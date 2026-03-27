2026. március 27. péntek Hajnalka
Ráébredtek a kőkemény igazságra a magyar fiatalok: tömegével teszik ide a pénzüket, jó lóra tesznek?

2026. március 27. 09:06

Történetének egyik legsikeresebb évét zárta 2025-ben az OTP Pénztárak. A kezelt vagyon és a taglétszám egyaránt dinamikusan nőtt, miközben az új belépők átlagéletkora jelentősen csökkent. Az öngondoskodási piacot átalakító új szabályok nagymértékben növelték a termékek rugalmasságát. Ilyen volt például a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználásának lehetősége, vagy a 180 napos várakozási idő eltörlése. Mindez a munkáltatók és a fiatalabb generációk számára is egyre vonzóbbá teszi a pénztári tagságot - írja a Portfolio.

A tavalyi év során az OTP Egészségpénztárhoz több mint 53 ezer, a nyugdíjpénztárhoz pedig több mint 25 ezer új tag csatlakozott. Ezzel az egészségpénztári taglétszám 443 ezer, a nyugdíjpénztári pedig 295 ezer fő fölé emelkedett. Miközben a piac több szereplője stagnálást tapasztalt, a pénztár mindkét szegmensben mintegy 1,5 százalékponttal növelte piaci részesedését. Beszédes adat az is, hogy az OTP Nyugdíjpénztár által kezelt vagyon a kifizetések ellenére 488 milliárd forintról 540 milliárd forintra bővült.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználása a vártnál mérsékeltebb volument ért el a szektorban, az OTP tagjai így is jelentős összeget, 27,8 milliárd forintot vettek igénybe erre a célra. A csaknem 14 500 tranzakció átlagos összege megközelítette a kétmillió forintot. A legnépszerűbb célnak a lakásfelújítás és a korszerűsítés bizonyult, amely a kifizetések 55 százalékát tette ki. Ezt követte a jelzáloghitel-törlesztés és a lakásvásárlás.

Eközben az egészségpénztári oldalon egyetlen év alatt megduplázódott az önsegélyező kifizetések darabszáma. Ezt az érdeklődést jelentősen élénkítette a 180 napos várakozási idő eltörlése, ami sokkal rugalmasabbá tette a rendszert. A tagoknak már nem kell fél évre előre tervezniük. Így azonnal és könnyebben finanszírozhatják például a hiteltörlesztést, az iskolakezdést vagy éppen a gyermekvállalás költségeit.

A tapasztalatok szerint a pénztári megtakarítások vonzerejét ma már nem kizárólag az adó-visszatérítés adja. Az egészségpénztári tagok számára a több ezer partnernél elérhető kedvezmények jelentenek komoly értéket. A nyugdíjpénztáraknál pedig a stabil, hosszú távú hozamok számítanak a legfőbb érvnek. Ez a komplex és rugalmas rendszer ráadásul a fiatalabb generációk körében is egyre népszerűbb.

A tudatos fiatalítási törekvések egyértelmű eredményeket hoztak. Az új nyugdíjpénztári belépők több mint 40 százaléka 35 év alatti. Ezzel párhuzamosan az új tagok átlagéletkora jelentősen csökkent: az egészségpénztárnál 45-ről 37 évre, a nyugdíjpénztárnál pedig 47-ről 39 évre esett vissza. A fiatalok ugyanis egyre növekvő arányban ismerik fel, hogy az állami ellátórendszerek mellett saját forrásokra is szükségük lesz az egészségügyi és nyugdíjcéljaik megvalósításához.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A lakossági érdeklődés mellett a munkáltatók is kulcsszerepet játszanak a piac bővülésében, hiszen a pénztári juttatások kiváló eszközei a munkaerő megtartásának. 2025-ben a nyugdíjpénztáraknál átlagosan havi 24 ezer, az egészségpénztáraknál pedig 12 ezer forint volt az egy főre jutó munkáltatói befizetés. Emellett a tömeges, vállalati szintű beléptetések is egyre gyakoribbak.

Az online ügyintézési csatornák folyamatos térnyerése már önmagában is segíti az új, fiatalabb ügyfélkör elérését. Az ágazat jövőbeli növekedését tovább támogathatja a digitális állampolgárság integrációja és az online értékesítés erősödése. Ezek révén a pénztári öngondoskodás még kényelmesebb és könnyebben hozzáférhető alternatívává válhat a megtakarítók számára.
