Kvíz: Mit tudsz a magyar szentekről, szent alakokról? Ez a 10 kérdés még a hívőkön is kifoghat

A magyar szentek sorához a hosszú évszázadok alatt királyok, hittérítők, mártírok és példás életű alakok csatlakoztak. Mindenszentek alkalmából a mai kvíz során olyan mártírokra, szentéletű történelmi alakokra fókuszálunk, akiket vagy a történelemkönyvek lapjairól, vagy az irodalomból ismerni lehet. Sokan bukkanhatnak számukra eddig ismeretlen szentekre is a névsorban, akik hazánkhoz kötődnek: tedd próbára mit tudsz, és tanulj pár új dolgot a szent alakokról!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Mit tudsz a magyar szentekről, szent alakokról? Ez a 10 kérdés sokakon kifog 1/10 kérdés Az alábbiak közül kit nem avattak szentté az Árpád-ház sarjai közül? I. István király I. László király Imre, I. István király és Gizella királyné fia I. András király Következő kérdés 2/10 kérdés Az esztergomi érsekek közül kit avattak szentté az alábbiak közül? Vitéz János Bakócz Tamás Asztrik Kanizsai (II.) János Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik Árpád-házi magyar királynak avatták húgát, valamint két leányát is szentté? IV. Béla II. András I. László III. Béla Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik magyar szentet ábrázolják gyakran rózsákkal? Árpád-házi Szent Margit Szent Gellért Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Imre Következő kérdés 5/10 kérdés Ki az a szentté avatott magyar királyi hercegnő, aki később lengyel trónra lépett? Piroska Hedvig Margit Kinga vagy Kunigunda Következő kérdés 6/10 kérdés Ki az a magyar szent, aki Hunyadi János oldalán maga is harcolt a török ellen? Tomori Pál Bakócz Tamás Kapisztrán János Fráter György Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik az alábbiak közül az a szentté avatott magyar apáca, akiről később a lakóhelyéül is szolgáló szigetet elnevezték? Árpád-házi Szent Margit Árpád-házi Szent Kinga (1224 – 1292) Prágai Szent Ágnes Árpád-házi Szent Piroska Következő kérdés 8/10 kérdés Ki nem tartozik a szentté avatott "kassai vértanúk" közé? Grodecz Menyhért Pongrácz István Eszkandeli Máté Kőrösi Márk Következő kérdés 9/10 kérdés Magyarország védőszentjei közül Szent István napja egyben nemzeti ünnep is. Minek a dátuma volt augusztus 20-a eredetileg? Szent István halálának Szent István szentté avatásának Szent István megkoronázásának Szent István születésének Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik szent neve szerepel legkevesebbszer magyar település nevében az alábbiak közül? Szent András Szent Péter Szent György Szent Márton Eredmények

