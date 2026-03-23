Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Budapest, 2025. május 5.
Kvíz

Kvíz: Kisujjadban vannak a magyar helyesírás szabályai? Most megmutathatod, mit tudsz!

2026. március 23. 17:59

A kíváló helyesírás nem pusztán akarat kérdése, adottság is, hogy az ember ennyi külön szabályt fejben tudjon tartani. Még a legkiválóbb akadémikusok is sokszor felcsapják a helyesírási szótárt, vagy utána néznek a helyesírási szabályzatban egy-egy különösebb esetnek. Neked jól megy a helyesírás, tisztában vagy a legújabb szabályokkal is? Lássunk, lesz-e 10 pontod!

1/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik szó írásmódja helyes?
muszály
papagály
bója
mágja
2/10 kérdés
Melyik alak a helyes?
egy Duna parti vendéglő
egy Duna-parti vendéglő
egy duna-parti vendéglő
egy dunaparti vendéglő
3/10 kérdés
Melyik szó írásmódja helyes?
effölé
eféle
efelé
effelett
4/10 kérdés
Melyik szót írtuk helytelenül?
észszerű
hússzoros
kulcscsomó
haggyák
5/10 kérdés
Melyik a helyes alak?
hajszál híján
hajszál hijján
hajszál híjján
hajszál hílyán
6/10 kérdés
Melyik kifejezés írásmódja helytelen?
vasbeton gerenda
ezüst-evőeszközkészlet
arany nyaklánc
alumíniumedény
7/10 kérdés
Az új (12.) helyesírási szabályzat szerint melyik szó helyesírása helytelen?
szonett-tel
Széll-lel
Bernadett-tel
balett-táncos
8/10 kérdés
Melyik szó írása helyes?
időről időre
csihipuhi
éjjel nappal
csiga-biga
9/10 kérdés
Hogy írjuk helyesen?
villamospótló busz
villamos pótló busz
villamospótló-busz
villamos-pótlóbusz
10/10 kérdés
Végül egy igazán nehéz kötőjeles kérdés. Melyik szó írásmódja helytelen?
békeszerződés-tervezet
Nobel-díj-átadás
kerekasztal-konferencia-rendezés
C-vitamin-adagolás

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:27
18:17
18:06
17:59
17:54
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 23.
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
2026. március 22.
Hidegzuhany a magyar utazóknak: emiatt fizethetünk idén vagyonokat a nyaralásért
2026. március 23.
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
2026. március 23.
Kiderült az igazság a magyar üzemanyagárokról: hiába Trump dominanciája, brutál drágulást hozhat egy rossz lépés
2026. március 23.
Kamu webshopok lepték el a hazai internetet: rengeteg magyart húznak le sok pénzzel, az adataikat is ellopják
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Kisujjadban van a világirodalom? Lássuk, meg tudod-e nevezni a híres írók legismertebb műveit!
2
1 hónapja
Kvíz: Te ismered ezeket a régies, népies magyar szavakat? Lássuk, tudod-e mit jelent ez a 10 kifejezés!
3
4 hete
Kvíz: A 90-es években voltál fiatal? Lássuk, mire emlékszel ebből a korszakból!
4
2 hónapja
Kvíz: Mennyit felejtettél történelemből, mennek még az évszámok? Téged is megizzaszthat ez a 10 kérdés!
5
6 napja
Kvíz: Jó vagy történelemből, mennek még az évszámok? Teszteld, mit tudsz a fontos márciusi történésekről!
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 18:06
Beütött az olajkatasztrófa keleti szomszédunknál: válsághelyzetet hirdetett a kormány - ennek a fele se tréfa
Pénzcentrum  |  2026. március 23. 17:45
Trump brutális megtorlásától félnek a NATO-országok: a lépés mégis Zelenszkijnek és Ukrajnának fájna a legjobban
Agrárszektor  |  2026. március 23. 17:31
Különleges hálózat húzódik a hazai erdők mélyén: sokan nem is tudják