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Vége a vadnyugati béremeléseknek: kemény bérplafonba ütközött Magyarország

Pénzcentrum
2026. június 11. 19:44

Az elmúlt 5-8 évben a magyar informatikai szektor a végtelen bérnövekedés illúziójában élt. Egy tapasztalt fejlesztő sokszor szinte vakon kérhetett 15-20 százalékkal magasabb fizetést egy-egy munkahelyváltásnál, a cégek pedig fizettek. Ennek a korszaknak azonban vége. A hazai piac elérte azt a kritikus bérplafont, amelyen túl a nemzetközi anyacégek egyszerűen nem hajlandók többet költeni Magyarországon. De mihez kezdenek most a folyamatos reálbér-növekedéshez szokott, frusztrált seniorok, és hogyan reagálnak a vállalatok?

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hazai tech szektor és a globális vállalatok hazai szolgáltatóközpontjai az elmúlt évtizedben a bérköltség-arbitrázsra építettek: nyugati minőséget kínáltak, jóval a nyugati árak alatt. Az eddigi trendeket figyelembe véve az IT-szakemberhiány miatt azonban a bérek olyan meredeken emelkedtek, hogy a magyar piac lassan elveszíti ezt a relatív olcsóságát.

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A piacon jelenleg egyértelműen látható egy üvegplafon, amely technológiától függően bruttó 1,8 és 2,2 millió forint között húzódik. Hiába rendelkezik valaki 8-10 év tapasztalattal, a multinacionális cégek regionális büdzséje többnyire ebbe a sávba van befagyasztva.

Amikor egy globális menedzsment a budapesti iroda bővítését mérlegeli, a matek kíméletlen: ha a magyar senior fejlesztő bérigénye (a munkáltatói terhekkel együtt) már súrolja egy spanyol, portugál, vagy akár egy olcsóbb amerikai (tier 3-as) város fejlesztőjének költségét, az anyacég behúzza a kéziféket. Ilyenkor a pozíciót vagy meg sem nyitják, vagy áthelyezik egy olcsóbb ázsiai vagy dél-amerikai régióba.

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A Senior-Frusztráció és a piac reakciója

Ez a makrogazdasági változás komoly feszültséget okoz a munkaerőpiacon. A senior szakemberek megszokták, hogy a tudásukért évről évre jelentős prémiumot kapnak. Most viszont azzal szembesülnek, hogy a munkahelyváltás már nem hoz automatikus bérkiugrást: az új ajánlatok gyakran milliméterre megegyeznek a jelenlegi fizetésükkel.

A bérstagnálás apátiához, motivációvesztéshez és egyfajta "beragadás-érzéshez" vezet a legképzettebb rétegben. A cégek eközben taktikát váltottak. Krivánik Gábor, a Bettermore Consulting alapító-ügyvezetőjének iparági tapasztalata:

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A toborzási adatokból tisztán látszik a törésvonal. Amikor egy senior fejlesztő bemondja a bruttó 2,5 milliós bérigényt, a cégek túlnyomó többsége ma már nem kezd el alkudozni, hanem azonnal elengedi a jelöltet. Inkább hónapokig üresen hagyják a széket, vagy ami egyre gyakoribb: a fix, belsős státusz helyett IT Contracting formájában, projektre szerződnek egy külsős szakemberrel. A cégeknek ugyanis sokkal jobban megéri néhány hónapra magasabb napidíjat fizetni egy azonnal termelő freelancer-nek, mint tartósan megemelni a belső bérstruktúra plafonját, ami láncreakciót indítana el a többi alkalmazottnál.

Mi a kiút a seniorok számára?

A klasszikus, generalista fejlesztői tudás ma már önmagában nem garantálja a folyamatos bérnövekedést. Ahhoz, hogy egy tapasztalt IT-s áttörje a hazai üvegplafont, stratégiát kell váltania. A jelenlegi piaci trendek alapján három járható út rajzolódik ki:

  • Elmozdulás a menedzsment vagy a hibrid szerepkörök felé: A tiszta kódolásról a technikai vezetés (Tech Lead, Engineering Manager) vagy az üzleti és technológiai metszéspontok (Software Architect) felé kell lépni, ahol a felelősség – és ezáltal a hozzárendelt büdzsé – is nagyobb.
  • Specializáció szűk niche technológiákra: A tucat-keretrendszerek helyett olyan területeken kell mély szakértelmet szerezni, ahol valódi globális hiány van (pl. kiberbiztonság, specifikus felhő-infrastruktúrák, vagy a vállalati AI-integrációk).
  • Nemzetközi IT Contracting: Aki a magyar bérplafon felett akar keresni, annak ki kell lépnie a hazai alkalmazotti létből. A B2B formában, egyéni vállalkozóként vagy cégként külföldi partnereknek számlázó szakemberek számára továbbra is nyitva áll a nyugat-európai vagy amerikai piac, ahol a kompenzáció nem a magyar bérsávokhoz, hanem a globális versenyhez igazodik.

A magyar informatikai piac felnőtt. A vadnyugati béremelkedések kora lejárt, a helyét egy racionálisabb, értékalapú és globálisan árazott verseny vette át. A kérdés már csak az, milyen gyorsan tud ehhez alkalmazkodni a hazai IT-társadalom és a vállalati szektor.
Címlapkép: Getty Images
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