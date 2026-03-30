Kvíz

Kvíz: Kívülről fújod az összes Disney-rajzfilmet? Lássuk, mennyit tudsz valójában a Disney-hercegnőkről!

Pénzcentrum
2026. március 30. 17:55

A Disney-mesék legnépszerűbb szereplői között találjuk a Disney-hercegnőket, akiknek a sora egyre bővül. Sokak gyermekkorát határozták meg ezek a történetek, akár kazettán, akár DVD-n, akár már streamingen követte nyomon a hősnők kalandjait. A mai kvíz során kiderül, mennyire ismered jól a hercegnőket, a meséket és dalokat. Tedd próbára, lesz-e 10 pontod!

Kvíz: Kívülről fújod az összes Disney-rajzfilmet? Lássuk, mennyit tudsz valójában a Disney-hercegnőkről!

1/10 kérdés
Ki volt az első Disney-hercegnő?
Ariel
Hamupipőke
Csipkerózsika
Hófehérke
2/10 kérdés
Mi nem szükséges ahhoz, hogy valaki hivatalosan is Disney-hercegnő lehessen?
áldozatot kell hozniuk a szerelmükért
főszereplőként, vagy főbb mellékszereplőként kell szerepelnie egy bevételek szempontjából sikeresnek mondható animációs Disney-filmben, mely nem lehet folytatásfilm
rendelkezniük kell emberi alakkal
hercegnői ranggal kell rendelkezniük házasság vagy leszármazás útján (kivéve a nagy hőstettek végrehajtói)
3/10 kérdés
Melyik Disney-hercegnő a legidősebb az alábbiak közül?
Jázmin
Belle
Mulan
Pocahontas
4/10 kérdés
Az alábbi szereplők közül melyikük hivatalos Disney-hercegnő?
Megara
Tiana
Kida
Jane
5/10 kérdés
Melyik Disney-hercegnőbe szerelmes Fülöp herceg?
Csipkerózsika (Aurora)
Hamupipőke
Hófehérke
Rapunzel
6/10 kérdés
Melyik hercegnő animációs filmjéből nem készült még élőszereplős remake 2026-ig?
A kis hableány
Mulan
A hercegnő és a béka
A szépség és a szörnyeteg
7/10 kérdés
Melyik Disney-hercegnő állatkísérője egy kolibri és egy mosómedve?
Belle
Pocahontas
Jázmin
Rapunzel
8/10 kérdés
Ki az a rajzfilmkarakterek, akit gyakran sorolnak tévesen a Disney-hercegnők közé?
Anasztázia
Moana (vagy Vaiana)
Raya
Merida
9/10 kérdés
A Disney-hercegnők közül többen árvák. Az alábbi karakterek közül kinek él még mindkét szülője?
Tiana
Rapunzel
Ariel
Pocahontas
10/10 kérdés
Melyik hercegnő énekli: "Bár mindenki láthatná, szívemben ki él"?
Ariel
Mulan
Moana (Vaiana)
Pocahontas
