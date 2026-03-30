A Disney-mesék legnépszerűbb szereplői között találjuk a Disney-hercegnőket, akiknek a sora egyre bővül. Sokak gyermekkorát határozták meg ezek a történetek, akár kazettán, akár DVD-n, akár már streamingen követte nyomon a hősnők kalandjait. A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered jól a hercegnőket, a meséket és dalokat. Tedd próbára, lesz-e 10 pontod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Kívülről fújod az összes Disney-rajzfilmet? Lássuk, mennyit tudsz valójában a Disney-hercegnőkről! 1/10 kérdés Ki volt az első Disney-hercegnő? Ariel Hamupipőke Csipkerózsika Hófehérke Következő kérdés 2/10 kérdés Mi nem szükséges ahhoz, hogy valaki hivatalosan is Disney-hercegnő lehessen? áldozatot kell hozniuk a szerelmükért főszereplőként, vagy főbb mellékszereplőként kell szerepelnie egy bevételek szempontjából sikeresnek mondható animációs Disney-filmben, mely nem lehet folytatásfilm rendelkezniük kell emberi alakkal hercegnői ranggal kell rendelkezniük házasság vagy leszármazás útján (kivéve a nagy hőstettek végrehajtói) Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik Disney-hercegnő a legidősebb az alábbiak közül? Jázmin Belle Mulan Pocahontas Következő kérdés 4/10 kérdés Az alábbi szereplők közül melyikük hivatalos Disney-hercegnő? Megara Tiana Kida Jane Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik Disney-hercegnőbe szerelmes Fülöp herceg? Csipkerózsika (Aurora) Hamupipőke Hófehérke Rapunzel Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik hercegnő animációs filmjéből nem készült még élőszereplős remake 2026-ig? A kis hableány Mulan A hercegnő és a béka A szépség és a szörnyeteg Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik Disney-hercegnő állatkísérője egy kolibri és egy mosómedve? Belle Pocahontas Jázmin Rapunzel Következő kérdés 8/10 kérdés Ki az a rajzfilmkarakterek, akit gyakran sorolnak tévesen a Disney-hercegnők közé? Anasztázia Moana (vagy Vaiana) Raya Merida Következő kérdés 9/10 kérdés A Disney-hercegnők közül többen árvák. Az alábbi karakterek közül kinek él még mindkét szülője? Tiana Rapunzel Ariel Pocahontas Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik hercegnő énekli: "Bár mindenki láthatná, szívemben ki él"? Ariel Mulan Moana (Vaiana) Pocahontas Eredmények

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK