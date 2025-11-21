Rosszul járt az, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Sokkal magasabb pénzromlást éreznek a középkorúak, mint amit a hivatalos számok tükröznek.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 309,98 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel, 107 255,57 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.
A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat, ennek köszönhető az is, hogy napközben a BÉT-en fellendült kissé a kereskedés. Czibere Ákos az OTP erősödését szintén ezzel magyarázta, de a Mol - tette hozzá - veszíthet a szankciók feloldásával, mert az olaj árát mérsékelheti a nagyobb kínálat. Véleménye szerint a cég részvényeinek pénteki gyengülése is már ezzel magyarázható.
- A Mol 82 forinttal, 2,65 százalékkal, 3018 forintra csökkent, 1,7 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 380 forinttal, 1,17 százalékkal, 32 740 forintra erősödött, forgalmuk 15,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 1,04 százalékkal, 1714 forintra esett, forgalma 430,9 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 75 forinttal, 0,77 százalékkal, 9615 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.
- A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 259,79 ponton zárt pénteken, ez 81,09 pontos, 0,78 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
