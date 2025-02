Durva hatása lesz az orosz-ukrán békének: így gazdagodhat meg rajta bármelyik magyar?

Pénzcentrum/Index.hu Link a vágólapra másolva

Három éve tart az orosz-ukrán háború, amely nemcsak geopolitikai és katonai szempontból alakította át a világot, hanem a pénzügyi piacokra is mélyreható hatással volt. A béke hírének kapcsán azonban most az a kérdés, mi történik ezután. A CashTag legújabb elemzésében a Portfolio szakértői arra keresték a választ, hogy egy esetleges békekötés milyen hatással lehet a pénzpiacokra, a tőzsdékre és konkrétan a magyar gazdaságra. Milyen árfolyammozgások várhatóak, mely iparágak lehetnek a nyertesei és vesztesei a béke utáni időszaknak, és vajon az inflációra is csökkenő nyomást gyakorolhat-e a háború lezárása? A tőzsdék már most árazni kezdték a jövőt, de még mindig sok a bizonytalanság.

Az orosz-ukrán háború három éve alatt a konfliktus nemcsak a politikai és katonai szférát érintette, hanem jelentős hatást gyakorolt a globális piacokra is. A háború következtében számos iparág és vállalat szembesült kihívásokkal, míg mások előnyökre tettek szert a megváltozott gazdasági környezetben. Ez pedig a tőzsdékre, valutákra is jelentősen kihatott. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Most viszont a legnagyobb kérdés, mi lesz, ha végre eljön az orosz-ukrán háború lezárása, és béke lesz? Donald Trump korábban azt mondta, hogy a beiktatása után pár nappal elhozza a békét, ez persze még nem történt meg, de idén nagy esély lehet tűzszünetre. A Pénzcentrum heti rendszereséggel jelentkező vlogja a CashTag azt a kérdés tette fel, mi történik a Pénzpiacokkal, ha Ukrajna és Oroszország békét köt egymással, és mi történik a magyar gazdaságban tűzszünet vagy tartós béke esetén. Mi történik a piacokon, ha jön a béke Az egy kérdés, hogy mi történik a béke után, de azt látjuk, hogy a tőzsde a jövőt árazza - mondta el a CashTag legújabb részében Nagy Viktor, a Portfolio vezető elemzője, aki szerint az elmúlt hónapokban már éreszhetően emelkedés volt a részvénypiacokon. Az osztrák, a magyar, a cseh és a lengyel részvénpiac is emelkedőben volt, az árfolyamok emelkednek, az árazások kezdenek visszaépülni. Nagy Viktor azonban arról is beszélt, hogy a magyar, osztrák és lengyel árazási szintek még mindig az alatt vannak, mint amikor a háború kitört. Ez azért érdekes az elemző szerint, mert a világ tőzsdei piacain azt látjuk, hogy egy nagyon jó, prosperáló időszakon vagyunk túl. Azt is látjuk, hogy nem kell ahhoz békének történnie, hogy egy visszaárazódás történyjen meg - fogalamzott Nagy Viktor, aki elismerte, hogyha azért lesz ilyen bejelentés, az további emelkedéseket hozhat a piacokon. A vezető elemző arról is beszél a videóben, hogy a magyar, a lengyel és az osztrák papírok szerinte még mindig nagyon olcsóak, viszont a cseh piacon vannak kifejezetten drága papírok, amik felfelé húzzák őket. Nagy Viktor arról is beszél, hogy pszichés szempontból viszont nehéz lehet most magyar papírt venni, mert az OTP, a BUX-index csúcson forog, azt most történelmi csúcson tudjuk megvenni, hiába összehasonlításban mégmindig nagyon olcsó piacról van szól. Ezért szerinte „pszichésen” könnyebb most a lengye, osztrák piacba beszállni. A vezető elemző értekezett arról is, hogy egy esetleges békének a piacokon lehetnek természetesen vesztesei is. Szerinte, ha erről beszélünk érdemes a nyersanyagpiacoknál szétnézni. Véleménye szerint az arany elmúlt évekbelő tündöklése pontosan visszavezethető az orosz-ukrán háborúra. A bizonytalanság és az infláció egyértelműen felfelé húzta az arany árfolyamát, tehát abban az esetben, ha jön a béke, és nyugvó állapotba kerül az ukrajnai helyzet, akkor az arany árfolyama, de például a kőolajnak, a földgáznak az árát is csökkentheti - fogalmazott Nagy Viktor. Hosszú távú befeketetés vs. orosz-ukrán háború Fajsúlyosnak tűnhez az orosz-ukrán háború a vagyontervezés szempontjából, de a globális tőkepiacokra nézve különösebb hatása nem volt Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) - ezt már Bence Balázs, a Porfolio Csoport befeketetési szolgáltatások igazgatója monda el a CastTag-ben. A szakértő kiemelte, hogy az amerikai 10 éves kötvényhozamok alakulása, vagy az USA költségvetéshiány hogy alakul sokkal jobban számít a befeketetőknek. Viszont rövid távú hatása bizony sok volt a háborúnak, főleg a tőzsdeáras termékekre (gabona, olaj, gázárak). Ezért szerintem a béke hatása is régiós lesz - fogalmazott a szakértő. Milyen hatása lesz a békének a magyar gazdaságra? A békére vonatkozóan minden tejfehér köd, ezért jelenleg semmit sem tudunk. Így kétféle szélsőséges álláspont lehet, az egyik, hogy bár befagynak a harcok, Európa mondhatja azt, hogy az összes szankciót fenntartja Oroszország ellen, és majd valamikor elengedi a bizonytalan, távoli jövőben. A másik szélsőséges gondolat, hogy van egy általános nagy megegyezés, aminek keretében olyan óriási átrendezés történik, ahol az oroszok megkapják azt is, hogy az összes szankció el lesz engedve - értékelte a bizonytalan helyzetet Madár Isvtán, a Portfolio vezető elemzője, aki kiemelte, hogy ezen a vonalon a béke pontos kijelőlése nagyban befolyásolja majd azt, hogy mindez mit jelenthet Magyarország gazdaságára nézve. Madár István kiemelte, hogy Ororszország most ki van zárva a nemzetközi pénzügyi piacból, de hogyha visszatérne, akkor máris könnyebb lenne velük kereskedni, feltételezve, hogy más szankció azt nem sújtja. Ekkor a cégek újra tömegesen nyithatnának az orosz piac felé, ami például Magyarországon az élelmiszeriparnak is fontos lehetne. Ez tehát biztosan egy kézzel fogható lehetőség lenne. Madár István arról is beszélt, hogy az infláció mostani visszagyorsulásában nem látjuk, hogy az bármi módon is visszavezethető lenne a háborús szankcókra. A forintárfolyam gyengülése és a gyors bérkiáramlás, illetve az évelején emelkedő adók jobban hatottak a nem várt januári inflációs adatra, mintsem az Oroszország elleni szankciók vagy általánosságban az orosz-ukrán helyzet. Úgyhogy önmagában a konfliktus oldódása érzésem szerint nem jelentené azt, hogy az inflációra valami jelentős, lefelé irányuló nyomás lenne. Talán azáltal, hogy ilyen körülmények között könnyebb lehet esetleg a forintot erősíteni, hiszen eltűnik egyfajta geopolitikai kockázat, ha van rá gazdaságpolitikai szándék, illetve ha az energiaárak lentebb tudnának kúszni, ezek segíthetnék az infláció lentebb kúszását. De szerintem ez nem lenne olyan jelentős hatású, és nem az idei évben érződne, hanem talán inkább hosszabb távon - mondta el Madár István.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK