A Pénzcentrum 2026. április 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Nagyot ment a héten a budapesti tőzsde: most nagyon jól járt, aki ide tette a pénzét
Jó hete volt a magyar tőzsdén befektetőknek, a vezető részvények mind emelkedéssel zártak.
Kiemelkedő hetet zárt a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index jelentős, több mint 7 százalékos emelkedéssel 132 888 ponton fejezte be a rövidített kereskedési hetet. A részvénypiac forgalma megugrott, és megközelítette a 175 milliárd forintot.
Az OTP 41 290 forinton zárt, és kiemelkedő, 132 milliárd forintos forgalmat ért el. Szintén remekül teljesített a Magyar Telekom a maga 9 százalékos felértékelődésével, amellyel 2338 forintos záróárat ért el. A pozitív tőzsdei hangulathoz a Richter több mint 5 százalékos (12 800 forint), valamint a Mol közel 3 százalékos (4056 forint) drágulása is hozzájárult. A kisebb kapitalizációjú papírokat követő BUMIX index eközben mérsékeltebb, fél százalékos pluszban végzett.
A héten több fontos vállalati döntés is született, elsősorban az osztalékfizetések kapcsán. A Mol közgyűlése összesen 241 milliárd forint kifizetését hagyta jóvá. Ez részvényenként mintegy 300 forintot jelent, amelyből 180 forint az alaposztalék, 120 forint pedig a rendkívüli osztalék. Az olajvállalattal kapcsolatos friss hír az is, hogy a tervek szerint mintegy félmillió tonna amerikai kőolajat vásárolnak 500 millió dollár értékben.
A Magyar Telekom részvényesei papíronként 154 forintos osztalékkal számolhatnak. A részvényekkel május 8-án lehet utoljára osztalékszelvénnyel kereskedni, a kifizetések pedig május 20-án indulnak. A Waberer's szintén az osztalékfizetés mellett döntött. A közgyűlésen részvényenként 140 forintos, azaz 35 eurócentes kifizetést szavaztak meg a tulajdonosok.
A gyorsjelentések sorában a DH Group tette közzé első negyedéves eredményeit, amelyek rekordközeli számokat mutattak. Az ingatlanközvetítő cég mind a hitelközvetítés, mind az ingatlanszolgáltatások terén kiemelkedően teljesített. A növekedést a kedvező kamatkörnyezet és a hazai támogatási programok mellett a spanyol Donpiso hálózat felvásárlása is támogatta.
Itt a bejelentés: gigantikus osztalékról döntött a hazai sztárvállalat, rengeteg magyar kaphat a pénzből
A Mol pénteki közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a tavalyi év után járó, összesen 241,2 milliárd forintos osztalék kifizetését
Teljesen átalakul a hazánkban is népszerű bank vezetése: zsíros osztalékkal és egy váratlan felvásárlással lepték meg a piacot
A Raiffeisen Bank International (RBI) közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös üzleti év után járó, 1,6 eurós részvényenkénti osztalékot.
Automatikusan frissülő térképes választási eredményekkel, részletes körzeti bontással és azonnali elemzésekkel segítik az eligazodást az országgyűlési választások napján.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
Európában egyre több ország működik tartósan magas költségvetési hiánnyal, és a régióban Magyarország sem kivétel.
A kormány a legfrissebb Magyar Közlöny szerint jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött.
Elképesztő tempóban árusítja ki az épületeit a magyar állam: kevesen tudják, de egy furcsa trükköt is bevetnek az eladásoknál
Az elmúlt másfél évben, különösen 2024 ősze óta példátlan mértékű ingatlanértékesítésbe kezdett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.
Hatalmas fordulat az atomenergia piacán: új megállapodás jöhet, ami teljesen átírhatja Paks működését
Az új fejlesztés célja, hogy csökkentse az orosz függőséget, és hosszú távon biztonságosabbá tegye az atomenergia-ellátást.
A forint mindhárom vezető devizapárral szemben javított, de erősebb lett estére az euró is.
A színésznő szerint nem lehet, hogy ilyen magas a számla, hiszen tavaly hosszabb időt kórházban töltött, és alig volt otthon.
Hiába csinálja meg helyetted a hivatal, kegyetlenül ráfázhatsz: erre buktatóra figyelmeztetnek a szakértők az adóbevallásnál
Több lényeges szabály is módosult, érdemes a május 20-ig hátralévő időben alaposan tanulmányozni az szja bevallás tervezetét.
Nemcsak a „bacon” és a „steak” került célkeresztbe, több hétköznapi kifejezés használatát is szigorítanák az EU-ban.
Egy kulcsfontosságú tengeri útvonal sorsa dönthet: már egy hónapos csúszás is komoly áremelkedést hozhat.
A bizonytalanság növekedése egyértelmű a korábbi adatokhoz viszonyítva.
Előző nap a kedvező befektetői hangulat miatt rég nem látott emelkedést mutatott a tőzsde, azonban a csütörtöki nyitásban csökkenés várható.
Kiderült, miért jött valójában Budapestre JD Vance: olajról és atomenergiáról is megállapodtunk az Egyesült Államokkal
Átfogó, az energetikai, technológiai és védelmi szektort egyaránt érintő amerikai–magyar megállapodások születtek JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során.
Csütörtökön 16 óráig léphetnek vissza az egyéni választókerületben induló jelöltek az országgyűlési választáson
Az eurót reggel hat órakor 376,96 forinton jegyezték, magasabban az előző délután hat órai 376,10 forintnál.
Alig változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
-
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
-
