Döbbenetes számok a Bitcoin piacon: eddig nem látott történelmi áttörés a tőzsdén

A Bitcoin árfolyama először lépte át a 120 000 dolláros határt, miközben a befektetők a kriptopiac számára kedvező szabályozási változásokban bíznak- írja a CNN.

Hétfőn a Bitcoin történelmi csúcsot ért el 122 571 dolláros árfolyammal, majd kis visszaesés után 121 953 dolláron, 2,4%-os emelkedéssel zárt. Az Egyesült Államok képviselőháza még a nap folyamán több olyan törvényjavaslatot vitat meg, amelyek megteremtenék a digitális eszközök iparágának régóta várt szabályozási keretrendszerét. Donald Trump amerikai elnök, aki magát a "kripto elnöknek" nevezi, támogatja az iparág számára kedvező szabályozási reformokat.

Jelenleg több kedvező tényező is hajtja az árfolyamot

- nyilatkozta Tony Sycamore, az IG piaci elemzője, aki az erős intézményi keresletet, a további nyereségre vonatkozó várakozásokat és Trump támogatását említette a pozitív hangulat okaként. "Az elmúlt hat-hét napban nagyon erős volt a mozgás, és nehéz megmondani, hol áll meg. Könnyen elérheti a 125 000 dolláros szintet" - tette hozzá.

A Bitcoin idén eddig 29%-os emelkedést mutatott, ami az elmúlt napokban a többi kriptovaluta árfolyamát is felfelé húzta, még Trump kaotikus vámpolitikája ellenére is. Az Ether, a második legnagyobb token, több mint öt hónapos csúcsot ért el 3059,60 dolláros árfolyammal, míg az XRP és a Solana egyaránt körülbelül 3%-ot emelkedett.

A szektor teljes piaci értéke a CoinMarketCap adatai szerint mintegy 3,81 billió dollárra duzzadt.

"Érdekes fejlemény, hogy a Bitcoint már hosszú távú tartalékeszköznek tekintik, nemcsak a lakossági befektetők és intézmények, hanem egyes központi bankok is" - mondta Gracie Lin, az OKX szingapúri vezérigazgatója. "Azt is tapasztaljuk, hogy egyre több ázsiai befektető, köztük családi vagyonkezelő irodák és vagyonkezelők is részt vesznek a piacon. Ezek a Bitcoin globális pénzügyi rendszerben betöltött szerepének és megítélésének strukturális változását jelzik, ami arra utal, hogy ez nem csupán egy újabb, hype által vezérelt rally."

Korábban Washington július 14-ét "kripto hétnek" nyilvánította, amikor a kongresszus tagjai szavaznak a Genius törvényről, a Clarity törvényről és az Anti-CBDC Surveillance State törvényről. A legjelentősebb a Genius törvény, amely szövetségi szabályokat hozna létre a stablecoinok számára.