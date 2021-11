Fontos változás élesedett a SZÉP-kártyáknál: egymillió magyart érint a kormány könnyítése

Meghosszabbította a kormány azt a rendelkezését, amelyet még 2021. április 25-én lépett hatályba. Az új szabályozás szerint a SZÉP-kártyák bármely alszámlájáról lehetett költeni az elfogadóhelyeken, átjárhatóvá váltak a zsebek. Viszont ez az engedmény csak idén év végéig lett volna érvényben, most azonban meghosszabbították a hatályát 2022. szeptember 30-ig. Csaknem 1 millió dolgozónak, így rengeteg családnak jelenthet ez könnyebbséget.

Az áprilisi rendelkezés, illetve feltételezhetően a korlátozások feloldásának hatására felpörögtek a SZÉP-kártyás költések, viszont még mindig nagy összegek állnak a számlákon. Az eredeti rendelkezés szerint szűk két hónap állt volna még rendelkezésre arra, hogy a kártyatulajdonosok bármely alszámláról költhessen az elfogadóhelyeken. Most azonban könnyebbség lehet számukra, hogy jövő őszig átjárhatók maradnak a zsebek.

A számlavezető bankok által közölt adatok alapján 150-170 milliárd forintnyi összeg lehet még a SZÉP-kártyákon, vagyis ha egymillió dolgozót érintő rendelkezésről van szó, akkor 150-170 ezer forint van jelenleg átlagosan az alszámlákon. Az, hogy az átjárhatóság meghosszabbodott, nemcsak a munkavállalóknak jó, hanem a turizmusnak, vendéglátásnak, szolgáltatóknak is. Az év első kilenc hónapjában több mint 260 milliárd forint érkezett a kártyákra, míg a belföldi turisták összesen 282 milliárd forintot fizettek SZÉP-kártyával.

Az egyik hazai szolgáltató adatai alapján továbbra is a vendéglátás alszámla használata a legintenzívebb, de a tavalyi évhez képest hatalmasat ugrott a szabadidő és a szállás alszámlák népszerűsége is. Az igazi kiugrást a nyári hónapok hozták, amelyben - a szolgáltató szerint is - nem kis szerepet játszott az alszámlák átjárhatósága.

A KSH szálláshelyeken felhasznált SZÉP-kártya összegeket listázó adatsorából kiderül az is, hogy 2021-ben 5,6 százalékos visszaesés történt az év első 9 hónapjában 2020 azonos időszakához képest. (2019. január-szeptember időszakához képest pedig 6,5 százalékos növekedés!) Ez alapján feltételezhető, hogy idén a szálláshely zsebbe kért összegekből sokan költöttek más célokra, illetve, hogy még mindig vannak nagy összegek a kártyákon ezen az alszámlán.

Bár az alszámlák átjárhatósága még jövő évben is hatályban lesz, érdemes átgondolni, ki milyen zsebbe kéri a jövő évi cafetériát, illetve mire költi el a SZÉP-kártyán maradt pénzt. A negyedik hullám még mindig felszálló ágban van, korlátozásokra is lehet majd számítani, így nehéz az elkövetkező időszakot tervezni, akárcsak tavaly. Viszont a hosszú távú tervezés most is lehetséges, sokan már most lefoglalják a 2022-es nyaralásukat.

A SZÉP-kártya elfogadóhelyek listája is egyre bővül, az egyik hazai szolgáltató adatai szerint míg 2019-ben és 2020-ban éves szinten 2-3 ezerrel növekedett az elfogadóhelyek száma, addig az idei növekedés már most meghaladja az ötezret. Nemrég az is lapunk tudomására jutott, hogy a Wolt is tervezi: hamarosan bevezetik az új fizetési módot.

2020 egyértelműen a SZÉP-kártya éve volt, cafetéria igények szempontjából, viszont amikor a legtöbb munkavállaló erről döntött, még nem volt pandémia. 2021-ben viszont a kedvező szabályozások, engedmények következtében fennmaradhat a népszerűsége, és akár jövőre tovább növekedhet. Az alszámlák átjárhatóságának meghosszabbítása miatt már az esetleges korlátozásoktól is kevésbé kell tartania a kártyatulajdonosoknak.