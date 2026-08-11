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Megtakarítás

Négyszázmilliárdos gigavásárlás előtt áll a MOL: sok mindent átír ez a tranzakció - minden magyar részvényest érint a lépés

Pénzcentrum
2026. augusztus 11. 19:32

Az MBH Befektetési Bank legfrissebb részvényelemzései szerint a Magyar Telekom és a MOL egyaránt stabil fundamentumokkal és kedvező működési kilátásokkal rendelkezik, ugyanakkor a jelenlegi árfolyamszintek mellett már korlátozottabb felértékelődési potenciál mutatkozik - közölte a társaság. Az egyes tőzsdei árfolyamok aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is nyomon követhető.

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A MOL 2026 második negyedévében jelentős eredményjavulást ért el a magas olaj- és gázáraknak, valamint a kedvező finomítói marzsoknak köszönhetően, leküzdve a korábbi működési nehézségek egy részét. A stabil pénzügyi mutatók és a várható NIS-akvizíció kedvező hatásai miatt az MBH Befektetési Bank 4404 forintra emelte a papír egyéves célárát, miközben továbbra is fenntartja a semleges ajánlást.

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A vállalat nemrég közzétett féléves jelentése rávilágít arra, hogy a fundamentumokat nagyrészt a geopolitikai feszültségek miatt megugró és erősen ingadozó energiaárak határozták meg. Az olaj hordónkénti ára a tavalyi 71 dollárról 90 dollárra emelkedett, miközben a földgáz jegyzése is jelentősen drágult. Ezzel párhuzamosan a benzin és a gázolaj finomítói árrése is látványos javulást mutatott az év eleji szintekhez képest. A kedvező piaci környezetet kihasználva a cégcsoport második negyedéves árbevétele forintban számolva több mint 32 százalékkal, míg EBITDA-ja közel 64 százalékkal szárnyalta túl az egy évvel korábbi értéket.

Ez a kiemelkedő teljesítmény annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy az olajtársaságnak számos működési kihívással kellett szembenéznie az év első felében. A régiós árstopok, a Barátság kőolajvezeték átmeneti leállása miatti logisztikai kényszermegoldások, valamint a százhalombattai finomítóban és a tiszaújvárosi petrolkémiai üzemben történt üzemzavarok egyaránt hátráltatták a termelést. Bár a nyersanyagellátás mára zavartalanná vált, és a hatósági árazást is kivezették, a finomítói kapacitások egyelőre nem álltak helyre teljes mértékben.

A Kutatás-termelés (Upstream) üzletág eredményét a tartósan magas olajár hajtotta, így a szegmens EBITDA-ja 18 százalékkal nőtt, miközben a napi termelés stabilan 96 ezer hordó maradt. Szintén fontos fejlemény, hogy a MOL megállapodást kötött a Shell ciprusi gázmezőjében lévő 35 százalékos részesedésének megvásárlásáról, ami az évtized eddigi legnagyobb akvizíciója lehet a vállalat számára.

A Feldolgozás és kereskedelem (Downstream) szegmens teljesítménye még ennél is nagyobbat ugrott: az üzemi balesetek miatti 10-13 százalékos volumenkiesés ellenére az EBITDA 91 százalékkal emelkedett, amit szinte kizárólag a kiugróan magas finomítói marzsok ellensúlyoztak. A petrolkémiai ágazat helyzete ugyanakkor továbbra is kihívást jelent, mivel a gyenge európai ipari kereslet, a magas szén-dioxid-kvótaárak és az erős kínai verseny tartósan nyomás alatt tartja a jövedelmezőséget.

Ezzel szemben a Fogyasztói szolgáltatások üzletág kifejezetten gyenge negyedévet zárt. Bár az eladott üzemanyag mennyisége nőtt, és a nem üzemanyag jellegű (non-fuel) termékek értékesítése is javult, a régiós árstopok és marzskorlátozások miatt a szegmens eredménye 32 százalékkal visszaesett. A gázszállítási üzletág profitja szintén csökkent a határokon átnyúló kereslet mérséklődése miatt. Az újonnan kiépített körforgásos gazdasági szolgáltatások ugyan minimális nyereséget tudtak felmutatni, ez a terület azonban még az építkezés fázisában jár, eredménye erősen szezonális, és a cégcsoport egészéhez viszonyítva egyelőre elenyésző a súlya.

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A jövőbeli kilátásokat leginkább a szerb NIS várható felvásárlása határozza meg, amely mintegy 15 százalékos volumennövekedést hozhat a MOL főbb üzletágaiban.

A nagyságrendileg 400 milliárd forintos tranzakció elkerülhetetlenül növeli majd a vállalat eladósodottságát, az elemzők szerint azonban ez kényelmesen kezelhető marad a stabil tőkeszerkezetnek köszönhetően.

Mivel a finomítói karbantartások idén várhatóan befejeződnek, a piacokon megszűntek az árstopok, az olajár pedig az elemzések szerint tartósan 70 dollár felett maradhat, a MOL a következő években is stabilan fizetheti a 200-220 milliárd forint körüli osztalékot.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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