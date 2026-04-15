Elképesztő pénz ütheti a befektetők markát: nagyot robbantott az ismert hazai ingatlanos cég

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotánál
A Shopper Park Plus Nyrt. igazgatósága osztalékjavaslatot tett közzé a 2025. december 31-én zárult pénzügyi év eredménye után. A tervezett kifizetésről a társaság 2026. április 29-én esedékes éves rendes közgyűlése dönt majd. A javaslat szerint a részvényesek a tavalyinál magasabb hozamra számíthatnak. A döntés a közgyűlési jóváhagyást követően válik véglegessé.
A Shopper Park Plus Nyrt. („SPP”) tájékoztatta befektetőit, hogy az Igazgatóság döntést hozott a 2025.12.31-én zárult pénzügyi év után fizetendő osztalék javasolt mértékéről, amely az SPP 2026.04.29-én megtartandó éves rendes közgyűlésének jóváhagyása esetén kerül kifizetésre.
A javasolt osztalék az alábbiak szerint alakul:
- Osztalék összege: 0,92 EUR részvényenként
- Teljes osztalékfizetés összege: 22.353.809 EUR
Az előző évben jóváhagyott osztalék kb. 0,84 EUR/részvény volt, most 0,92 EUR/részvény a tervezett kifizetés. A 9,5%-os növekedés a tervezett idei osztalékban az SPP folyamatos növekedésének és javuló eredményének köszönhető. A társaság hosszú távú stratégiájának középpontjában a kiszámítható hozamtermelés áll, melyet fenntartható élelmiszer-fókuszú kiskereskedelmi park befektetéseire épít a kelet-közép-európai régióban.
Az SPP tartós növekedése, valamint a hatékony portfóliómenedzsment és stabil bevételtermelő képesség lehetővé teszi a vállalat számára, hogy növekvő készpénzáramot realizáljon, amelyet részben a részvényesi kifizetések emelésére fordít, részben olyan beruházásokra, amelyek növelik az ingatlanok értékét.
Mint írták, a menedzsment folyamatosan arra törekszik, hogy a profitabilitás növekedését a befektetők számára is értékké alakítsa, amely növekvő egy részvényre jutó osztalékban és az ingatlanok elmúlt években tapasztalt növekvő értékében is realizálódik. Hozzátették, hogy a korábban közzétett management guidancenek megfelelően az SPP mindent megtesz azért, hogy ez a dinamikus növekedés a következő években is fennmaradjon mind az osztalék, mind az ingatlanok értéknövekedése tekintetében.
