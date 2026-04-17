2026. április 17. péntek Rudolf
20 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. március 10.Üzemanyagárakat jelzõ totemoszlop a Mol töltõállomásán a fõvárosi Kerepesi úton 2026. március 10-én. A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezetett be a kormány, az intézkedés éjféltõl lépett életbe
Gazdaság

Magyar Péter szerint elhalasztja az osztalékfizetést a Mol: keményen megrogyott az árfolyam

Pénzcentrum
2026. április 17. 07:23

Ahogy tegnap este a Pénzcentrum is beszámolt, Magyar Péter és Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója megállapodott az üzemanyagok hatósági árának fenntartásáról az új kormány megalakulása után is. A megbeszélés másik kulcspontja az osztalékfizetés várható őszi halasztása volt. Ez a lépés lehetőséget teremthet az új kabinetnek arra, hogy törvénymódosítással megakadályozza a Mathias Corvinus Collegiumnak (MCC) járó 25 milliárd forintos kifizetést, és visszavegye az alapítványokba kiszervezett állami vagyont - mutatott rá a Telex.

A Tisza Párt leendő miniszterelnöke közösségi oldalán számolt be a csütörtöki egyeztetésről. Bár a szakértők szerint a piaci folyamatok indokolnák az árak korrekcióját, a felek megegyeztek abban, hogy a gázolaj és a benzin esetében is megmarad a hatósági ár. A másik hangsúlyos téma az MCC-nek fizetendő osztalék kérdése volt. Magyar Péter már a találkozó előtt egyértelművé tette, elvárja, hogy a Mol ne fizesse ki az alapítványnak jelenleg járó 25 milliárd forintot. A vállalat erre úgy reagált, hogy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően járnak el, a menedzsment pedig az osztalékkifizetést a harmadik negyedévre javasolja majd az igazgatóságnak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ez az időzítés sokatmondó, hiszen a vállalat a korábbi években, így például tavaly is, már a második negyedévben, június közepén megkezdte a kifizetéseket. A mintegy 214 milliárd forintos teljes osztalékösszeg visszatartása tudatos lépésnek tűnik. A halasztás célja az lehet, hogy a választások után felálló új kormánynak legyen elég ideje a jogszabályi környezet megváltoztatására. Magyar Péter korábban már egyértelművé tette: az állam vissza fogja venni azokat a Mol- és Richter-részvényeket, amelyeket az Orbán-kormány az MCC-nek juttatott.

A terv megvalósításának kulcsa a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról (KEKVA) szóló törvény hatályon kívül helyezése lehet, amely szerepel is a Tisza Párt programjában. Egy ilyen lépéssel az alapítványokhoz került nagyjából 3000 milliárd forintnyi vagyon – köztük ingatlanok, vállalatok, részvények és termőföldek – automatikusan visszaszállna az államra.

A KEKVA-modell felszámolása nemcsak a vagyonvisszaszerzés miatt kiemelten fontos, hanem az Európai Unióval való viszony rendezése érdekében is. Mivel az alapítványi fenntartású intézmények jelenleg nem köthetnek uniós támogatási szerződéseket, a rendszer átalakítása elengedhetetlen. Ez a feltétele mind a hazai egyetemistákat érintő Erasmus csereprogram újraindításának, mind pedig az EU által visszatartott 4,2 milliárd eurós forrás felszabadításának.

A bejelentés után esett az árfolyam

A Magyar által tett bejelentést követően az elmúlt napok erősödése után éles fordulatot vett a Mol árfolyama. A részvény 4430 forinton nyitott, majd a Tisza elnökének 13:30-as bejelentése után gyors esés indult, az árfolyam rövid idő alatt 4200 forintig süllyedt. Ez kevesebb mint másfél óra alatt több mint 5 százalékos visszaesést jelent.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
#európai unió #mol #gazdaság #alapítvány #benzinár #részvény #uniós támogatás #osztalék #üzemanyagár #részvényárfolyam #magyar péter

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
08:44
08:30
08:20
07:50
07:45
NAPTÁR
Tovább
2026. április 17. péntek
Rudolf
16. hét
Április 17.
Hemofília világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dezintermediáció
Az a folyamat, amelynek során a pénzügyi szektor szereplői egyre több üzletet kötnek a bankok megkerülésével. A tőkepiac lehetővé teszi az értékpapírosítás segítségével a hagyományos tőkepiaci közvetítők kikerülését a hitel- és egyéb tranzakciókban.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
