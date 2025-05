Így teljesített a magyar tőzsde áprilisban: durván jól járt, aki ide rakta a pénzét

Áprilisban a nemzetközi trendekkel összhangban nagyobb kilengéseket produkált a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén, ám a BUX index az előző hónaphoz képest 3,4 százalékot emelkedve 92 196,43 ponton zárta az áprilist. Az azonnali részvénypiac forgalma 442,9 milliárd forintra rúgott, napi átlagban 22 milliárd forinttal. A legnépszerűbb részvény ezúttal is az OTP Bank volt, míg a MOL és a Richter Gedeon szoros verseny mellett került fel a dobogóra áprilisban. A brókercégek közül a WOOD & Company, a Concorde és az ERSTE emelkedett ki. Az elmúlt hónapban a Gránit Bank a BUX és BUMIX indexbe is bekerült, a Glia Nova Nyrt. csengetéssel debütált a BÉT Xtend platformon, a Goodwill Pharma papírjai pedig szintet léptek a Standard kategóriába.

Április első felében magasfokú volatilitás jellemezte a nemzetközi tőkepiacokat, az USA gazdasági helyzete és az amerikai vámbejelentések jelentős hatást gyakoroltak a pénzpiacokra. Ezt követően azonban érezhető fellendülés indult el, a piacok megpróbálták megtalálni az irányt. Ezen időszakban az ázsiai tőzsdéken mérsékeltebb kereskedés zajlott, míg Európában az iránykeresés volt jellemző.

Az amerikai vámpolitikával kapcsolatos döntések a Budapesti Értéktőzsde életét is nagymértékben befolyásolták, ám április végére felerősödött a kereskedés. A BUX újabb történelmi csúcsot döntött, és végül 92 196,43 ponton zárt, ami 3,4 százalékos növekedést jelent a márciusi záróértékhez képest. A BÉT további indexei közül a CETOP NTR 1 868,6 ponton, az XTEND index pedig 1 379,03 ponton fejezte be a hónapot.

A legnagyobb, 298,5 milliárd forint értékű kereskedés ebben a hónapban is az OTP Bank papírjaival zajlott. A hitelintézetet kiélezett versenyben a MOL és a Richter Gedeon követte, az olajvállalat 44,6 milliárd, a gyógyszeripari társaság pedig 41,4 milliárd forintos forgalmat ért el. A mid-capek közül az 4iG kereskedése emelkedett ki, 9,8 százalékos áremelkedést ért el márciushoz képest.

Áprilisban a nemzetközi bizonytalanság ellenére a hazai tőzsdén kiemelkedő volt a forgalom. Az azonnali részvénypiac összesen 442,9 milliárd forintos forgalmat ért el, 22 milliárd forintos napi átlag mellett.

Különösen aktívnak bizonyult az elmúlt hónap a Budapesti Értéktőzsde életében is. Áprilisban lépett tőzsdére a Glia Nova Nyrt., amely a BÉT Xtend kategóriájában kezdte meg a kereskedést, míg a Goodwill Pharma a Standard kategóriába lépett át. Április 1-jén kibővült a BUX és BUMIX indexkosár: a Gránit Bank tavaly decemberben debütált részvényei mindkét indexbe bekerültek, a BUMIX pedig a Shopper Park Plus papírjait üdvözölhette. A hónapot a tőzsde éves közgyűlése tette teljessé, ahol a részvényesek többek között jóváhagyták a BÉT 2024. évi beszámolóit is.

A befektetési szolgáltatók versenyében ebben a hónapban is a WOOD & Company zárt az első helyen 235,2 milliárd forinttal, míg a Concorde 229,8 milliárd a második, az ERSTE pedig 170,9 milliárd forinttal a harmadik helyen végzett.