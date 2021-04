Ezt a befektetést bárki elkezdheti: biztonságos, és idővel bődületes hozamot is fialhat

EZ IS ÉRDEKELHET

Nemes Márton négy éve él és dolgozik Londonban. Bár még csak 34 éves, a képeit már most milliókért vásárolják meg a gyűjtők. A festőművész Székesfehérváron született, Magyarországon két egyetemre, a BME-re és a Képzőművészetire is járt, de egyiket sem fejezte be, ennek ellenére már a húszas évei közepére bekerült a Deák Erika Galériába, ekkor már képei eladásából élt. "Mindig vannak falak, amiket át kell törnöm" - vallja Nemes Márton, akivel a Pénzcentrumnak adott életútinterjúja során beszélgettünk többek között: a művészethez vezető útjáról; a gyermekkoráról, arról, miként viszonyultak a szülei a törekvéseihez; hogy mennyivel másabb a londoni művészvilág, mint a budapesti; hogyan hatott a művészetére az angol főváros; hogyan fogadták Magyarországon, hogy már igen fiatalon meglehetősen nagy sikereket ért el; mit szólt ahhoz, hogy az MNB több képét is megvásárolta, vagy hogy mi a véleménye arról, a magyar piac meddig fogja még elbírni a festményei rohamos árnövekedését.