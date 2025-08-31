A Pénzcentrum 2025. augusztus 31.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Háborús hangulat a budapesti tőzsdén: zuhannak az árfolyamok, menekülnek a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX a múlt pénteki záráshoz képest 2,80 százalékos csökkenéssel 102 554,62 ponton fejezte be a hetet. Az összforgalom 48,21 milliárd forintról 91,15 milliárd forintra nőtt heti összevetésben, a vezető részvények gyengültek.
A BUX csökkenéssel kezdte a hetet a kedvezőtlenre forduló nemzetközi hangulat miatt. A befektetők egyre kevésbé látnak esélyt az ukrajnai háború gyors lezárására, miután nem látszik előrelépés a tárgyalásokban. A visszaesést kedden emelkedéssel ellensúlyozta a tőzsdeindex, de a fellendülés átmenetinek bizonyult, a hét többi napját csökkenéssel zárta, pénteken 1 százalék feletti mértékben.
Heti összefoglalójában az Equilor Befektetési Zrt. a tőzsdei kereskedést befolyásoló események közül kiemelte, hogy a jelentési időszak a 4iG, a CIG Pannónia, a Gránit Bank, az MBH Bank, az MBH Jelzálogbank és a Rába beszámolóinak közzétételével folytatódott.
Hozzátették, hogy forgalomba hozatali engedélyt kapott az Európai Bizottságtól egy olyan készítmény, amelynek a Richter kizárólagos forgalmazója az EU-tagállamokban és számos további országban. Ennek ellenére a legnagyobb mértékben, heti összevetés alapján 3,93 százalékkal a Richter gyengült. Árfolyama a pénteki záráskor 10 270 forintra esett, összforgalma meghaladta a 14 milliárd forintot.
- Az OTP 3,87 százalékkal gyengülve 29 530 forinton zárt 51,25 milliárd forintos összforgalom mellett.
- A Magyar Telekom árfolyama 2,04 százalékkal esett, pénteken 1924 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 2,4 milliárd forintot.
- A Mol 1,22 százalékkal gyengült múlt péntekhez képest, a hetet 2914 forinton fejezte be 19,6 milliárd forintos forgalom mellett.
- A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 0,43 százalékkal csökkenve 9272,63 ponton zárt.
Működik a legális hiteltrükk az Otthon Startnál is: így lehet akár 20%-ot faragni a törlesztőrészleten
A jelzáloghitel-törlesztési lehetőséget azok is kihasználhatják, akik Otthon Start hitelt vennének fel, és már a 180 napot sem kell kivárniuk.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 480,13 pontos, 0,46 százalékos csökkenéssel, 103 751,98 ponton zárt csütörtökön.
A tavaszi adatokhoz képest még tovább csökkent a megtakarítási képesség a magyar lakosság körében: a megkérdezettek közel fele nem tud félretenni a havi jövedelméből.
Az Nvidia 56%-os bevételnövekedést ért el a második negyedévben, miközben az amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek közepette próbál navigálni.
A kutatásban megkérdezettek 84 százaléka szerint fontos a ruhák ápolása, mégis csak minden negyedik ember tudja, mennyit is számít valójában a mosási mód.
A pénzügyi témák ugyan nem minden családban kerülnek elő napi szinten, ám a szülők jelentős része mégis tudatosan figyel arra, hogy időről időre beszélgessen ezekről...
Az Nvidia szerdán teszi közzé negyedéves gyorsjelentését, amely meghatározó lehet a globális tőzsdék számára.
Több százezer magyar retteg a hónap végétől: sehogy sem jönnek ki a pénzükből, a megtakarítás csak álom
A magyarok többsége továbbra is aggódik anyagi biztonsága miatt: a fizetés elértéktelenedése, a nyugdíj bizonytalansága és a váratlan jövedelem-kiesés okozza a legnagyobb félelmet.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
A heti forgalom az előző heti 55,54 milliárd forintról 48,21 forintra csökkent, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek.
Mivel augusztusban két utalás volt, szeptemberben nem várható újabb utalás
Különleges temetés fajták Magyarországon: hogy működik a zöld temetés erdőben, a hajós temetés és a légi temetés, milyen organikus temetés lehetőségek vannak? Mennyibe kerülnek?
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
Fizetési sávok Magyarországon: Mi az elképzelés és mi a valós kép? (x)
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.