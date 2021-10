Húzós hosszú hétvége elé néznek a magyar családok: áremelés, tumultus várja őket

A nemzetközi korlátozások miatt drámaian visszaesett a nemzetközi turizmus, és bár idén kicsit javult a helyzet, még messze van az ágazat rehabilitációja. Sok munkahely megszűnt, ennek ellenére hihetetlen mértéket ölt a munkaerőhiány. Azonban a hazai wellness turizmus, főleg vidéken kilábalni látszik a válságból.

Eddig még talán soha nem tapasztalt káosz uralkodik a szállodaiparban. A bezárások során rengeteg, mintegy 50 ezer munkahely szűnt meg, az újranyitással azonban gyorsan változott a piaci környezet, ami következtében hatalmas mértékű munkaerőhiány lépett fel. A szektorban dolgozók bizalma megingott, sokan pályát váltottak, azonban a nyári szezonnal a kereslet hirtelen növekedni kezdett.

A hazai turizmus, szállodák népszerűsége az idei szezonban nőtt, népszerűek voltak a wellness szállodák, sokan nyaraltak itthon, és használták ki a SZÉP-kártya nyújtotta lehetőségeket, amely segítette a hazai turizmus fellendülését. Jó szezonról beszélnek a szakértők, de még messze a teljes rehabilitáció.

A KSH napokban közzétett adatai alapján az idei első 8 hónapban mintegy 18,7 milliárd forint értékben váltottak be SZÉP-kártyákat országos szinten A szállodákban, ez 2,6 százalékkal kevesebb, mint tavaly, de ebben benne van az év eleji bezárás időszaka is. Augusztusban 6,5 milliárd forint értéket váltottak be, ez 3,5 százalékkal több, mint az előző évben. Érdekes az is, hogy a belföldi vendégek az első 8 hónapban a magyar szállodákban 50,2 milliárd forintot költöttek szállásra, ennek 37 százaléka szintén SZÉP-kártyás volt.Ez igazolja a SZÉP kártya belföldi keresletélénkítő hatását.

-fejtette ki lapunknak Kovács István a Magyar Szállodák és Éttermek szövetségének elnöki tanácsadója, aki hozzátette, hogy wellness turizmusban eddig is a hazai turisták jelenléte dominált, ugyanis ezek a hotelek, szállások döntően vidéken vannak. Ezeknek a forgalma idén növekedett a 2020-as adatokhoz képest, de még elmarad a 2019-es eredményektől.

A koronavírus alatt felszínre került munkaerőhiányról is megkérdeztük a szakértőt. A KSH adatai alapján az ágazatban mintegy 50 ezer munkahely szűnt meg, ráadásul elkerülhetetlen létszámleépítések mellett sok munkavállaló, főleg fiatalok elhagyták a szállodaipart. Megingott a bizalom abban, hogy meg lehet élni ebben az ágazatban.

A nemzetközi kereslet mellett jelenleg a munkaerőhiány a legnagyobb probléma. Sajnos a munkahelymegtartó támogatás mértéke sem volt elég, a szállodák működtetéséhez szükséges nagyszámú hiányzó munkaerőt nagyon nehéz lesz visszaépíteni. Erre utal az is, hogy a turizmussal foglalkozó felsőfokú oktatási intézményekben is lényegesen kevesebb lett az idei jelentkező.

Kérdésünkre, hogy mikorra várható a hazai turizmus rehabilitációja, a szakértő elmondta, hogy ha nem súlyosbodik a negyedik hullám, valamint nemzetközileg is hasonlóan tudják kezelni a helyzetet, világviszonylatban 2023-24-re érhet véget a turizmust sújtó válság. A hazai turizmus szempontjából ez a kilábalás már előbb is bekövetkezhet, akár már jövőre is, ha tovább javul a járványhelyzet.

A nyári hónapokban hazánkban már megközelítettük a két évvel korábbi számokat, idén augusztusban szállodáinkban országos szinten a belföldi vendégéjszakák száma 3,4 tized százalékkal növekedett 2019-hez képest. Ezzel szemben a külföldi vendégéjszakák száma még 59,5%-kal elmaradt attól.

A hazai turizmus fellendülését a szakértők mellett a hotelláncok vezetői is érzékelték. Bár május végéig nem voltak látogatók a járványhelyzet miatt, nyáron, különösen az iskolaszünet indulását követően a hazai turizmus dinamikusan növekedni kezdett.

Ebben az időszakban vidéken a vendégeink 99%-a belföldi volt. Július elejétől, amikor megszületett az EU-s vakcina igazolvány, nagyon lassan, fokozatosan növekedett a külföldi vendégek aránya is. Vidéki resort és wellness szállodáinkban nyár végére a külföldi vendégek aránya elérte már a 20-30 százalékot. Elsősorban „autós távolságból”, a környező országokból (Ausztria, Csehország, Szlovákia, Lengyelország) érkeztek a turisták, jellemzően egyénileg. A nyári főszezont ezekben a szállodákban (Balatonfüred, Bük), szinte végig teltházzal tudtuk teljesíteni, és a nem szezonálisan nyitva tartó wellness szállodában, Bükön az őszi foglalatsági szint is bizakodásra ad okot.

