Míg a 12 hónapos diszkont kincstárjegyek átlaghozama enyhén csökkent, a 10 éves államkötvényeké minimálisan emelkedett. A jelentős túljelentkezés miatt az ÁKK több kategóriában is a meghirdetettnél jóval nagyobb összegben fogadott el ajánlatokat.

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A 12 hónapos diszkont kincstárjegyek esetében az eredetileg tervezett 30 milliárd forintos mennyiségre 92,4 milliárd forintnyi ajánlat érkezett az elsődleges forgalmazóktól. A magas keresletre reagálva a kibocsátó megemelte az értékesítési keretet, így végül 44,5 milliárd forintnyi papírt adtak el. Az aukciós átlaghozam 5,22 százalékon alakult, ami 3 bázispontos mérséklődést jelent a korábbi aukcióhoz képest, és alig tér el a szerdai 5,19 százalékos másodpiaci referenciahozamtól.

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A hosszabb futamidejű papírok iránt még ennél is intenzívebb volt a kereslet. A 10 éves futamidejű államkötvények aukcióján a meghirdetett 20 milliárd forintra kiugróan magas, 221,4 milliárd forintos igény futott be. Az ÁKK emiatt jelentősen megemelte a keretet, és végül 70 milliárd forintot fogadott el. Ennél a papírnál az átlaghozam 5,43 százalék lett, ami 6 bázisponttal haladja meg az előző aukciós értéket, és szinte teljesen megegyezik a megelőző napi 5,45 százalékos másodpiaci szinttel.

A 10 éves futamidejű, változó kamatozású államkötvények értékesítése során az ÁKK tartotta magát az eredeti tervekhez, így a beérkezett 12,5 milliárd forintnyi ajánlatból pontosan a meghirdetett 10 milliárd forintot fogadták el.

címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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