
Gyõr, 2015. május 5.Gáti Oszkár színész, a Menház Színpad vezetõje bemutatkozó sajtótájékoztatója után a gyõri kamaraszínházban 2015. május 5-én. A színház május 7-én nyílik.MTI Fotó: Krizsán Csaba
Szórakozás

Szívszorító vallomást tett a magyar színészlegenda: 12 évig dolgozott temetőben, a mai napig magányosan él

Pénzcentrum
2026. április 20. 13:30

Negyven évnyi sikeres pályafutás után, 2008-ban fordított végleg hátat a színészetnek Gáti Oszkár. A 77 éves Jászai Mari-díjas művész ma teljesen visszavonultan, egyedül él Győrben, és egyáltalán nem tervezi a visszatérést a színpadra.

Gáti Oszkár pályája során a legjelentősebb drámai szerepekben bizonyította tehetségét. Többek között megformálta Lucifert, Lear királyt, Othellót és Oberont, emellett számtalan filmben is láthatta a közönség. Tizenhat évvel ezelőtt azonban úgy döntött, hogy végleg szakít a hivatásával.

A színész Kadarkai Endre 'Hallgatlak' című műsorában elmondta, hogy a színházban elpusztul az ember lelke, ha nem figyelnek rá. Nem folyamatos dicséretre vágyott, csupán arra, hogy a szakmabeliek eljöjjenek, és megnézzék az alakításait. Távozásakor nyíltan kimondta a véleményét. Emiatt rendkívül durva reakciókat kapott, ami a legtöbb szakmai kapcsolatát tönkretette.

A színházi világot hátrahagyva tizenkét éven át temetőgondnokként dolgozott. Ez a munka gyakran késztette mély gondolkodásra. Ma Győrben éli a mindennapjait, meglehetősen magányosan. Megrendítő őszinteséggel beszélt arról, hogy ha az éjszaka közepén hirtelen baj érné, nem lenne kit felhívnia. Éppen ezért a mobiltelefonját szándékosan sosem viszi be a hálószobába. Úgy véli, ha nagy bajba kerülne, hiába is próbálna segítséget kérni. Valószínűleg mindenki elérhetetlen lenne, akit csak tárcsázhatna.

Családi élete is felemásan alakult. Idősebb gyermekeitől mára eltávolodott, amit élete egyik legnagyobb kudarcaként él meg. A mindennapjaiba azonban örömet hoz, hogy legkisebb fiával sikerült szoros és jó viszonyt fenntartania. A magány és a múltbéli sérelmek ellenére a színpadi visszatérés gondolata továbbra sem foglalkoztatja.

Címlapfotó: Krizsán Csaba, MTI/MTVA 
#család #gyerekek #interjú #színész #győr #kultúra #szórakozás #életmód #művész #időskor #mentális egészség

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:30
13:24
13:20
13:10
13:04
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 20.
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
2026. április 20.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
2026. április 19.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
NAPTÁR
Tovább
2026. április 20. hétfő
Tivadar
17. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 15. héten
2
2 napja
Itt az Ötöslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti a 6,78 milliárdos főnyereményt
3
2 napja
Elbukhatja 6,78 miliárdját az Ötöslottó új rekordnyertese: ketyeg az óra, még messze nem dőlhet hátra
4
1 hónapja
Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten
5
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 14. játékhéten
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 13:04
Kemény tavasz vár a kertes házak tulajdonosaira: még egy egyszerű fűnyírás is durva kiadást jelenthet 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 12:16
Veszélyes megállapodásra készülhet az Egyesült Államok: ezen az elhamarkodott lépésen az egész olajpiac elcsúszhat
Agrárszektor  |  2026. április 20. 12:33
Durva, ami a lengyeleknél történik: ennyibe kerül most egy kiló paprika