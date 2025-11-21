Rosszul járt az, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 309,98 pontos, 0,29 százalékos csökkenéssel, 107 255,57 ponton zárt pénteken. Az árfolyamok aktuális helyzete nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A részvénypiac forgalma 21,8 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint az ukrajnai béketerv hatására javult a befektetői hangulat, ennek köszönhető az is, hogy napközben a BÉT-en fellendült kissé a kereskedés. Czibere Ákos az OTP erősödését szintén ezzel magyarázta, de a Mol - tette hozzá - veszíthet a szankciók feloldásával, mert az olaj árát mérsékelheti a nagyobb kínálat. Véleménye szerint a cég részvényeinek pénteki gyengülése is már ezzel magyarázható.