Magyar Péter arról is beszámolt, hogy egyeztetett a vállalat által az MCC-nek fizetendő osztalékról.
Magyar Péter szerint elhalasztja az osztalékfizetést a Mol: keményen megrogyott az árfolyam
Ahogy tegnap este a Pénzcentrum is beszámolt, Magyar Péter és Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója megállapodott az üzemanyagok hatósági árának fenntartásáról az új kormány megalakulása után is. A megbeszélés másik kulcspontja az osztalékfizetés várható őszi halasztása volt. Ez a lépés lehetőséget teremthet az új kabinetnek arra, hogy törvénymódosítással megakadályozza a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) járó 25 milliárd forintos kifizetést, és visszavegye az alapítványokba kiszervezett állami vagyont - mutatott rá a Telex.
A Tisza Párt leendő miniszterelnöke közösségi oldalán számolt be a csütörtöki egyeztetésről. Bár a szakértők szerint a piaci folyamatok indokolnák az árak korrekcióját, a felek megegyeztek abban, hogy a gázolaj és a benzin esetében is megmarad a hatósági ár. A másik hangsúlyos téma az MCC-nek fizetendő osztalék kérdése volt. Magyar Péter már a találkozó előtt egyértelművé tette, elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki az alapítványnak jelenleg járó 25 milliárd forintot. A vállalat erre úgy reagált, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járnak el, a menedzsment pedig az osztalékkifizetést a harmadik negyedévre javasolja majd az igazgatóságnak.
Ez az időzítés sokatmondó, hiszen a vállalat a korábbi években, így például tavaly is, már a második negyedévben, június közepén megkezdte a kifizetéseket. A mintegy 214 milliárd forintos teljes osztalékösszeg visszatartása tudatos lépésnek tűnik. A halasztás célja az lehet, hogy a választások után felálló új kormánynak legyen elég ideje a jogszabályi környezet megváltoztatására. Magyar Péter korábban már egyértelművé tette: az állam vissza fogja venni azokat a Mol- és Richter-részvényeket, amelyeket az Orbán-kormány az MCC-nek juttatott.
A terv megvalósításának kulcsa a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (KEKVA) szóló törvény hatályon kívül helyezése lehet, amely szerepel is a Tisza Párt programjában. Egy ilyen lépéssel az alapítványokhoz került nagyjából 3000 milliárd forintnyi vagyon – köztük ingatlanok, vállalatok, részvények és termőföldek – automatikusan visszaszállna az államra.
A KEKVA-modell felszámolása nemcsak a vagyonvisszaszerzés miatt kiemelten fontos, hanem az Európai Unióval való viszony rendezése érdekében is. Mivel az alapítványi fenntartású intézmények jelenleg nem köthetnek uniós támogatási szerződéseket, a rendszer átalakítása elengedhetetlen. Ez a feltétele mind a hazai egyetemistákat érintő Erasmus csereprogram újraindításának, mind pedig az EU által visszatartott 4,2 milliárd eurós forrás felszabadításának.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A bejelentés után esett az árfolyam
A Magyar által tett bejelentést követően az elmúlt napok erősödése után éles fordulatot vett a Mol árfolyama. A részvény 4430 forinton nyitott, majd a Tisza elnökének 13:30-as bejelentése után gyors esés indult, az árfolyam rövid idő alatt 4200 forintig süllyedt. Ez kevesebb mint másfél óra alatt több mint 5 százalékos visszaesést jelent.
Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.