-mondta lapunk megkeresésére Gál Judit, a Danubius hotel kommunikáció és marketing igazgatója, aki hozzátette, hogy azokban a budapesti szállodákban, ahol wellness szolgáltatások is elérhetőek, ott is megfigyelhető volt a nyár során, hogy a korábbi évekhez képest több a magyar vendég, sőt szép számmal választották a szállodát hosszabb, akár 1 hetes nyári belföldi tartózkodásra is. Ennek ellenére, ez messze nem volt elegendő ahhoz Budapesten, hogy a tömegével elmaradt külföldi vendégforgalmat kompenzálják.

A vidéki wellness- és resort szállodák azonban rekord nyári főszezont tudhatnak maguk mögött, ami még mindig nem ad okot arra, hogy az év egészét tekintve elégedettek legyenek azágazatban dolgozók, hiszen az év eleji 5 hónapos bezárás komolyan megtépázta az éves eredményeket.

Budapesten még nehezebb a helyzet, hiszen a budapesti piaci 80-90 százalékban a nemzetközi turizmustól függ. A lassú, törékeny kilábalás jelei már mutatkoznak, több budapesti szállodáinkban 60-70 százalékos havi foglaltságot is el tudunk érni, de még legalább 2-3 évre szükség lesz, míg a teljesítmény meg tudja közelíteni a járvány előtti szintet.

–tette hozzá az igazgatónő, aki kiemelte a SZÉP-kártyák jelentőségét is az idei szezonban. Vidéki wellness- és resort szállodáikban ugyanis a nyári főszezonban a SZÉP-kártyás fizetések értéke nagyjából a kétszerese volt a 2019-es évhez viszonyítva.

Azonban a munkaerőhiányt a Danubius munkatársai is megérezték, csak úgy, mint azt, hogy a potenciális munkaerő bizalma megrendült az ágazatban, aminek hosszútávú következményei lesznek. A folyamatosan változó piaci környezet miatt voltak olyan időszakok, a bezárások során, amikor a hotellánc nem tudott elegendő munkát biztosítani a meglévő munkatársaknak, és volt olyan is, hogy az összes dolgozó is kevésnek bizonyult volna ahhoz, hogy a hirtelen megnövekedett kereslet következtében a sok vendéget a jól megszokott magas színvonalon tudják kiszolgálni, ráadásul ezek a szélsőséges helyzetek fél éven belül akár többször is váltani tudták egymást, amit különösen nehéz kezelni. A hirtelen kialakult, és nagymértékű munkaerőpiaci felszívóerő miatt már májusban világosan látszott, hogy lesznek bizonyos területek, ahol toborzásra lesz szükség, főként a vendéglátás és a szállodaüzemeltetés területén.

Munkatársaink rugalmasságának és a rendkívüli összefogásnak köszönhetően a legnehezebb időszakot talán átvészeltük. Az állandósuló munkaerőhiány viszont jó eséllyel még sokáig velünk marad. Mi arra törekedtünk, hogy a lehető legtöbb munkatársunkat megtartsuk, azonban a létszámleépítést mi sem tudtuk elkerülni, bár az újranyitásokkal lehetőségünk volt ismét mindenkinek munkát adni, megtartani a szállodaipar kiváló szakembereit. Az üzlet visszatérésével azonban jelentősen megnőtt az igény a munkaerő piacon, a pályaelhagyók nagy száma miatt a munkapiaci kínálat minden eddiginél szűkebb lett. Jelenleg is aktívan keressük az új munkaerőt, több területre, elsősorban az üzemeltetési részlegeken.

-fejtette ki Gál Judit, aki arról is beszélt, hogy mivel az árak alakulását alapvetően a kereslet határozza meg, az így létrejött drágulás pedig a vidéki szállodákat jobban érintette.

Míg a vidéki szállodákban nyáron sikerült magasabb árakon értékesíteni, Budapesten azonban a kereslet még messze volt a korábbi megszokottól, így az árak alakulásában is kompromisszumokat kellett kötni.

Ez komoly probléma, nem is tartható fenn, mert közben a költségek nagyon dinamikusan emelkednek, elég akár az energiaárakra, a munkaerő költségére vagy akár a higiéniai protokollokból adódó extra költségekre gondolni.

Csak úgy, mint a többi vendéglátóipari egységben, és szállodában úgy a Danubius hoteleiben is a mindenkori jogszabályi feltételeket követik, amely megvalósítása a mindennapokban sokszor nagy erőfeszítésbe kerül. A saját higiéniai protokollok mellett természetesen a takarítás, fertőtlenítés területén is új, szigorú szabályokat vezettek be még 2020 tavaszán.

Tesszük mindezt a saját dolgozóink és a nekünk bizalmat szavazó vendégeink maximális egészségügyi biztonsága érdekében. Ez az üzleti érdekeket is felülírja, hiszen az egészségünknél és a biztonságunknál semmi sem fontosabb.

