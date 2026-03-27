Ráébredtek a kőkemény igazságra a magyar fiatalok: tömegével teszik ide a pénzüket, jó lóra tesznek?

Történetének egyik legsikeresebb évét zárta 2025-ben az OTP Pénztárak. A kezelt vagyon és a taglétszám egyaránt dinamikusan nőtt, miközben az új belépők átlagéletkora jelentősen csökkent. Az öngondoskodási piacot átalakító új szabályok nagymértékben növelték a termékek rugalmasságát. Ilyen volt például a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetősége, vagy a 180 napos várakozási idő eltörlése. Mindez a munkáltatók és a fiatalabb generációk számára is egyre vonzóbbá teszi a pénztári tagságot - írja a Portfolio.

A tavalyi év során az OTP Egészségpénztárhoz több mint 53 ezer, a nyugdíjpénztárhoz pedig több mint 25 ezer új tag csatlakozott. Ezzel az egészségpénztári taglétszám 443 ezer, a nyugdíjpénztári pedig 295 ezer fő fölé emelkedett. Miközben a piac több szereplője stagnálást tapasztalt, a pénztár mindkét szegmensben mintegy 1,5 százalékponttal növelte piaci részesedését. Beszédes adat az is, hogy az OTP Nyugdíjpénztár által kezelt vagyon a kifizetések ellenére 488 milliárd forintról 540 milliárd forintra bővült.

Bár a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználása a vártnál mérsékeltebb volument ért el a szektorban, az OTP tagjai így is jelentős összeget, 27,8 milliárd forintot vettek igénybe erre a célra. A csaknem 14 500 tranzakció átlagos összege megközelítette a kétmillió forintot. A legnépszerűbb célnak a lakásfelújítás és a korszerűsítés bizonyult, amely a kifizetések 55 százalékát tette ki. Ezt követte a jelzáloghitel-törlesztés és a lakásvásárlás.

Eközben az egészségpénztári oldalon egyetlen év alatt megduplázódott az önsegélyező kifizetések darabszáma. Ezt az érdeklődést jelentősen élénkítette a 180 napos várakozási idő eltörlése, ami sokkal rugalmasabbá tette a rendszert. A tagoknak már nem kell fél évre előre tervezniük. Így azonnal és könnyebben finanszírozhatják például a hiteltörlesztést, az iskolakezdést vagy éppen a gyermekvállalás költségeit.

A tapasztalatok szerint a pénztári megtakarítások vonzerejét ma már nem kizárólag az adó-visszatérítés adja. Az egészségpénztári tagok számára a több ezer partnernél elérhető kedvezmények jelentenek komoly értéket. A nyugdíjpénztáraknál pedig a stabil, hosszú távú hozamok számítanak a legfőbb érvnek. Ez a komplex és rugalmas rendszer ráadásul a fiatalabb generációk körében is egyre népszerűbb.

A tudatos fiatalítási törekvések egyértelmű eredményeket hoztak. Az új nyugdíjpénztári belépők több mint 40 százaléka 35 év alatti. Ezzel párhuzamosan az új tagok átlagéletkora jelentősen csökkent: az egészségpénztárnál 45-ről 37 évre, a nyugdíjpénztárnál pedig 47-ről 39 évre esett vissza. A fiatalok ugyanis egyre növekvő arányban ismerik fel, hogy az állami ellátórendszerek mellett saját forrásokra is szükségük lesz az egészségügyi és nyugdíjcéljaik megvalósításához.

A lakossági érdeklődés mellett a munkáltatók is kulcsszerepet játszanak a piac bővülésében, hiszen a pénztári juttatások kiváló eszközei a munkaerő megtartásának. 2025-ben a nyugdíjpénztáraknál átlagosan havi 24 ezer, az egészségpénztáraknál pedig 12 ezer forint volt az egy főre jutó munkáltatói befizetés. Emellett a tömeges, vállalati szintű beléptetések is egyre gyakoribbak.

Az online ügyintézési csatornák folyamatos térnyerése már önmagában is segíti az új, fiatalabb ügyfélkör elérését. Az ágazat jövőbeli növekedését tovább támogathatja a digitális állampolgárság integrációja és az online értékesítés erősödése. Ezek révén a pénztári öngondoskodás még kényelmesebb és könnyebben hozzáférhető alternatívává válhat a megtakarítók számára.