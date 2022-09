Ez lehet a következő évek egyik legjobb befektetése: 15,4%-os hozam is összejöhet

Három-öt éven belül eljön a kötvénytúlsúlyos befektetések ideje, melyekkel szép hozamot lehet elérni. Mindez elsősorban a magas inflációnak és a jegybank kamatemeléseknek köszönhető. Már csak az a kérdés, hol lesz ennek a vége.

Hol lehet a kamatemelések csúcsa?

Az utóbbi hónapokban jelentősen emelkedett a kötvények hozama, aminek nagyrészt a jegybanki kamatemelések az okai, melyeket pedig a magas infláció váltott ki. A kötvénypiaci hozamemelkedés a gyakorlatban azt jelenti, hogy esik ezeknek az eszközöknek az árfolyama - hívja fel a Pénzcentrum olvasóinak figyelmét az Aegon Alapkezelő.

Az elemzők ezzel kapcsolatban kiemelik: "Így ha például valaki egy-két évvel ezelőtt fektetett kötvénybe, az rosszul járt. A másik oldalon viszont, ha elérjük a csúcsot és csökkenésnek indulnak a hozamok, az árfolyamemelkedést jelent majd."

Így tehát most mindenki azt találgatja, hol lehet az infláció, illetve a kamatemelések csúcsa és mikor indulhatnak érdemben lefelé a hozamok. Ha ugyanis valaki a csúcson tudja megvenni a kötvényeket, azzal szép pénzt kereshet a következő években

- tették hozzá az alapkezelő befektetési szakemberei.

A kamatemelés csúcsa jó eséllyel ahhoz köthető majd Magyarországon, hogy mikor és hol tetőzik az infláció - jósolják a szekemberek. Hozzáteszik: Legutóbb Virág Barnabás, az MNB alelnöke azt mondta, hogy egészen addig készek további határozott lépésekkel reagálni, amíg nem látnak egyértelmű fordulatot az áremelkedési ütemben.

Ez az elemzők becslései szerint valamikor az őszi hónapokban következhet be, de sok múlik azon, mi lesz az üzemanyagok ársapkájának sorsa októbertől.

A várakozások szerint 16-18% körül lehet a csúcs az inflációban, ami azt jelenti, hogy még a jelenleg 11,75%-os jegybanki alapkamatban is van további tér az emelésre, hiszen az MNB láthatóan nem szeretne a mostaninál sokkal alacsonyabb reálkamatot. Vagyis, ha megvalósulnak a mostani alapforgatókönyvek, akkor

13-14% körül tetőzhet a kamat az őszi hónapokban.

Mit jelent ez a kötvénybefektetések szempontjából?

A fentieket támasztják alá az Aegon Alapkezelő szakértőinek a számításai is, melyek szerint, még ha további 100 bázisponttal emelkednek is a kamatok, akkor is 5,5 százalékos hozamot lehet elérni a magyar kötvénybefektetéseken egyéves időtávon. Ha viszont 100 bázisponttal csökkennek az állampapírok kamatai, akkor az árfolyamemelkedés miatt ez a teljes hozam 15,4% körül lehet.

Vagyis akkor érdemes beszállni, amikor a csúcson vannak a kamatok és a hozamok. Azt ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy valószínűleg a csúcs elérése után sem jön gyors kamatvágás, inkább stagnálásra lehet készülni az inflációs kilátások alapján

- jósolják az alapkezelő szakemberei, akik azt is hozzáteszik, hogy "az árstopokat ugyanis előbb-utóbb el kell engedni, egyes elemzői vélemények szerint emiatt akár még 2023 végén is 10 százalék felett lehet az infláció, vagyis legfeljebb minimális lazításra lesz lehetősége az MNB-nek." Így az Aegon Alapkezelő meglátása szerint könnyen lehet, hogy a következő három-öt éves időtáv ideális lesz a kötvénytúlsúlyos befektetések számára.