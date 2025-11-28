Fordulópont a piacokon: elszabadulhat a dollár – komoly átrendeződés jöhet a befektetéseknél

Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik.
Az amerikai dollárindex (DXY) a visszaerősödés korai jeleit mutatja, ami potenciálisan jelentős változást jelez a globális piacokon. A 2025-ben tapasztalt, kockázatos eszközöket – a nyersanyagoktól a Bitcoinig – támogató folyamatos gyengülés után az index most a 100–101-es kulcsellenállási zónát teszteli. Ennek áttörése a befektetői hangulat fordulatát, a kockázatvállalási étvágy és a globális eszközallokáció újrasúlyozását jelezheti. A Freedom24 – a magyar befektetőket a globális piacokhoz kapcsoló kereskedési platform – elemzői bemutatják, mit jelent a dollár erősödése a piac számára, és milyen eszközökkel fedezhetik magukat a befektetők az erősödő dollár kockázataival szemben.
Hogyan hat az erős dollár a részvényekre és más eszközökre?
Az amerikai dollár felértékelődése növeli a hitelfelvételi költségeket, drágábbá teszi az importot, és lassítja a globális gazdasági növekedést, mivel a világkereskedelem, a nyersanyagok és az adósság jelentős része dollárban van árazva. A pénzügyi piacokon ez általában csökkenti a befektetők kockázatvállalási hajlandóságát, ami a részvények és nyersanyagok gyengébb teljesítményéhez vezet, miközben a tőke biztonságosabb eszközökbe áramlik.
Az erősebb dollár különösen azokra az amerikai vállalatokra van negatív hatással, amelyek jelentős külföldi bevételekkel rendelkeznek, mivel a más devizában keletkezett nyereség kevesebb dollárt ér, ami csökkentheti a profitot. A feltörekvő gazdaságok még nagyobb nyomás alá kerülnek, mivel a tőke gyakran kivonul ezekről a piacokról, és a helyi valuták gyengülnek. Ezzel párhuzamosan a befektetők hajlamosak biztonságosabb amerikai eszközökbe, például államkötvényekbe és vállalati kötvényekbe átcsoportosítani tőkéjüket. Az árupiac is megérzi a hatást: amikor a dollár erősödik, az olaj, a fémek és még az arany is drágábbá válik más devizát használó vásárlók számára, ami jellemzően visszafogja a keresletet.
„Az erős dollár nem helyi ingadozás, hanem egy teljes értékű makrogazdasági jelzés, amely átírhatja az eszközök közötti erőviszonyokat. A befektetők számára ez nem ok a pánikra, hanem inkább stratégiájuk felülvizsgálatára: egyensúlyba kell hozniuk devizakitettségüket, meg kell erősíteniük védelmüket az amerikai adósságpiacon, és óvatosabbnak kell lenniük a sebezhető régiók és szektorok kezelésében. Fontos, hogy a piacot a globális tőkeáramlások prizmáján keresztül nézzük”, magyarázta Radu-Iulian Pădurean, a Freedom24 hálózatfejlesztési menedzsere.
Eszközök, amelyek segítenek a befektetőknek fedezni magukat a dollár erősödése ellen
Az erős dollár nem csupán makrogazdasági trend, hanem a befektetők által kezelhető kockázat is. Íme néhány a legpraktikusabb eszközök közül:
- Dollár ETF-ek: Az Invesco DB USD Index Bullish Fund (UUP) egy klasszikus módja annak, hogy a dollár emelkedésére spekuláljunk, míg a WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund (USDU) egy diverzifikáltabb megközelítést kínál.
- Amerikai kötvények: A középtávú kincstárjegyek továbbra is az egyik legmegbízhatóbb befektetési lehetőség a piaci volatilitás idején, és a dollár erősödésekor gyakran nő a tőkeáramlás ezekbe az eszközökbe.
- TIPS: Az infláció ellen védett kincstárjegyek akkor lehetnek hasznosak, amikor a dollár erős, és az infláció vagy a fiskális kockázatok az Egyesült Államokban eltérni kezdenek. A befektetők ETF-eken keresztül is hozzáférhetnek ezekhez, például az iShares TIPS Bond ETF (TIP) segítségével.
- Fedezett nemzetközi ETF-ek: A devizafedezett, külföldi részvényekre összpontosító amerikai alapok – mint például a DXJ (Japán) vagy a HEFA (fejlett piacok) – lehetővé teszik a befektetők számára, hogy globális diverzifikációjukat fenntartsák, miközben minimalizálják a devizakockázatot.
- Árucikkekre vonatkozó opciók: Az aranyra, rézre vagy olajra vonatkozó eladási opciók segíthetnek ellensúlyozni a dollárral kapcsolatos nyomást az árucikkek szektorában, bár fontos mérlegelni az opciós kereskedéssel járó kiegészítő kockázatokat.
