Criminal holding a knife, hooded man holding a weapon in gloved hand, black background, armed attack concept.
Kvíz

Kvíz: Hallottál már ezekről a sorozatgyilkosokról? Kevesen tudják, de magyarok is vannak köztük

Pénzcentrum
2025. november 17. 17:59

A hollywoodi filmipar kifogyhatatlan kincsestáraként szolgálnak a megtörtént bűncselekmények dokumentációi, melyeken számos film és sorozat forgatókönyve alapszik. A leghátborzogatóbb bűnelkövetők közé tartoznak a világszerte rettegett sorozatgyilkosok, akiknek sokszor éveken át sikerült titokban tartaniuk kilétüket és büntetlenül szedték áldozataikat. A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, hallottál-e már ezekről a külföldi és magyar bűnelkövetőkről, hátborzongató cselekedeteikről. Lássuk, mennyit tudsz róluk!

Kvíz: Hallottál már ezekről a sorozatgyilkosokról? Kevesen tudják, de magyarok is vannak köztük

1/10 kérdés
Melyik amerikai sorozatgyilkos híresült el "a gyilkos bohócként"?
Jeffrey Dahmer
John Wayne Gacy
Larry Eyler
Edward Edwards
2/10 kérdés
Ki volt az a magyar magyar rabló- és sorozatgyilkos, akit "skálás gyilkosként" is neveztek?
Donászi Aladár
Zsólyomi Zsolt
Vitális Imre
Bene László
3/10 kérdés
Hány fiatal nő meggyilkolását ismerte be Ted Bundy, az USA egyik leghírhedtebb sorozatgyilkosa?
20
40
10
30
4/10 kérdés
Melyik híres amerikai sorozatgyilkost nevezték "ghoulnak", azaz hullarablónak?
Ed Gein
Ted Bundy
Robert Hansen
Randy Steven Kraft
5/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik magyar sorozatgyilkosnő nem mérgezéssel gyilkolt?
Elek Margit
Holhos Jánosné
Jancsó Ladányi Piroska
Gerzsány Mária
6/10 kérdés
Hány gyilkosság elkövetését bizonyították rá a Guinness Rekordok Könyvében szereplő valaha volt legtermékenyebb sorozatgyilkosra, Behramra, az "Indiai Bűnözőre"?
931
1756
344
121
7/10 kérdés
Melyik magyar településen szedték legtöbb áldozatukat a "tiszazugi méregkeverők", magyar nők egy csoportja, akik becslések szerint 300 embert öltek meg?
Öcsöd
Mesterszállás
Kunszentmárton
Nagyrév
8/10 kérdés
Mivel mérgezte meg áldozatait a magyar sorozatgyilkosnő, Holhos Jánosné?
nikotin
cián
arzén
patkányméreg
9/10 kérdés
Hány évig ölt aktívan az USA valaha volt legtermékenyebb sorozatgyilkosa, a 93 nő meggyilkolását beismerő Samuel Little?
8
35
53
19
10/10 kérdés
Hogy nevezték a híres Szeged környéki, férfiként élő bérgyilkosnőt?
Gyömbér Pál
Pipás Pista
Nemeskéri Gusztáv
Szabó Zoltán
Címlapkép: Getty Images
