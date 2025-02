Óriási bejelentést tett a MOHU: erre bizony nagyon sok magyar várhatott, itt vannak a részletek

A MOHU az idei évtől megkétszerezi a háztartásoknál keletkező, szelektíven gyűjtött papír-, műanyag- és fémhulladék begyűjtésének gyakoriságát minden olyan, ötezer főnél nagyobb lélekszámú településen, ahol eddig havonta egyszer ürítették a szelektív kukákat. Az új rendszer mintegy 1,5 millió magyar lakost érint, célja a hulladékgyűjtés hatékonyságának növelése, illetve ezzel a környezetvédelem támogatása.

A statisztikai adatok alapján a városokban keletkezik a hazai szelektíven gyűjtött csomagolási (papír, műanyag és fém) hulladék közel 75 százaléka, a községek, falvak és aprófalvak a fennmaradó 25 százalékot adják. A gyakoribb elszállítások kiemelten a nagyobb, 5000 főt meghaladó lélekszámú településeket érintik, összesen 96 várost, és mintegy 1,5 millió lakost. A járatsűrítés során a MOHU új kukákat is biztosít, az érintett településekből 15-nek már kiosztotta ezeket.

A MOHU adatai szerint e településeken, ahol a szelektíven gyűjtött papír-, műanyag- és fémhulladékot jelenleg havonta egyszer szállítják el házhoz menően, az átlagosan egy főre jutó szelektív hulladék mennyisége jelentősen elmarad azon települések átlagától, ahol kétheti rendszerességgel ürítik az edényeket. Száz feletti azon települések száma, ahol már jelenleg is kéthetente ürítik a szelektív edényeket, az egy főre vetített mutatószám pedig nagyságrendekkel magasabb értéket jelez. Az említett változtatás következtében akár több ezer tonnával is csökkenhet az évente begyűjtött vegyes hulladékban megjelenő hasznosítható hulladékok mennyisége az érintett településeken, ami jelentős előrelépést jelentene a fenntartható hulladékgazdálkodásban, illetve hozzájárulhat az újrahasznosítási célszámok elérésében is.

A vállalat tervei között szerepel mindemellett a kerti zöldhulladék begyűjtésének a sűrítése is. Adataink alapján, a gyakori szállítással magasabb mennyiség is begyűjthető. A MOHU folyamatosan javítja a hatékonyságot és szükség esetén bővíti az eszköz- és flottahálózatának kapacitását, hogy a jövőben országos szinten növelhesse a begyűjtések gyakoriságát, ezzel szintén több ezer tonnával eltérítve a hulladékot a lerakástól, a zöldhulladék tekintetében is.

A MOHU és a MOL-csoport vállalta, hogy a következő években több száz milliárd forint értékben ruház be a hazai hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében, ezzel is támogatva az Európai Unió által előírt 10 százalék alá szorított lerakási, valamint 65 százalékos újrahasznosítási célszámok teljesítését.

Néhány példa a beruházásokra:

83 új, modern hulladékudvart épít a MOHU, ezek lehetőséget biztosítanak a hulladékok kényelmes leadására és elkülönített gyűjtésére;

360 ezer tonna éves kapacitású energetikai hasznosítót hoz létre a vállalat;

A cég több mint 20 szuperválogatót épít;

Fejleszti és bővíti a kukásautó-flottákat az országban;

Új kukák beszerzésével fejleszti az elkülönített hulladékgyűjtési rendszert;

Jelenleg 2850 textilkonténer elérhető országszerte. 2026 végére 6000 darab a cél, tavaly már 1200 új gyűjtőt kihelyezett a MOHU;

A visszaváltási rendszer kialakításának részeként a MOL-csoport a csaknem 40 milliárd forint értékben telepített automatákat országszerte

- sorolta a cég az új terveket.

