2025. november 1. szombat Marianna
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Halászbástya - Szent István szobor - Budapest - Magyarország fisherman
Kvíz

Kvíz: Mit tudsz a magyar szentekről, szent alakokról? Ez a 10 kérdés még a hívőkön is kifoghat

Pénzcentrum
2025. november 1. 18:03

A magyar szentek sorához a hosszú évszázadok alatt királyok, hittérítők, mártírok és példás életű alakok csatlakoztak. Mindenszentek alkalmából a mai kvíz során olyan mártírokra, szentéletű történelmi alakokra fókuszálunk, akiket vagy a történelemkönyvek lapjairól, vagy az irodalomból ismerni lehet. Sokan bukkanhatnak számukra eddig ismeretlen szentekre is a névsorban, akik hazánkhoz kötődnek: tedd próbára mit tudsz, és tanulj pár új dolgot a szent alakokról! 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Mit tudsz a magyar szentekről, szent alakokról? Ez a 10 kérdés sokakon kifog

1/10 kérdés
Az alábbiak közül kit nem avattak szentté az Árpád-ház sarjai közül?
I. István király
I. László király
Imre, I. István király és Gizella királyné fia
I. András király
2/10 kérdés
Az esztergomi érsekek közül kit avattak szentté az alábbiak közül?
Vitéz János
Bakócz Tamás
Asztrik
Kanizsai (II.) János
3/10 kérdés
Melyik Árpád-házi magyar királynak avatták húgát, valamint két leányát is szentté?
IV. Béla
II. András
I. László
III. Béla
4/10 kérdés
Melyik magyar szentet ábrázolják gyakran rózsákkal?
Árpád-házi Szent Margit
Szent Gellért
Árpád-házi Szent Erzsébet
Árpád-házi Szent Imre
5/10 kérdés
Ki az a szentté avatott magyar királyi hercegnő, aki később lengyel trónra lépett?
Piroska
Hedvig
Margit
Kinga vagy Kunigunda
6/10 kérdés
Ki az a magyar szent, aki Hunyadi János oldalán maga is harcolt a török ellen?
Tomori Pál
Bakócz Tamás
Kapisztrán János
Fráter György
7/10 kérdés
Melyik az alábbiak közül az a szentté avatott magyar apáca, akiről később a lakóhelyéül is szolgáló szigetet elnevezték?
Árpád-házi Szent Margit
Árpád-házi Szent Kinga (1224 – 1292)
Prágai Szent Ágnes
Árpád-házi Szent Piroska
8/10 kérdés
Ki nem tartozik a szentté avatott "kassai vértanúk" közé?
Grodecz Menyhért
Pongrácz István
Eszkandeli Máté
Kőrösi Márk
9/10 kérdés
Magyarország védőszentjei közül Szent István napja egyben nemzeti ünnep is. Minek a dátuma volt augusztus 20-a eredetileg?
Szent István halálának
Szent István szentté avatásának
Szent István megkoronázásának
Szent István születésének
10/10 kérdés
Melyik szent neve szerepel legkevesebbszer magyar település nevében az alábbiak közül?
Szent András
Szent Péter
Szent György
Szent Márton
Címlapkép: Getty Images
#ünnep #magyar #történelem #mindenszentek #katolikus #katolikus egyház #vallás #szent istván #kvíz #király #általános műveltségi kvíz #történelmi kvíz #irodalmi kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:03
17:03
15:59
15:02
14:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 1.
Így zsigereli ki a legelesettebb magyarokat a szegények adója: semmit sem tehetnek, mindenképp megfizettetik
2025. október 31.
Sokk a magyar boltokban: nem képzelődnek a nyugdíjasok, tényleg ezért drágább nekik jóval az élet
2025. november 1.
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
2025. november 1.
Teszten a Volkswagen jóárasított slágerautója: mire elég a legkisebb akkupakkos ID.4?
2025. november 1.
Megszólaltak a kerületi polgármesterek: tényleg beköltözési korlátozást vezetnek be Budapest-szerte?
NAPTÁR
Tovább
2025. november 1. szombat
Marianna
44. hét
November 1.
Mindenszentek (katolikus)
Ajánlatunk
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
2 hónapja
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
1 hete
Kvíz: Te emlékszel még, melyik volt a Moszkva tér? Lássuk, fel tudod-e idézni a budapesti közterek régi neveit!
4
2 hónapja
Kvíz: Mire emlékszel az Egri Csillagokból? Vigyázz, ez nem lesz könnyű, teszteld nálunk a tudásod!
5
2 hónapja
Kvíz: Akkor is jól megy a földrajz, ha álmodból keltenek fel? Mutasd, mit tudsz a világ fővárosairól!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Daytrade
Azonos értékpapírokra vonatkozóan napon belüli pozíció vételét és eladását jelentő ügylet.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 15:59
Most már papírunk is van róla: így nézik le a magyarokat a nagyhatalmú külföldiek - azért lenne még hová fejlődni
Pénzcentrum  |  2025. november 1. 14:07
Itt a végső tiltás a dohányosokra: már be is vezették, ők soha többet nem gyújthatnak rá
Agrárszektor  |  2025. november 1. 17:07
Így vernek át rengeteg magyart: hatalmasat bukhatsz, ha erre nem figyelsz