Akár 80.000 forint pluszt is lehet keresni a Gránit Banknál rendszeres megtakarítás esetén (x)

A szelfivel számlát nyitó ügyfelek 40.000 forintján felül további 40.000 forinttal gazdagodhatnak a Gránit Banknál akik mobilalkalmazáson keresztül rendszeres megbízást adnak befektetési jegy vásárlására.

A pénzintézet a Kamat Plusz számlacsomagjához kapcsolódó vadonatúj akció keretében egyszerre kínál díjmentes számlavezetést, magas összegű jóváírást, valamint jövedelem beérkezése1 esetén kimagasló, 3.5%-os látra szóló kamatot2 (EBKM: 3.5%) is. A bankszámla bármikor, bárhonnan, szelfivel, a bank mobilalkalmazásából megnyitható.

A Gránit Bank nemcsak a napi banki ügyintézést, hanem a befektetéseket is egyszerűvé, könnyen érthetővé és bárhonnan kezelhetővé tette „kettő az egyben” mobilalkalmazásával – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője. Hozzátette: az automatizált, néhány gombnyomással elérhető rendszeres megtakarítás lehetősége nemcsak a pénzügyi tudatosságot erősíti, hanem azok számára is jó megoldás, akik szívesen takarítanak meg – akár kis összeget is - befektetési jegyekben.

Abban az esetben ugyanis, ha a Banknál szelfivel számlát nyitó ügyfél vállalja, hogy 12 hónapig, havi rendszerességgel megtakarítás céljára befektetési jegyet vásárol minimum havi ötezer forint értékben, a Gránit Bank a harmadik hónapban befektetési jegy formájában jóváírja az első hónapban befektetett teljes összeget, maximum 40.000 forintig. Így az éves periódus elteltével az ügyfél a 40.000 forint számlanyitási jóváírás mellett újabb, maximum 40.000 forinttal lehet gazdagabb, a befektetési jegy hozamán felül. A Gránit Banknál elérhető három legnagyobb nettó eszközértékű befektetési alap a MPT Ingatlan Alap „A” sorozata mellett a Gránit Harmónia Vegyes Alap valamint a Gránit Lendület Vegyes Alap.

A rendszeres befektetési lehetőség egyszerűen elindítható a Gránit Bank mobilbanki alkalmazásából.

A Gránit Bank mobilalkalmazás menüjéből a „Rendszeres megtakarítások” ikont kell kiválasztani. Ha az ügyfélnek nincs értékpapírszámlája, itt megnyithatja. Az „Új rendszeres megtakarítás” majd a „Befektetési jegyek” gombok megnyomása után kiválasztható a kívánt befektetési alap. A következő lépésben megadható az ütemezés (havonta), valamint a rendszeresen befektetni kívánt összeg. (minimum havi 5.000 forint) Végül az áttekintő képernyőn el kell fogadni a feltételeket és jóváhagyni a tranzakciót.

A részletes feltételek a Gránit Bank honlapján érhetőek el.

(1) A jövedelem jóváírási feltétel abban az esetben teljesül, ha az adott hónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtti 3. munkanap és az adott hónap 12. napja között legalább 200 000 Ft jövedelem érkezik a bankszámlára. Munkabérnek az a jövedelem számít, amelynél az utalás közleménye tartalmazza az alábbi szavak valamelyikét: bér, munkabér, jövedelem, fizetés, nyugdíj. A feltétel nem teljesülése esetén, valamint a számla egyenleg 100 000 000 Ft-ot meghaladó részére a kamat 0,01%.

(2) Jegybanki alapkamat - 3,00% mértékű látra szóló kamat.

