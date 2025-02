Súlyos, ami kiderült: ők kaszálhatnak nagyot, ha Trump tényleg véget vet a háborúnak

Lesznek olyan tőkepiaci szereplők, akik kimondottan jól járhatnak az orosz-ukrán háború lezárásával, de hatalmas piaci mozgolódásokra nem érdemes nagy pénzeket tenni - állítják egybehangzóan a Pénzcentrum által megkérdezett szakértők. A béke talán sosem volt ilyen közel, így érdemes lehet megnézni, milyen papírokkal járhatunk most jobban a tőkepiacon, ha ide tennénk a megtakarításaink egy részét. De milyen hatással lesz a magyar gazdaságra, ha tényleg hamarosan elhallgatnak a fegyverek a fronton?

Napokon belül már a harmadik évfordulója lesz annak, hogy Oroszország lerohanta Ukrajnát, azóta gyakorlatilag szünet nélkül ropognak a fegyverek keleti szomszédunknál. A béke sokáig teljesen reménytelennek látszott, most azonban Donald Trump ismételt elnöké választása után, valamint az oroszok egyre nagyobb nyíltsága miatt mondhatjuk, hogy a sokak által várt béke talán még sosem volt ilyen közel.

Ebben a helyzetben azonban nem csak a politika, hanem a gazdaság szereplőinek is külön észnél kell lenniük, de igaz ez azokra is, akik a befektetéseik miatt figyelik az ukrajnai helyzetet. Elemzőket kérdeztünk arról, hogy ki járhat jobban a háború lehetséges lezárásával: Ukrajna vagy Oroszország profitál többet belőle? Mibe vagy hová tegye a pénzét, aki már biztos abban, hogy jönnek a tárgyalások? Mi lesz az amerikai tőzsdével? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

Mi lesz, ha jön a béke?

A Pénzcentrum nemrég indult cikksorozatában már kereste arra a választ, hogy milyen következményei lennének, ha akár Ororszország, akár Ukrajna nyerné mág a már három éve zajló háborút. Az gyorsan kiderült, hogy egy orosz győzelem Magyaorroszágnak igen beláthatatlan következményekkel járna: többek között gazdaságilag és az agráriumban is sok dolog megváltozna, de egyáltalán definiálni kell még azt is, hogy mit értünk győzelmen.

A gazdasági aspektusok mellett azonban talán kevesebbet beszélnek arról, hogy mivel jár a tőkepiacoknak, ha egyik vagy másik ország győz. Nagy mozgolódást ugyan most nem látni, sokkal találóbb kifejezés az, hogy mindenki kivárásra játszik - meg akarják látni, hogy vajon a Donald Trump által vezetett Egyesült Államok mit enged vagy éppen nem enged Oroszországnak.

Ki fog nagyot kaszálni?

Az MBH Befektetési Bank részéről Debreczeni Csaba vezető részvénypiaci elemző és Rácz Balázs részvénypiaci elemző válaszoltak a Pénzcentrum kérdéseire. Azzal kezdték, hogy mind a budapesti, mind a varsói tőzsde már most egészen jól állnak, már csak a feltételezésére is annak, hogy hamarosan elhallgatnak a fegyverek.

Fontos figyelembe venni, hogy a háború lezárásának narratívája már itt van velünk, könnyen lehet, hogy sok piac már ezért (is) emelkedett sokat Európában, a kelet-közép-európai (KKE) régióban. Azt gondoljuk, hogy a BUX (budapesti tőzsde), WIG (varsói tőzsde), de a bukaresti vagy a prágai piac is jól teljesíthet majd. Különös figyelmet érdemelnek a kisvállalatok papírjai azzal a kitétellel, hogy itt figyelni kell az illikviditásra

- mondták az elemzők. Hozzátették, hogy a kispapírok közül rögtön négy olyan szereplő is van, ahkire érdemes lehet figyelni.

A kispapírok közül érdekes célpont lehet az Alteo, az AutoWallis vagy éppen a Waberer’s. Ugyanakkor azt fontos hangsúlyozni, hogy a BUX-ban a négy blue-chipen kívül a többi tagnak rendkívül kicsi a súlya, azaz, ha a kispapírok szárnyalnak is, abból kevés lesz látható a BUX értékében

- mondták még erről. Hozzátették azt is, hogy a nagyobb hazai cégek, így az OTP, a MOL, a Richter is jól teljesítenek mostanában, és a háború lezárásával ők is profitálhatnak.

