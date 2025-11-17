Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A hollywoodi filmipar kifogyhatatlan kincsestáraként szolgálnak a megtörtént bűncselekmények dokumentációi, melyeken számos film és sorozat forgatókönyve alapszik. A leghátborzogatóbb bűnelkövetők közé tartoznak a világszerte rettegett sorozatgyilkosok, akiknek sokszor éveken át sikerült titokban tartaniuk kilétüket és büntetlenül szedték áldozataikat. A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, hallottál-e már ezekről a külföldi és magyar bűnelkövetőkről, hátborzongató cselekedeteikről. Lássuk, mennyit tudsz róluk!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hallottál már ezekről a sorozatgyilkosokról? Kevesen tudják, de magyarok is vannak köztük 1/10 kérdés Melyik amerikai sorozatgyilkos híresült el "a gyilkos bohócként"? Jeffrey Dahmer John Wayne Gacy Larry Eyler Edward Edwards Következő kérdés 2/10 kérdés Ki volt az a magyar magyar rabló- és sorozatgyilkos, akit "skálás gyilkosként" is neveztek? Donászi Aladár Zsólyomi Zsolt Vitális Imre Bene László Következő kérdés 3/10 kérdés Hány fiatal nő meggyilkolását ismerte be Ted Bundy, az USA egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa? 20 40 10 30 Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik híres amerikai sorozatgyilkost nevezték "ghoulnak", azaz hullarablónak? Ed Gein Ted Bundy Robert Hansen Randy Steven Kraft Következő kérdés 5/10 kérdés Az alábbiak közül melyik magyar sorozatgyilkosnő nem mérgezéssel gyilkolt? Elek Margit Holhos Jánosné Jancsó Ladányi Piroska Gerzsány Mária Következő kérdés 6/10 kérdés Hány gyilkosság elkövetését bizonyították rá a Guinness Rekordok Könyvében szereplő valaha volt legtermékenyebb sorozatgyilkosra, Behramra, az "Indiai Bűnözőre"? 931 1756 344 121 Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar településen szedték legtöbb áldozatukat a "tiszazugi méregkeverők", magyar nők egy csoportja, akik becslések szerint 300 embert öltek meg? Öcsöd Mesterszállás Kunszentmárton Nagyrév Következő kérdés 8/10 kérdés Mivel mérgezte meg áldozatait a magyar sorozatgyilkosnő, Holhos Jánosné? nikotin cián arzén patkányméreg Következő kérdés 9/10 kérdés Hány évig ölt aktívan az USA valaha volt legtermékenyebb sorozatgyilkosa, a 93 nő meggyilkolását beismerő Samuel Little? 8 35 53 19 Következő kérdés 10/10 kérdés Hogy nevezték a híres Szeged környéki, férfiként élő bérgyilkosnőt? Gyömbér Pál Pipás Pista Nemeskéri Gusztáv Szabó Zoltán Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

NEKED AJÁNLJUK