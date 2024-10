Búcsúzhatnak a magyarok az egyik legnagyobb rémálmuktól: vége a sorbanállásnak

2024. október 10-től tovább bővült a kizárólag az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazáson (ONYA) keresztül intézhető ügyek köre - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV).

Az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) felületén egyre több nyomtatvány érhető el. A nyomtatványkitöltő használatához nem kell keretprogram, webes alapú és felhőben tárolja az adatokat. Az ügyintézés elektronikus (KAÜ) azonosítással vagy anélkül is indítható. A felület elérhető mobiltelefonon, tableten is működik, megkönnyítve a gyors és egyszerű ügyintézést.

Ha valaki ellenérték fejében ingóságot vagy ingósághoz kapcsolódó vagyoni értékű jogot szerez, 2024. október 10-től az ONYA-n keresztül tudja elérni a bejelentési kötelezettség megkönnyítésére készített VVBA-adatlapot. A vagyonszerzést kötetlen formájú nyilatkozaton is be lehet nyújtani, de az adatlap használata jelentősen megkönnyíti az ügyintézést.

A gépjárműadóval kapcsolatos mentesség, kedvezmény vagy szüneteltetés igénybevételének bejelentésére szolgáló GJADO-adatlap is ONYA-n keresztül érhető el. Kitölthető és benyújtható azonosítást követően vagy azonosítás nélkül akár papír alapon is. A gépjármű-forgalmazók illetékmentes gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges GJFORGNYIL-adatlap is az ONYA-felületen található.

Az IG01-adatlapot is az ONYA-n kell keresniük azoknak, akik a NAV visszterhes vagyonátruházási illetékkel érintett ingatlanok értékadatait és főbb jellemzőit tartalmazó adatbázisából kérnek információt (általános, részletes, specifikus, országos éves általános és részletes, visszamenőleges, szakértői adatokat). Az adatbázis használata megkönnyíti az ügyintézést, különösen hasznos azoknak a szakértőknek, akik bírósági ügyekhez, rendőrségi eljáráshoz kérnek adatokat.

Az általános forgalmi adó gyakoribb elszámolásának engedélyezése iránti kérelmek előterjesztésére rendszeresített AFAGYAK nyomtatvány beadását is az ONYA felületen tehetik meg azon adózók, akik szeretnének módosítani a rájuk vonatkozó elszámolási gyakoriságon - közölte a NAV.