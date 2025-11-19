A felmérés szerint az SZJA-mentességgel érintett édesanyák átlagosan a többletjövedelmük 38%-át félretennék új befektetésekre.
Botrányos EU-s tervezet szivárgott ki: rengeteg magyar adata kerülhet veszélybe, ha ezt meglépik
Az Európai Unió szerdán egyszerűsíti a mesterséges intelligenciára és adatvédelemre vonatkozó szabályozását, amit kritikusok szerint a nagy technológiai cégek és Donald Trump nyomására tesznek - számolt be a Reuters.
Az Európai Bizottság tervei között szerepel, hogy a technológiai cégek jogos érdek alapján, külön hozzájárulás kérése nélkül használhassanak személyes adatokat MI-modellek betanítására. Emellett a magas kockázatú MI-rendszerekre vonatkozó szabályok bevezetését egy évvel elhalasztanák a Reuters által látott tervezet szerint.
Henna Virkkunen uniós versenyjogi biztos egy úgynevezett 'Digitális Omnibuszt' készül bemutatni, amely csökkentené a bürokráciát és az átfedéseket olyan jogszabályok között, mint a GDPR, az MI-törvény, az e-adatvédelmi irányelv és az adattörvény.
Az elmúlt évtizedben az EU ambiciózus digitális jogszabályokat vezetett be, amelyek az üzleti csoportok szerint hátráltatják az innovációt és hátrányos helyzetbe hozzák az európai vállalatokat. A Google anyavállalata, az Alphabet, a Facebook tulajdonosa, a Meta, valamint európai cégek, mint a Siemens és az SAP is az MI-szabályok felülvizsgálatát sürgették.
A tervezett változtatások között szerepel, hogy a vállalatoknak nem kell regisztrálniuk MI-rendszereiket az EU magas kockázatú rendszerekre vonatkozó adatbázisában, ha azokat csak szűk körű vagy eljárási feladatokra használják.
A javaslatokat még jóvá kell hagynia az EU tagállamainak és az Európai Parlament adatvédelemre összpontosító képviselőinek, mielőtt életbe léphetnének. Brando Benifei képviselő, aki az MI-szabályokról szóló tárgyalásokat vezette, kedden kijelentette, hogy az Európai Parlamentnek továbbra is védenie kell az európai polgárok digitális jogait.
Adatvédelmi aktivisták és civil jogi csoportok a módosításokat az EU szabályozásának felhígításaként értékelik. 127 civil szervezet nyílt levélben nevezte a javaslatokat "a digitális alapjogok legnagyobb visszalépésének az EU történetében". Szerdán pedig kampányolók mobil hirdetőtáblákat és plakátokat helyeztek el Brüsszelben, arra kérve Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy álljon ellen a nagy technológiai cégek és az amerikai elnök nyomásának.