Végezetül az elemzők az amerikai piacra koncentrálva elmondták: bár sokan ezt várják hónapok óta, nem tartják valószínűnek, hogy a jelenlegi helyzet érdemben változzon; persze egy vagy két cég jobban járhat a többieknél.

Alapvetően az az érzésünk lehet, hogy a külső, nem kontrollálható tényezők, mint például a geopolitikai események, a gazdasági ciklusok, vagy a kormányzati szabályozások jelentős hatással lehetnek a nagy méretű vállalatok hosszú távú növekedésére. Azonban Derek Van Bever és Matthew S. Olson elemzése szerint az árbevétel növekedését hátráltató tényezők csak igen kis része csatolható vissza a fenti, külső tényezőkre (kb. 15%-a), ennél sokkal fontosabbak a vállalaton belüli faktorok. Ebből kifolyólag bár biztosan lesznek egyedi sztorik az USA-ban is amelyekre különösen pozitívan hat majd a háború vége, összességében nem látjuk miért változna meg a jelenlegi helyzet és miért ne a nagy kapitalizációjú technológiai cégek, az MI és a technológiai húzná továbbra is a tőzsdéket

- zárta gondolatait az MBH Befektetési Bank két munkatársa.

Mi lesz a magyar gazdasággal?

A béke befektetési aspektusai mellett arra is kiváncsiak voltunk, mit hozhat a magyar gazdaságban a fegyvernyugvás. Virovácz Péter, az ING vezető elemzője azt mondta lapunknak, hogy szerinte valószínűtlen, hogy az infláció csökkenésnek indulna, ha hamarosan tényleg sikerülne békét kötni.

Alapvetően ha valamiféle energia-, illetve nyersanyagár-változás lesz első körben, az az energiaárakat lefelé fogja húzni, esetleg olajat, gázt, ugyanis lehet, hogy akkor megszűnik néhány szankció, lehet majd mindenféle gond nélkül jobban szállítani. Igaz, hogy ez mi oldalunkat annyira nem érinti, hiszen mi már eddig is kivételt kaptunk a szankciók alól, tehát ebből a szempontból nem biztos, hogy ez olyan direkt hatással jár. Indirekt módon ha a globális nyersanyagárak lejjebb jönnek, azért az valamennyit segíthet. Viszont minket ez pont nem érint majd, mert itt fogyasztói kosárról és fogyasztói inflációról beszélünk, és mivel a lakosság energiaárai nem függnek a világpiaci áraktól, hiszen fixáltak, innentől kezdve ennek közvetlen hatása nincsen. Közvetett módon nyilván a vállalatoknak olcsó lesz az energia, kisebb lesz rajtuk az ár- és a költségnyomás, tehát kisebb valószínűséggel kezdenek el majd még magasabb árakat alkalmazni

- fogalmazott az elemző. Azt is elmondta, hogy szerinte a lehetséges békét a piac máris beárazta, és bár lehetséges, hogy a forint árfolyamára is hatással lesz, azt nem érdemes várni, hogy nagyot esne az euró árfolyama a forintéval szemben.

A gond az, hogy ha most megnézzük, akkor a piac máris beárazta a békét: a forint, a zlotyi erősödött, majdnem elmentünk 400-ig. A DAX index, a rendkívül rossz állapotban lévő német gazdaság tőzsdeindexe az elmúlt hetekben 20 ezerről 23 ezer pontig menetelt úgy, hogy politikai fennforgás is van, most jönnek a választások. Egész egyszerűen a béke esélye olyan optimizmust adott a piacnak. A forint azonban nem biztos, hogy hirtelen tudna erősödni: lehet, hogy valamiféle stabilizálódás lenne, de egyelőre nehéz elképzelni, hogy hirtelen 350-ig lemegy, szerintem 395-400 körül stabilizálódhatna

- mondta még erről Virovácz Péter.

Se orosz, se ukrán

A tőkepiaci viszonyok kapcsán Bence Balázs, a Portfolio Trader kereskedési vezetője azt mondta lapunknak, hogy a fegyverropogás az elmúlt három évben sem rázta meg különösebben a nemzetközi tőkepiacot, persze ettől még lehetnek, akik jól járnak azzal, ha hamarosan véget érne a háború - ha már csak az újjáépításre is gondolunk.

