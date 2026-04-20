Szívszorító vallomást tett a magyar színészlegenda: 12 évig dolgozott temetőben, a mai napig magányosan él

Negyven évnyi sikeres pályafutás után, 2008-ban fordított végleg hátat a színészetnek Gáti Oszkár. A 77 éves Jászai Mari-díjas művész ma teljesen visszavonultan, egyedül él Győrben, és egyáltalán nem tervezi a visszatérést a színpadra.

Gáti Oszkár pályája során a legjelentősebb drámai szerepekben bizonyította tehetségét. Többek között megformálta Lucifert, Lear királyt, Othellót és Oberont, emellett számtalan filmben is láthatta a közönség. Tizenhat évvel ezelőtt azonban úgy döntött, hogy végleg szakít a hivatásával.

A színész Kadarkai Endre 'Hallgatlak' című műsorában elmondta, hogy a színházban elpusztul az ember lelke, ha nem figyelnek rá. Nem folyamatos dicséretre vágyott, csupán arra, hogy a szakmabeliek eljöjjenek, és megnézzék az alakításait. Távozásakor nyíltan kimondta a véleményét. Emiatt rendkívül durva reakciókat kapott, ami a legtöbb szakmai kapcsolatát tönkretette.

A színházi világot hátrahagyva tizenkét éven át temetőgondnokként dolgozott. Ez a munka gyakran késztette mély gondolkodásra. Ma Győrben éli a mindennapjait, meglehetősen magányosan. Megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogy ha az éjszaka közepén hirtelen baj érné, nem lenne kit felhívnia. Éppen ezért a mobiltelefonját szándékosan sosem viszi be a hálószobába. Úgy véli, ha nagy bajba kerülne, hiába is próbálna segítséget kérni. Valószínűleg mindenki elérhetetlen lenne, akit csak tárcsázhatna.

Családi élete is felemásan alakult. Idősebb gyermekeitől mára eltávolodott, amit élete egyik legnagyobb kudarcaként él meg. A mindennapjaiba azonban örömet hoz, hogy legkisebb fiával sikerült szoros és jó viszonyt fenntartania. A magány és a múltbéli sérelmek ellenére a színpadi visszatérés gondolata továbbra sem foglalkoztatja.

