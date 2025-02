Javul a magyarok pénzügyi tudatossága? Ennyien nyitottak tavaly egészségpénztári alapot az OTP-nél

Átlépte a 400 ezer főt az OTP Egészségpénztár taglétszáma 2025 év elején. Magyarország egyik piacvezető egészségpénztárának legfiatalabb tagja 16 éves, a legidősebb pedig 102. Eláruljuk, hogy mely korosztály veszi leggyakrabban igénybe és mely szolgáltatások a legnépszerűbbek.

Az OTP novemberben egy sajtótájékoztató keretében jelentette be öngondoskodás témájában indított edukációs kampányának az eredményeit - erről annak idején a Pénzcentrum is élőben tudósított. Akkor kiderült, hogy siralmas a magyarok pénzügyi tudatossága: többségük nem, vagy csak nagyon kevés megtakarítással rendelkezik.

Az összesített adatok alapján 2024 folyamán 41 312 új tag lépett be az OTP Egészségpénztárba, ami fennállásának második legnagyobb éves tagbővülési száma. Majdnem négyezerrel több új belépő volt tavaly, mint egy évvel korábban. Ennek is köszönhető, hogy 2025 elején a taglétszám átlépte a 400 ezer főt.

A 400 ezredik tag, a budapesti, 25 éves Kovács Regő Levente a következőképpen indokolta döntését: “már a szüleimnek is volt egészségpénztár-számlájuk, és nekem is mondták, hogy érdemes lenne belevágnom. Aztán egy banki ügyintézés során ajánlotta fel az ügyintéző és úgy voltam vele, hogy ez olyan, mint a nyugdíjelőtakarékosság: sosem lehet elég korán elkezdeni.”

A legidősebb pénztártag 102 éves, a legfiatalabbak pedig mindössze 16 évesek. A legtöbb tag a férfiak és a nők között is a 45-50 közötti korosztályt képviseli. Érdekesség, hogy amíg a leggyakoribb 40 fölötti korosztályban jelentősen (akár ötödével is) több a női tag, addig a fiatalabb korosztályokban egyre inkább kiegyenlítődik ez a különbség.

„Büszkeség számunkra, hogy már több, mint 400 000-en választották az OTP Egészségpénztárt. A tudatos öngondoskodás egyre jobban beépül a mindennapjainkba. A taglétszámi emelkedés és a befizetések alakulása is ezt támasztja alá. Az igénybe vehető szolgáltatások folyamatos bővítésével igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb felhasználási módot. Folyamatainkat úgy fejlesztjük, hogy minél gyorsabb és kényelmesebb megoldásokkal tudjuk kiszolgálni ügyfeleinket. Ennek is köszönhető, hogy 2024-ben is megerősítettük pozíciónkat mind a taglétszám, mind a vagyon alapján” – mondta Budai József, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.

2024-ben a tagok közel 31 milliárd forint megtakarítást használtak fel az OTP Egészégpénztári számlájukról, és 2 millió darab számlát fizetett ki a pénztár. A tagok a legtöbbet – majdnem 11 milliárd forintot – gyógyszerre költöttek, ezt követik a fogorvosi szolgáltatások, erre 4,2 milliárd forintot fordítottak. További népszerű felhasználási módok az optikai cikkek, az ápolási termékek, a szülészet-nőgyógyászati ellátások, a gyógyászati segédeszközök és a lakáshitel-törlesztés támogatása is.

2024-ben 29 százalékkal nőtt a befizetések mértéke. Ennél is jobban, 30 százalékkal nőtt az egyéni befizetések aránya.

„Külön öröm számunkra, hogy folyamatosan bővül a vállalati ügyfélkörünk. Célunk, hogy iránymutatást tudjunk nyújtani olyan munkáltatóknak, akik nyitottak arra, hogy támogassák munkavállalóikat az egészségük megőrzésében.” - mondta Budai József. A tavalyi évben közel 150 új munkáltatóval kötött szerződést az OTP Egészségpénztár.