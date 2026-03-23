Kvíz: Kisujjadban vannak a magyar helyesírás szabályai? Most megmutathatod, mit tudsz!

A kíváló helyesírás nem pusztán akarat kérdése, adottság is, hogy az ember ennyi külön szabályt fejben tudjon tartani. Még a legkiválóbb akadémikusok is sokszor felcsapják a helyesírási szótárt, vagy utána néznek a helyesírási szabályzatban egy-egy különösebb esetnek. Neked jól megy a helyesírás, tisztában vagy a legújabb szabályokkal is? Lássunk, lesz-e 10 pontod!

Kvíz: Kisujjadban van a magyar helyesírás? Most megmutathatod, mit tudsz! 1/10 kérdés Az alábbiak közül melyik szó írásmódja helyes? muszály papagály bója mágja Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik alak a helyes? egy Duna parti vendéglő egy Duna-parti vendéglő egy duna-parti vendéglő egy dunaparti vendéglő Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik szó írásmódja helyes? effölé eféle efelé effelett Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik szót írtuk helytelenül? észszerű hússzoros kulcscsomó haggyák Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik a helyes alak? hajszál híján hajszál hijján hajszál híjján hajszál hílyán Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik kifejezés írásmódja helytelen? vasbeton gerenda ezüst-evőeszközkészlet arany nyaklánc alumíniumedény Következő kérdés 7/10 kérdés Az új (12.) helyesírási szabályzat szerint melyik szó helyesírása helytelen? szonett-tel Széll-lel Bernadett-tel balett-táncos Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik szó írása helyes? időről időre csihipuhi éjjel nappal csiga-biga Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy írjuk helyesen? villamospótló busz villamos pótló busz villamospótló-busz villamos-pótlóbusz Következő kérdés 10/10 kérdés Végül egy igazán nehéz kötőjeles kérdés. Melyik szó írásmódja helytelen? békeszerződés-tervezet Nobel-díj-átadás kerekasztal-konferencia-rendezés C-vitamin-adagolás