Lassan visszatérnek a turisták

Más hoteleket is megkérdeztünk arról, ők hogyan reagáltak a válságra. A Hunguest Hotels szállodái többségében belföldi vendégeket fogadnak, a nyári időszakban ezeknek a vendégeknek az aránya tovább nő, és ez a trend 2021-ben talán még erősebben jelen volt a különböző utazási korlátok miatt. A nyár második felében megjelentek a külföldi turisták is, német, cseh és román vendégek látogatták a szállodát.

A nyári időszak ugyan kiemelkedő eredményeket hozott a vidéki turisztikai desztinációkban, azonban a hat hónapnyi zárvatartás alatt elszenvedett károkat ez csak enyhíteni tudja, teljesen ellensúlyozni nem.

-tette hozzá Labossa Lajos, a szálloda marketing és kommunikációs igazgatója, aki elmondta, hogy természetesen náluk is érezhető a szállodaipart érintő negatív munkaerő-piaci trendek, hiszen bizonyos munkakörökre tovább tart munkatársakat találni.

Viszont, köszönhetően annak, hogy a hat hónapig tartó üzemszünet alatt is garantáltuk kollégáink megélhetését, kisebb a fluktuáció, és szívesebben választanak minket a munkavállalók. Ennek köszönhetően amikor a járványügyi helyzet májusban már lehetővé tette a nyitást, nem szembesültünk munkaerő-hiánnyal.

A változó árakról a hotel kommunikációs igazgatója elmondta, hogy Hunguest Hotels dinamikus árazást folytat, hasonlóan a piac többi szereplőjéhez, így nem feltétlenül vethető össze két adott dátumra szóló ár két egymást követő év kapcsán.

A gazdasági változásokat a szállodák árképzése természetesen leköveti, az irreális áremelések viszont hosszú távon nem kifizetődőek egyik piaci szereplőnek sem, hiszen a vendégek elfordulhatnak az adott márkától. Arra törekszünk, hogy a megfelelő ár-érték arányt biztosítsunk a szállodáinkba foglaló vendégeknek.

A zömében hazai turistákat fogadó Spirit Hotel is hasonló tendenciákat észlelt. A hazai turisták növekedő nyaralási kedve miatt a nyitás után ők is magasabb árakat tudtak realizálni.

Nálunk is emelkedett a SZÉP-kártya forgalom, bár nem olyan mértékben, mint ahogy azt első körben gondoltuk. Minket is nagyon megviselt a korona, a több hónapos zárás jelentős terheket rótt ránk, hiszen a munkatársainkat megtartottuk, fizettük.

mondta megkeresésünkre Müller-Pápai Zsuzsa, a Spirit hotel stratégiai igazgatója, aki azt is elmondta, hogy a hotelre a nyári nyitva tartás pozitívan hatott, azonban az alagút vége még messze van, hiszen őket is érinti az egész szektort megrázó munkaerőhiány.

Nehéz munkaerőt találni, sőt, vannak olyan pozíciók, ahova szinte lehetetlen. Míg korábban csak egy-két hely betöltése volt nehéz, mostanra ez a munkaerőhiány más pozíciókba is begyűrűzött, legyen szó adminisztratív munkatársakról,masszőrökről. Vannak olyan pozícióink, amelyeket hónapok óta nem tudunk betölteni.

Mit jelent ez árban?

A KSH adatai alapján mi is megnéztük az áralakulást a 3 és 4 csillagos szállodák nyári időszakában 2019 és 2021 között. Az árak 2 főre, 1éjszakára szólnak, kétágyas szobával, reggelivel idegenforgalmi adó nélkül.

2019-ben jó szezont zártak a hotelek és szállodák. Ekkor a három csillagos szállodák a júniusi hétvégéken 21 000 forintért értékesítették szobáikat, júliusban 21 660, augusztusban pedig ismét enyhe drágulás következett 21 900 forintot fizetett a vendég egy éjszakáért.

2020-ban, tehát a válság és a járvány csúcsidején júniusban 22 610 forint, júliusban 23 250 majd augusztusban 23 450 forintba került egy éjszaka.

Az idei szezonban azonban már valóban változtak az árak. Júniusban 23 200, júliusban 24 630 míg augusztusban, tehát az idei szezon egyik legforgalmasabb hónapjában 25 570 forintot is elkérhettek egy hétvégi éjszakáért.

A 4 csillagos szállodákban a 2 ágyas szoba reggelivel, két főre hétköznap, 1 éjszakára idegenforgalmi adó nélkül drágábbak voltak már 2019-ben is. Júniusban 32 180, júliusban 32 340 míg augusztusban 32 680 forintot fizettünk egy éjszakáért. 2020-ban 30 220, majd júliusban 32480, augusztusban 32 820 forint volt a változás.

2021-re júniusban már 33100 forintot fizettünk egy hétköznapi estéért, júliusban 35 670, míg augusztusban busás áron, 36 890 forintot fizettünk egy két ágyas szobáért.