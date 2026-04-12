Nagyot ment a héten a budapesti tőzsde: most nagyon jól járt, aki ide tette a pénzét

Jó hete volt a magyar tőzsdén befektetőknek, a vezető részvények mind emelkedéssel zártak.

Kiemelkedő hetet zárt a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index jelentős, több mint 7 százalékos emelkedéssel 132 888 ponton fejezte be a rövidített kereskedési hetet. A részvénypiac forgalma megugrott, és megközelítette a 175 milliárd forintot.

Az OTP 41 290 forinton zárt, és kiemelkedő, 132 milliárd forintos forgalmat ért el. Szintén remekül teljesített a Magyar Telekom a maga 9 százalékos felértékelődésével, amellyel 2338 forintos záróárat ért el. A pozitív tőzsdei hangulathoz a Richter több mint 5 százalékos (12 800 forint), valamint a Mol közel 3 százalékos (4056 forint) drágulása is hozzájárult. A kisebb kapitalizációjú papírokat követő BUMIX index eközben mérsékeltebb, fél százalékos pluszban végzett.

A héten több fontos vállalati döntés is született, elsősorban az osztalékfizetések kapcsán. A Mol közgyűlése összesen 241 milliárd forint kifizetését hagyta jóvá. Ez részvényenként mintegy 300 forintot jelent, amelyből 180 forint az alaposztalék, 120 forint pedig a rendkívüli osztalék. Az olajvállalattal kapcsolatos friss hír az is, hogy a tervek szerint mintegy félmillió tonna amerikai kőolajat vásárolnak 500 millió dollár értékben.

A Magyar Telekom részvényesei papíronként 154 forintos osztalékkal számolhatnak. A részvényekkel május 8-án lehet utoljára osztalékszelvénnyel kereskedni, a kifizetések pedig május 20-án indulnak. A Waberer's szintén az osztalékfizetés mellett döntött. A közgyűlésen részvényenként 140 forintos, azaz 35 eurócentes kifizetést szavaztak meg a tulajdonosok.

A gyorsjelentések sorában a DH Group tette közzé első negyedéves eredményeit, amelyek rekordközeli számokat mutattak. Az ingatlanközvetítő cég mind a hitelközvetítés, mind az ingatlanszolgáltatások terén kiemelkedően teljesített. A növekedést a kedvező kamatkörnyezet és a hazai támogatási programok mellett a spanyol Donpiso hálózat felvásárlása is támogatta.