Gazdaság

Nagyot ment a héten a budapesti tőzsde: most nagyon jól járt, aki ide tette a pénzét

MTI
2026. április 12. 12:04

Jó hete volt a magyar tőzsdén befektetőknek, a vezető részvények mind emelkedéssel zártak.

Kiemelkedő hetet zárt a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index jelentős, több mint 7 százalékos emelkedéssel 132 888 ponton fejezte be a rövidített kereskedési hetet. A részvénypiac forgalma megugrott, és megközelítette a 175 milliárd forintot.

Az OTP 41 290 forinton zárt, és kiemelkedő, 132 milliárd forintos forgalmat ért el. Szintén remekül teljesített a Magyar Telekom a maga 9 százalékos felértékelődésével, amellyel 2338 forintos záróárat ért el. A pozitív tőzsdei hangulathoz a Richter több mint 5 százalékos (12 800 forint), valamint a Mol közel 3 százalékos (4056 forint) drágulása is hozzájárult. A kisebb kapitalizációjú papírokat követő BUMIX index eközben mérsékeltebb, fél százalékos pluszban végzett.

A héten több fontos vállalati döntés is született, elsősorban az osztalékfizetések kapcsán. A Mol közgyűlése összesen 241 milliárd forint kifizetését hagyta jóvá. Ez részvényenként mintegy 300 forintot jelent, amelyből 180 forint az alaposztalék, 120 forint pedig a rendkívüli osztalék. Az olajvállalattal kapcsolatos friss hír az is, hogy a tervek szerint mintegy félmillió tonna amerikai kőolajat vásárolnak 500 millió dollár értékben.

A Magyar Telekom részvényesei papíronként 154 forintos osztalékkal számolhatnak. A részvényekkel május 8-án lehet utoljára osztalékszelvénnyel kereskedni, a kifizetések pedig május 20-án indulnak. A Waberer's szintén az osztalékfizetés mellett döntött. A közgyűlésen részvényenként 140 forintos, azaz 35 eurócentes kifizetést szavaztak meg a tulajdonosok.

A gyorsjelentések sorában a DH Group tette közzé első negyedéves eredményeit, amelyek rekordközeli számokat mutattak. Az ingatlanközvetítő cég mind a hitelközvetítés, mind az ingatlanszolgáltatások terén kiemelkedően teljesített. A növekedést a kedvező kamatkörnyezet és a hazai támogatási programok mellett a spanyol Donpiso hálózat felvásárlása is támogatta.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 10. 16:40
Merre ugrik a forint a választás után? És mi a legrosszabb forgatókönyv?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 12. 08:52
A rendszerváltásra szavaz az MTVA volt vezérigazgatói kabinetvezetője: Bognár Tibor videóban beszél az okokról
Bognár Tibor a 2010-es években egy ideig a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alapnál (MTVA)...
iO Charts  |  2026. április 11. 15:38
Fiscal AI: MI-alapú részvényszűrő, ami mindent megmutat
Ez a legjobb részvénykereső A fiscal.ai egy olyan részvényszűrő szolgáltatás, amelyet mesterséges in...
Holdblog  |  2026. április 11. 11:08
Mit mond el egy társadalomról, ha erősödik a készpénzhasználat?
A világ és társadalmaink akut szétesését kvantitatíve is alá tudom támasztani. A bizalomhiány ára ma...
Összkép  |  2026. április 11. 00:20
A politika durvasága és a szellemi elkényelmesedés
Holnap választások lesznek Magyarországon, a 2026-os kampány időszaka szomorú képet fest Magyarorszá...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 12.
Súlyos hibába szaladnak a magyar kerttulajok: ezekhez a fákhoz áprilisban tilos nyúlni, figyelmeztet a sztárkertész
2026. április 11.
Horror a török plasztikai sebészeteken: rengeteg magyar jár oda olcsón műttetni, de ezzel senki se számol
2026. április 12.
Pánik a tőzsdén, Donald Trump is közbelépett: vajon meddig tart a részvények haláltusája?
2026. április 11.
Eldőlni látszik az ősi vita: itt áll feketén-fehéren, a városban vagy vidéken jobb-e az élet
2026. április 10.
Kiderült az igazság az euró magyarországi bevezetéséről: meglepő, mit akarnak - minden egy irányba mutat
1
5 napja
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
2
2 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
3
2 hete
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
4
6 napja
Sürgős figyelmeztetést kaptak a választópolgárok: enélkül senkit sem fognak odaengedni a szavazófülkékhez áprilisban
5
4 napja
Országgyűlési választások 2026: a szavazók többsége nem tud erről az új szabályról, pedig a végeredmény is múlhat rajta
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

Több kisokos

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 12. 13:03
Pánik a tőzsdén, Donald Trump is közbelépett: vajon meddig tart a részvények haláltusája?
Pénzcentrum  |  2026. április 12. 11:30
Választás 2026: alig lehet elkerülni már a rekordot, ennyien mentek el eddig szavazni
Agrárszektor  |  2026. április 12. 12:02
Veszélyes kártevő pusztítja a magyar repcét: így védekezz ellene