Elérkezett a SZÉP-kártya trónfosztása? 2025-ben sok munkavállaló kaphatja ezt az új juttatást a helyette

2025-ben a juttatási keretek átlagosan 5,8%-kal emelkedtek, így az átlagos bruttó éves keret 458.022 forintra nőtt. A munkáltatók továbbra is kínálnak kedvező adózású juttatásokat, de új elemek is megjelentek, mint a SZÉP Kártya Aktív Magyarok alszámla, valamint az állatkerti belépő és lakhatási támogatás. A kutatás arra is rávilágít, hogy a diákhitel támogatását csak kevesen tervezik bevezetni, miközben a magasabb keretösszegű juttatások aránya is növekedett.

2025-ben a munkáltatók juttatási keretei továbbra is emelkedtek, de a növekedés üteme lassult. A Cafeteriatrend oldal hírlevél-olvasóinak körében végzett nem reprezentatív kutatás eredményei szerint az átlagos bruttó éves juttatási keret 458.022 forintra nőtt, ami 5,8%-os emelkedést jelent az előző évhez képest. A juttatások struktúrájában is változások figyelhetők meg, hiszen a magasabb keretet biztosító munkáltatók aránya nőtt, és több cég kínál már 400.000 forint feletti összeget. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! EZ IS ÉRDEKELHET Béren felüli juttatások 2025: így változhat a cafeteria A Multi-Pay szakértői szerint a vállalatok jelentős része nem tudja hatékonyan működtetni a béren felüli juttatások rendszerét. A 2025-ös év különleges jellemzője, hogy számos új juttatási elem jelent meg, amelyek a kedvező adózási lehetőségekkel rendelkeznek. A SZÉP Kártya Aktív Magyarok alszámla esetén 35%-uk tervezi ezt a juttatási formát bevezetni, míg 45% nem fog élni vele. Emellett az állatkerti belépők és a lakhatási támogatás is elérhetők lesznek bizonyos munkáltatóknál, hiszen 2025-ben az állatkerti belépőt 23%, a lakhatási támogatást pedig 24% kínálja - olvasható az oldalon. Újdonság, hogy a diákhitel támogatása is felmerült, azonban a válaszadók 70%-a nem tervezi, hogy ezt a juttatást bevezeti 2025-ben, míg 26%-uk fontolgatja. Az új juttatások bevezetésére a jövőben várhatóan tovább nő a figyelem, ahogy a munkáltatók próbálnak alkalmazkodni a munkavállalói igényekhez.

Címlapkép: Getty Images