Befektetőszemmel nézve azt kell hogy mondjam, hogy a nemzetközi tőkepiacokra a háború elenyésző hatással volt. Szörnyen hangzik, hogy százezrek halála így lepereg a Wall Street-ről, de ez van. Árutőzsdei piacokra egy ideig hatással volt a háború, olaj, gáz, gabona, kukorica, de már ezt is elfújta a téli hideg szél. Kelet-európai cégek, elsősorban lengyel építőipari cégek például a nyertesei lehetnek majd az újjáépítésnek. Vélhetően azon országok vállalatai lesznek jelen az újjáépítésben Ukrajnában, akik erősen támogatták Ukrajnát, szóval magyar cégekre én nem nagyon számítok

- fogalmazta meg gondolatait a szakártő. Elmondta azt is, hogy bár a békét sokan áhítják, a gazdaság nem áll helyre egyik pillanatról a másikra, és a nem érintett országok polgárainak viselkedése sem változik meg egy perc alatt.

Az orosz vagy ukrán kitettséggel rendelkező cégeknek (Richter, OTP) jó a béke, de ezek már régóta felfelé így is felfelé menetelnek. A lengyel, illetve a magyar tőzsde is erősödött a hír hatására, de azért azzal fontos tisztában lenni, hogy egy kockázati tényező, egy bizonytalansági faktor szűnik meg, ami jó, de ettől nem fog jobban dübörögni a gazdaság, nem fognak többet vásárolni az emberek

- tette hozzá Bence Balázs. Végezetül elmondta, hogy szerinte sem orosz, sem ukrán cégek papírjait nem szabad venni akkor sem, ha beköszöntene a béke.

Befektetői szemmel a lényeg a feszültség, ezáltal a kockázatok csökkentése. Oroszország számára fontos lehet, hogy mikor engedik vissza a világgazdaság színpadára, vagyis mikor szűnnek meg a szankciók, ha megszűnnek. Mindazonáltal orosz eszközöket én sosem vennék magamnak, egyszerűen a politikai kockázat miatt, szóval ez nekem túl zavaros víz. Az ukránok hősiesen harcolnak, de azért a korrupció tán még az oroszoknál is keményebb ellenfél, szóval az ő isntrumentumaikat is meghagyom másnak

- fogalmazott Bence Balázs.

A Pénzcentrum videoblogja, a CashTag legfrissebb adásában is bővebben foglalkozott a témával, itt pedig Bence Balázs mellett megszólalt a helyzetről Madár István, a Portfolio vezető makroelemzője is - a teljes adást a lenti linkre kattintva vézheted meg újra.

Szerinte a helyzet egyáltalán nem tart előrébb, mint korábban, elég sokismeretlenes még az egyenle a békével kapcsolatban. Az azonban szinte biztos, hogy Ororszország nem mentesül azonnal minden szankció alól.

A békére vonatkozóan minden tejfehér köd, ezért jelenleg semmit sem tudunk. Így kétféle szélsőséges álláspont lehet, az egyik, hogy bár befagynak a harcok, Európa mondhatja azt, hogy az összes szankciót fenntartja Oroszország ellen, és majd valamikor elengedi a bizonytalan, távoli jövőben. A másik szélsőséges gondolat, hogy van egy általános nagy megegyezés, aminek keretében olyan óriási átrendezés történik, ahol az oroszok megkapják azt is, hogy az összes szankció el lesz engedve

- mondta Madár István. Emellett szerinte a béke kitörhet ugyan, de a magyar gazdaságra nem lenne olyan gyors pozitív hatással, mint azt sokan feltételezik.

Önmagában a konfliktus oldódása érzésem szerint nem jelentené azt, hogy az inflációra valami jelentős, lefelé irányuló nyomás lenne. Talán azáltal, hogy ilyen körülmények között könnyebb lehet esetleg a forintot erősíteni, hiszen eltűnik egyfajta geopolitikai kockázat, ha van rá gazdaságpolitikai szándék, illetve ha az energiaárak lentebb tudnának kúszni, ezek segíthetnék az infláció lentebb kúszását. De szerintem ez nem lenne olyan jelentős hatású, és nem az idei évben érződne, hanem talán inkább hosszabb távon

- tette még hozzá a Portfolio elemzője.