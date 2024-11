Esküvő 2025: sokmilliós luxuskiadás lett a mennyegző - Ennyibe kerül egy átlagos lagzi

Tombol az esküvők értékesítési szezonja, egymást érik az esküvő kiállítások és nyílt napok országszerte. Felvonulnak a különféle helyszínek és szolgáltatók, várva a jövő évi esküvőre készülő párokat. Az árak alapján azonban úgy tűnik, az esküvő egyre inkább luxuscikké válik.

A 30-as éveikben járó párok, akik most házasodnak, nemcsak az esküvő költségeivel szembesülnek, hanem a közös életkezdés anyagi terheivel is. Lakásvásárlás, gyerekvállalás és a mindennapi megélhetés költségei mind hozzájárulnak a pénzügyi kihívásokhoz. Az elmúlt három év inflációja, az élelmiszerárak drágulása, valamint az energiaárak ingadozása az esküvői ipar árait is megemelte. De mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben?

A Ceremóniamester Szövetség országos felmérése alapján az esküvői szolgáltatások árai széles skálán mozognak, a helyszínválasztástól kezdve a vendéglátáson át a dekorációig. Nézzük a legfontosabb költségtényezőket:

Helyszínek : Az exkluzív, felkapott esküvői helyszínek akár 2.000.000 Ft-ba is kerülhetnek, míg a kevésbé népszerű helyszínekért már 220.000 Ft körüli bérleti díjat kérnek. Átlagosan azok a helyszínek, ahol díjat kérnek, 642.308 Ft-ért bérelhetők. Azonban a helyszínek 70%-a nem kér bérleti díjat, ami jelentős megtakarítást jelenthet a pároknak.

Vendéglátás : Az ételek és italok költsége szintén fontos tényező. A legolcsóbb menü csomagok 30.000 Ft/fő, míg a prémium ajánlatok akár 150.000 Ft/fő áron érhetők el. Az átlagos költség 54.846 Ft/fő, beleértve az italcsomagokat is. Az esküvő nagyságától függően ez a tétel a költségvetés egyik legjelentősebb része.

Fotózás és filmezés: A fotós és videós szolgáltatások egyre inkább csomagban érhetők el, átlagosan 315.708 Ft-ért. Ez az összeg magában foglalja az esküvő teljes dokumentálását, így a párok biztosak lehetnek abban, hogy minden fontos pillanat meg lesz örökítve.

Fotózás és filmezés: A fotós és videós szolgáltatások egyre inkább csomagban érhetők el, átlagosan 315.708 Ft-ért. Ez az összeg magában foglalja az esküvő teljes dokumentálását, így a párok biztosak lehetnek abban, hogy minden fontos pillanat meg lesz örökítve.

Zenei szolgáltatások : A DJ szolgáltatások átlagosan 520.000 Ft-ba kerülnek, ami magában foglalja a fénytechnikát és a szertartás hangosítását is. A kisebb zenekarok (max. 4 fő) 368.889 Ft körüli áron érhetők el, míg a nagyobb zenekarok ára 770.000 Ft. A prémium nagyzenekarok 850.000 Ft-tól kezdődnek, így a zenei választás jelentős hatással lehet az összköltségre.

: A DJ szolgáltatások átlagosan 520.000 Ft-ba kerülnek, ami magában foglalja a fénytechnikát és a szertartás hangosítását is. A kisebb zenekarok (max. 4 fő) 368.889 Ft körüli áron érhetők el, míg a nagyobb zenekarok ára 770.000 Ft. A prémium nagyzenekarok 850.000 Ft-tól kezdődnek, így a zenei választás jelentős hatással lehet az összköltségre. Ceremóniamester és szertartás : A ceremóniamesterek árai 2025-ben 220.000 Ft és 500.000 Ft között mozognak. Az esküvői szertartás díjai különböznek attól függően, hogy szimbolikus szertartásról vagy anyakönyvi hivatal által végzett kihelyezett polgári szertartásról van szó. A szimbolikus szertartásvezetők átlagosan 160.000 Ft-ot kérnek, míg a kihelyezett polgári szertartások ára átlagosan 80.000 Ft. Sok ceremóniamester a szertartásvezetés feladatát is elvégzi, így ez nem jelent további költséget a pároknak.

Dekoráció: Az esküvői dekoráció, különösen a virágdekoráció ára nagyban függ a szezontól és a helyszíntől. Az átlagos dekorációs költség 1.000.000 Ft, de az árak 330.000 Ft-tól akár 3.000.000 Ft-ig is terjedhetnek.

Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben?

Mennyibe kerül egy esküvő 2025-ben?

Mennyibe kerül egy esküvő? Ez a leggyakrabban elhangzó kérdés, és egyben a legnehezebben megválaszolható is

- mondta el Hende Máté, a Ceremóniamester Szövetség tagja. “Sokösszetevős kérdés, nagyban függ a létszámtól, a helyszínválasztástól, és persze a pár minőség iránti igényétől” - tette hozzá. A Ceremóniamester Szövetség adataiból azonban kiszámolható a leggyakoribb esküvői létszámokra a jövő évi átlagos költség. A létszám növekedésével az esküvő költségei arányosan emelkednek. A vendéglátás és a dekoráció költségei kiemelkedően nőnek, különösen a nagyobb létszámú esküvők esetén.

60 fős esküvő DJ-vel: Körülbelül 6.788.016 Ft. Ha a pár zenekart választ, ez az összeg 6.636.905 Ft-ra csökkenhet.

80 fős esküvő DJ-vel: A költségek 7.588.016 Ft körül alakulnak, míg a kis zenekarral ez az összeg 7.436.905 Ft lesz.

100 fős esküvő nagy zenekarral: A nagyobb zenekarok általában drágábbak, így az összköltség elérheti a 8.722.616 Ft-ot.

Az általunk évente látott adatokból jól látszik, hogy a párok a meghívott vendégekkel igyekeznek takarékoskodni. Ahogy növekedtek az árak, úgy csökkent az esküvők vendégszáma

- mondta el Hende Máté, aki 2024. november 8-án vehette át a Hungarian Wedding Award elismerést, a legnagyobb esküvős szakmai díjat.

Nagyot zuhant az esküvők száma

A 2023-as adatok alapján jelentős visszaesés tapasztalható a házasságkötések számában, és ez a tendencia 2024-ben is folytatódni látszik. Az állami családtámogatási programok és a gazdasági fellendülés pozitív hatással voltak a házasságkötésekre. Azonban 2022-re a tendencia hirtelen megfordult, és 2023-ban már csak 50 139 házasságot regisztráltak a 2021-es 72 ezerrel szemben. A csökkenés mögött persze számos tényező áll. Az infláció megugrása és a megélhetési költségek növekedése (különösen az élelmiszerek és energiaárak) nagymértékben csökkentette a fiatalok vásárlóerejét, ami egyenesen kihatott az esküvők számára és - ezek szerint - vendégszámára is.

Aki tehát esküvőt tervez, gondolja át jól, milyen költségeket tud vállalni, és érdemes előre tervezni, hogy minden a kívánt elképzelések szerint valósuljon meg, miközben a költségvetés is tartható marad

- tanácsolja Hende Máté.

Ezt megfogadva a nagy nap minden részlete tökéletesen illeszkedik az elképzelésekhez, anélkül, hogy felesleges stressz vagy pénzügyi terhek nehezednének a párra. Az alapos előkészület lehetővé teszi, hogy a párok élvezhessék életük egyik legboldogabb napját úgy, hogy közben a pénzügyi biztonságot is szem előtt tartják.