2026. január 12. hétfő
-6 °C Budapest
Halom közelkép aranyrudak, aranyrudak súlya 1000 gramm A gazdagság és a tartalék fogalma. A siker koncepciója az üzleti és pénzügyi életben. 3d renderelés
Gazdaság

Átlépett egy lélektani határt az arany: ezt már nem lehet figyelmen kívül hagyni

Pénzcentrum
2026. január 12. 13:16

Új történelmi csúcsra emelkedett hétfőn az arany ára, mivel a befektetők a geopolitikai és gazdaságpolitikai bizonytalanság közepette ismét a biztonságos menedéknek tartott nemesfém felé fordultak, jelentette a CNBC.

Az aranyárfolyam mintegy 2 százalékkal erősödve először lépte át a 4600 dolláros szintet unciánként az LSEG adatai szerint. Az árfolyam az év eleje óta összességében nagyjából 6 százalékot emelkedett.

A bizonytalanságot tovább fokozta a Jerome Powell, a Federal Reserve elnöke elleni vizsgálat, amely felvetette egy esetleges idő előtti vezetőváltás lehetőségét az amerikai jegybank élén. "Különösen akkor, ha ez ahhoz vezet, hogy a tervezettnél korábban távozik, és olyan utód kerül a helyére, aki jobban támogatja a kamatcsökkentéseket" – mondta Jon Mills, a Morningstar elemzője.

A vizsgálat a Fed washingtoni székházának 2,5 milliárd dolláros felújítását, valamint Powell kongresszusi meghallgatásait érinti. Powell vasárnap este azt közölte, hogy a nyomozás Donald Trump amerikai elnök régóta fennálló elégedetlenségéből fakad, aki agresszívebb kamatcsökkentéseket sürgetett.

EZ IS ÉRDEKELHET
Az alacsonyabb kamatkörnyezet hagyományosan kedvez az aranynak, mivel csökkenti a hozamot nem fizető nemesfém tartásának alternatív költségét. Ezt a hatást felerősítették a hűlő amerikai munkaerőpiacra utaló friss gazdasági adatok is.

Az arany vonzerejét tovább növelték az Irán és Venezuela körüli feszültségek. Washington jelezte, hogy fontolóra veszi a válaszlépéseket az iráni zavargásokra, Venezuelában pedig az év elején indított amerikai katonai művelet során a múlt hétvégén elfogták Nicolás Maduro elnököt.

"Mindez azt a narratívát erősíti, hogy fokozott geopolitikai bizonytalanság uralkodik, ezért választottuk az aranyat idén az egyik legígéretesebb eszközosztálynak" – fogalmazott Radzsat Bhattácsárja, a Standard Chartered vezető befektetési stratégája.

A Bank of Singapore vezető stratégája, Eli Lee szerint bár a venezuelai helyzet viszonylag gyorsan rendeződött, az eset rávilágít a geopolitikai kockázatok tartós jelenlétére. Ilyen környezetben az arany további erős támogatásra számíthat.

A strukturális tényezők is az aranynak kedveznek: a befektetők a szankciók, a geopolitikai töredezettség és a bonyolult fiskális-monetáris környezet miatt világszerte újragondolják portfóliójuk összetételét.

A HSBC szerint a jelenlegi kereskedési lendület 2026 első felében akár 5000 dollárig is emelheti az arany unciánkénti árfolyamát, jóllehet a volatilitás magas maradhat. A bank elemzői a gyengébb dollárra, a menedékkereslet erősödésére és a gazdaságpolitikai bizonytalanságra vezetik vissza a mostani ralit, és arra számítanak, hogy a dollár 2026-ban is viszonylag gyenge marad.

"Az Egyesült Államokban és más országokban tapasztalható növekvő költségvetési hiány ösztönzi az aranykeresletet, és ez a jövőben is meghatározó tényező lehet" – közölte a bank.

A jegybankok az idén várhatóan továbbra is jelentős aranyvásárlók maradnak, mivel igyekeznek diverzifikálni a dollártól. A magas árak ugyanakkor azt eredményezhetik, hogy az idei vásárlások elmaradnak a 2022 és 2024 közötti csúcsszintektől.

Az arany árfolyama 2025-ben közel 65 százalékkal emelkedett, ami évtizedek óta a legnagyobb éves növekedésnek számít.
Címlapkép: Getty Images
