Átlépett egy lélektani határt az arany: ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni

Új történelmi csúcsra emelkedett hétfőn az arany ára, mivel a befektetők a geopolitikai és gazdaságpolitikai bizonytalanság közepette ismét a biztonságos menedéknek tartott nemesfém felé fordultak, jelentette a CNBC.
Az aranyárfolyam mintegy 2 százalékkal erősödve először lépte át a 4600 dolláros szintet unciánként az LSEG adatai szerint. Az árfolyam az év eleje óta összességében nagyjából 6 százalékot emelkedett.
A bizonytalanságot tovább fokozta a Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke elleni vizsgálat, amely felvetette egy esetleges idő előtti vezetőváltás lehetőségét az amerikai jegybank élén. "Különösen akkor, ha ez ahhoz vezet, hogy a tervezettnél korábban távozik, és olyan utód kerül a helyére, aki jobban támogatja a kamatcsökkentéseket" – mondta Jon Mills, a Morningstar elemzője.
A vizsgálat a Fed washingtoni székházának 2,5 milliárd dolláros felújítását, valamint Powell kongresszusi meghallgatásait érinti. Powell vasárnap este azt közölte, hogy a nyomozás Donald Trump amerikai elnök régóta fennálló elégedetlenségéből fakad, aki agresszívebb kamatcsökkentéseket sürgetett.
Az alacsonyabb kamatkörnyezet hagyományosan kedvez az aranynak, mivel csökkenti a hozamot nem fizető nemesfém tartásának alternatív költségét. Ezt a hatást felerősítették a hűlő amerikai munkaerőpiacra utaló friss gazdasági adatok is.
Az arany vonzerejét tovább növelték az Irán és Venezuela körüli feszültségek. Washington jelezte, hogy fontolóra veszi a válaszlépéseket az iráni zavargásokra, Venezuelában pedig az év elején indított amerikai katonai művelet során a múlt hétvégén elfogták Nicolás Maduro elnököt.
"Mindez azt a narratívát erősíti, hogy fokozott geopolitikai bizonytalanság uralkodik, ezért választottuk az aranyat idén az egyik legígéretesebb eszközosztálynak" – fogalmazott Radzsat Bhattácsárja, a Standard Chartered vezető befektetési stratégája.
A Bank of Singapore vezető stratégája, Eli Lee szerint bár a venezuelai helyzet viszonylag gyorsan rendeződött, az eset rávilágít a geopolitikai kockázatok tartós jelenlétére. Ilyen környezetben az arany további erős támogatásra számíthat.
A strukturális tényezők is az aranynak kedveznek: a befektetők a szankciók, a geopolitikai töredezettség és a bonyolult fiskális-monetáris környezet miatt világszerte újragondolják portfóliójuk összetételét.
A HSBC szerint a jelenlegi kereskedési lendület 2026 első felében akár 5000 dollárig is emelheti az arany unciánkénti árfolyamát, jóllehet a volatilitás magas maradhat. A bank elemzői a gyengébb dollárra, a menedékkereslet erősödésére és a gazdaságpolitikai bizonytalanságra vezetik vissza a mostani ralit, és arra számítanak, hogy a dollár 2026-ban is viszonylag gyenge marad.
"Az Egyesült Államokban és más országokban tapasztalható növekvő költségvetési hiány ösztönzi az aranykeresletet, és ez a jövőben is meghatározó tényező lehet" – közölte a bank.
A jegybankok az idén várhatóan továbbra is jelentős aranyvásárlók maradnak, mivel igyekeznek diverzifikálni a dollártól. A magas árak ugyanakkor azt eredményezhetik, hogy az idei vásárlások elmaradnak a 2022 és 2024 közötti csúcsszintektől.
Az arany árfolyama 2025-ben közel 65 százalékkal emelkedett, ami évtizedek óta a legnagyobb éves növekedésnek számít.
Vegyesen alakult a forint árfolyama hétfő reggel a főbb devizákkal szemben a péntek esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Bolgár Értéktőzsde jelentős árfolyamemelkedéssel reagált az euró január elsejei bevezetésére.
Az euró jegyzése este hat órakor 385,59 forinton állt a reggel hét órai 385,40 forint után.
A részvénypiac forgalma 10,8 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Több tucat településen maradt el a szemétszállítás a hó és a mínusz 10 fok miatt, a MOHU gyakorlati tanácsokkal látta el a lakosságot.
2025 emlékezetes év volt a globális pénzügyi világban: Donald Trump vámháborúja és a korábbi évek gazdasági sokkjai nyomán a világgazdaság egyensúlya továbbra is törékeny maradt.
Január 9-én kora délután több felhasználó is problémákat jelzett a Revolut működésében.
Úgy véli, hogy a 2025-ös költségvetési hiány és az államadósság szintje az uniós átlaghoz közelít.
Az év első tizenegy hónapjában összességében 2,8 százalékos bővülés látható az előző év azonos időszakához képest.
Péntek reggel erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon a csütörtök esti szintekhez képest.
A NiT Hungary folytatja az Építési és Közlekedési Minisztériummal a decemberben megkezdett stratégiai tárgyalássorozatot.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 650,52 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel, 115 909,58 ponton zárt csütörtökön.
A venezuelai hatalomváltás első pillantásra olajkereskedelmi földrengésnek tűnhet, ám a piac jóval lassabban reagál.
Decemberben csaknem 1700 milliárdos hiányt produkált a költségvetés, az egész éves deficit pedig messze felülmúlta a tervezett értéket.
A MoonPay nevű kripto szolgáltatás is megszüntette a magyar felhasználóknak a tranzakciós lehetőséget.
Az évek óta forgalomból kivont 1000 forintosok sorsa hamarosan véglegesen megpecsételődik.
Csütörtök délelőtt 10 órára hirdette meg a Kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.