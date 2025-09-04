2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Market Analyze with Digital Monitor focus on tip of finger.
Megtakarítás

Ezt jósolják mára a magyar tőzsdén: ilyen változásokkal kell számolni

MTI
2025. szeptember 4. 09:11

Nem várható jelentősebb elmozdulás a csütörtöki nyitást követően a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) - írta előrejelzésében az Equilor Befektetési Zrt. elemzője.

Varga Zoltán a vezető részvények árfolyamában egyelőre nem lát határozott irányt. Szerdán az OTP kivételével valamennyi bluechip gyengült, a BÉT részvényindexe, a BUX viszont 318,18 pontos, 0,31 százalékos emelkedéssel, 103 127,60 ponton zárt.

A Mol 0,07 százalékkal, 2888 forintra gyengült, a továbbiakban 2841 és 2909 forint között mozoghat.

Az OTP 0,84 százalékkal emelkedve, 30 100 forintra erősödött, csütörtökön a 29 660 és 30 190 forint közötti sávban folytathatja.

A Richter 0,58 százalékkal csökkent és 10 330 forinton zárt szerdán, és továbbra sem kizárt a csökkenés, de célba veheti a 10 500 forintos szintet is.

A Magyar Telekom 0,53 százalékkal gyengülve, 1892 forintra esett, árfolyama ezt követően 1868 és 1910 forint közé várható.
Címlapkép: Getty Images
#árfolyam #forint #otp #mol #magyar telekom #tőzsde #richter #részvények #bux #részvénypiac #bét #részvényindex #részvényárfolyam #budapesti értéktőzsde

