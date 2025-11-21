2025. november 21. péntek Olivér
Tőzsde vagy forex kereskedési grafikon grafikus koncepcióban, amely alkalmas pénzügyi befektetésekhez vagy gazdasági trendek üzleti ötlethez és minden művészeti munka tervezéséhez. Absztrakt pénzügyi háttér
Megtakarítás

Rosszul járt az, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

Pénzcentrum
2025. november 21. 17:48

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 309,98 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel, 107 255,57 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat, ennek köszönhető az is, hogy napközben a BÉT-en fellendült kissé a kereskedés. Czibere Ákos az OTP erősödését szintén ezzel magyarázta, de a Mol - tette hozzá - veszíthet a szankciók feloldásával, mert az olaj árát mérsékelheti a nagyobb kínálat. Véleménye szerint a cég részvényeinek pénteki gyengülése is már ezzel magyarázható.

  • A Mol 82 forinttal, 2,65 százalékkal, 3018 forintra csökkent, 1,7 milliárd forintos forgalomban.
  • Az OTP-részvények ára 380 forinttal, 1,17 százalékkal, 32 740 forintra erősödött, forgalmuk 15,1 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 1,04 százalékkal, 1714 forintra esett, forgalma 430,9 millió forint volt.
  • A Richter-papírok árfolyama 75 forinttal, 0,77 százalékkal, 9615 forintra gyengült, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.
  • A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 10 259,79 ponton zárt pénteken, ez 81,09 pontos, 0,78 százalékos csökkenés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
