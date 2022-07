Ezzel a módszerrel kerülheted el a nyugdíjkrízist: egyre több magyar jön rá, nincs más lehetőség

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre többen gondolják úgy, hogy tenniük is kell a pénzügyi nehézségektől mentes időskor és az egészségmegőrzés anyagi feltételeinek biztosításáért, derült ki az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége (ÖPOSZ) első negyedéves eredményeiből. Amellett, hogy mind a taglétszám és a pénztárakban kezelt vagyon is növekedett 2021 azonos időszakához képest, az ÖPOSZ eredményeiből az is kiderült, hogy a nyugdíjpénztári befizetések csaknem 18, az egészségpénztári hozzájárulások pedig 17 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

A nyugdíj és egészségpénztári megtakarítások komoly segítséget jelentenek abban, hogy ne csak kitűzzük, hanem el is érjük akár közép-, akár hosszútávú céljainkat, de ehhez érdemes minél előbb megtenni az első lépéseket, már kis összegű, néhány ezer forintos havi befizetésekkel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az ÖPOSZ töretlenül hisz abban, hogy a jövő mindenkié, de az anyagi gondoktól mentes nyugdíjaskor és az egészség megőrzésének biztosításáért az első lépéseket nekünk kell megtennünk. A megoldás az öngondoskodás. Örömmel tapasztaljuk, hogy évről-évre egyre többen választják ezt az utat – mondta a 2022-es első negyedéves eredményeket értékelve Nagy Csaba, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének elnöke. Töretlen az egészségpénztárak népszerűsége Az egészségpénztárakban erőteljes volt a taglétszám bővülése, 2022 első negyedévében több mint 954 ezer tagot számláltak, ami 2,6 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi szintet. A kezelt vagyon 2021 első negyedévéhez képest 4,6 százalékkal emelkedett és meghaladta a 60,7 milliárd forintot. A tagdíjbevétel éves összevetésben több mint 17 százalékkal emelkedett 2022 első három hónapjában, ezen belül kiugró, 21,8 százalékos volt a növekedés az egyéni befizetéseknél. Az egészségpénztáraknál is a tagok befizetései a jelentősebbek, arányuk 86 százalék, 14 százalék érkezett a munkáltatóktól. A taglétszám gyarapodása az egészségpénztáraknál volt jelentősebb, náluk 24 ezer új belépőt regisztráltak a vizsgált időszakban. A nyugdíjpénztáraknál ennél szerényebb volt a bővülés, de összesítve így is 31 ezer új taggal zártak az ÖPOSZ tagpénztárai. Ez annyi, amennyien a Békés megyei városban, Gyulán élnek – tette hozzá Nagy Csaba. Közel egyharmados munkavállalói szerepvállalás a nyugdíjpénztáraknál Az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma 2022 első negyedévében 7 ezerrel bővült a megelőző év azonos időszakához képest, így megközelítette az 1 millió 73 ezret. A kezelt vagyon értéke 1 585 milliárd forintot tett ki március végén, 2,4 százalékos gyarapodással a 2021 első negyedéves adatokhoz viszonyítva. A tagdíjbevételek jelentősen, 18 százalékkal múlták felül a 2021 első negyedévében mért szintet, összegük meghaladta a 38,2 milliárd forintot az idei év első három hónapjában. Az egyéni és a munkáltatói befizetések éves összevetésben egyaránt növekedtek, az előbbiek 13,7, az utóbbiak 3 százalékkal. A befizetések nagyobb része, 71 százaléka a nyugdíjpénztári tagoktól, 29 százaléka a munkáltatóktól érkezett.

Címlapkép: Getty Images

