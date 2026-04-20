Szívszorító vallomást tett a magyar színészlegenda: 12 évig dolgozott temetőben, a mai napig magányosan él
Negyven évnyi sikeres pályafutás után, 2008-ban fordított végleg hátat a színészetnek Gáti Oszkár. A 77 éves Jászai Mari-díjas művész ma teljesen visszavonultan, egyedül él Győrben, és egyáltalán nem tervezi a visszatérést a színpadra.
Gáti Oszkár pályája során a legjelentősebb drámai szerepekben bizonyította tehetségét. Többek között megformálta Lucifert, Lear királyt, Othellót és Oberont, emellett számtalan filmben is láthatta a közönség. Tizenhat évvel ezelőtt azonban úgy döntött, hogy végleg szakít a hivatásával.
A színész Kadarkai Endre 'Hallgatlak' című műsorában elmondta, hogy a színházban elpusztul az ember lelke, ha nem figyelnek rá. Nem folyamatos dicséretre vágyott, csupán arra, hogy a szakmabeliek eljöjjenek, és megnézzék az alakításait. Távozásakor nyíltan kimondta a véleményét. Emiatt rendkívül durva reakciókat kapott, ami a legtöbb szakmai kapcsolatát tönkretette.
A színházi világot hátrahagyva tizenkét éven át temetőgondnokként dolgozott. Ez a munka gyakran késztette mély gondolkodásra. Ma Győrben éli a mindennapjait, meglehetősen magányosan. Megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogy ha az éjszaka közepén hirtelen baj érné, nem lenne kit felhívnia. Éppen ezért a mobiltelefonját szándékosan sosem viszi be a hálószobába. Úgy véli, ha nagy bajba kerülne, hiába is próbálna segítséget kérni. Valószínűleg mindenki elérhetetlen lenne, akit csak tárcsázhatna.
Családi élete is felemásan alakult. Idősebb gyermekeitől mára eltávolodott, amit élete egyik legnagyobb kudarcaként él meg. A mindennapjaiba azonban örömet hoz, hogy legkisebb fiával sikerült szoros és jó viszonyt fenntartania. A magány és a múltbéli sérelmek ellenére a színpadi visszatérés gondolata továbbra sem foglalkoztatja.
Címlapfotó: Krizsán Csaba, MTI/MTVA
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
A rekordösszeget nyerő lottózónak legkésőbb 2026. július 17-ig kell jelentkeznie a Szerencsejáték Zrt.-nél.
Valaki minden idők legnagyobb magyar lottónyereményét vitte el: az Ötöslottó 16. heti sorsolásán egyetlen telitalálatos szelvénnyel több mint 6,78 milliárd forint talált gazdára.
Rekordösszegű főnyereményt sorsoltak ki szombat este az Ötöslottón; egy szerencsés játékos 6 milliárd 780 millió forintot kaszált.
6,76 milliárd forint a tét! Megkezdték az Ötöslottó 2026/16. heti nyerőszámainak sorsolását, melyet ezúttal is élőben közvetít a Pénzcentrum.
Döbbenet az európai szuperlottó pénteki sorsolásán: rengeteg magyar foghatja a fejét, centikre voltak a milliárdoktól
Kihúzták az Eurojackpot 16. heti pénteki nyerőszámait. Két magyar ébredt milliomosként, összesen több mint 16 ezer honfitársunknaqk volt szerencséje a szuperlottón.
Mutatjuk a friss nyerőszámokat, és azt, hogy milyen számokkal vitte el valaki a 710 millió forintos főnyereményt.
Keményen lecsapott a versenyhivatal Forstner Csengére: súlyos milliókba került a posztolós trükközés
Az influenszert figyelmeztették, míg a reklámozott termékeket értékesítő vállalkozásokra, valamint az influenszer ügynökségét összesen 9 millió forintra bírságolták.
Itt a bejelentés, világsztár lép fel a Sziget utolsó napján: jó ideje nem járt Magyarországon, garantált a teltház
Skrillex lesz az idei Sziget fesztivál zárónapjának fő fellépője augusztus 15-én.
Súlyos, amit közöltek az Ötöslottó választás utáni első sorsolásáról: erről minden játékosnak tudnia kell
A szerencsés nyertes 6,76 milliárd forintot vihet haza, miután fél éve nem volt telitalálat a lottón.
Vajon rámosolygott valakire ma a szerencse a Skandináv lottón, és hazavitte a főnyereményt? Mutatjuk a friss nyerőszámokat!
Botra támaszkodva él, mégis utazik és önálló maradt – Révész Sándor őszintén mesélt a mindennapjairól.
Kútba esett a streamingóriás gigantikus üzlete: váratlan húzással kaszálnának elképesztő milliárdokat a nézőkön
A Netflix a hirdetési üzletágára és a tartalomfejlesztésre helyezi a hangsúlyt, miután nem sikerült felvásárolnia a Warner Bros Discoveryt.
A helyzet súlyát növeli, hogy számára a SzerencseSzombat nem csupán egy televíziós szerep volt, hanem stabil pont az életében.
Kitálalt az anyagi helyzetéről Bodnár Attila és Pap Rita: elképesztő, milyen kevés nyugdíjból él a legendás magyar házaspár
A koncertélet is jelentősen átalakult az elmúlt években. A Covid előtt évente akár nyolcvan fellépésük is volt, ma azonban már jóval kevesebb meghívás érkezik.
Több mint ezer hollywoodi filmszakember tiltakozik a Warner Bros. Discovery és a Paramount tervezett, 110 milliárd dolláros fúziója ellen.
Kisebb pénzeső hullhat a Netflix-előfizetőkre: milliók kaphatnak visszatérítést a brutális áremelések után
Akár 500 eurót is visszakaphatnak egyes előfizetők, miután a bíróság jogsértőnek minősítette az áremeléseket.
Szívbemarkoló részletekről mesélt Halász Judit: a kómából ébredve egyetlen dolog tartotta benne a lelket
Súlyos betegségek, egy autóbaleset és az abból fakadó kóma után sem a visszavonulást választotta Halász Judit.
Már több mint 600 millió forintért játszhattak a szerencsevadászok a Hatoslottón. Lássuk, hogy a vasárnapi sorsoláson volt-e telitalálat, elvitték-e a főnyereményt!
