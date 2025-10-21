Kvíz: Érdekel a görög mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A görög mitológia történetei leginkább istenek cselszövéseiről, küzdelmeiről, vagy halandó hősök hőstetteiről, kalandjairól szólnak. A mítoszok világa telis tele van mitikus lényekkel, izgalmas helyszínekkel, csodás eseményekkel is. Nemcsak az európai kultúrák egyik alapkövét jelenti, hanem a mai napig számos kortárs kötetet, filmet, sorozatot is inspirálnak a görög mitológia történetei. A mai kvíz során a görög mítoszok birodalmában kalandozunk. Neked rémlik, mit hallottál a milogiáról irodalomórán, fel tudod idézni a főisteneket, mitikus lényeket? Lássuk, mit tudsz az olümposzi istenek és a görög halandók kalandjairól!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Sokat tudsz a görög mitológiáról, hősökről, szörnyekről? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni! 1/10 kérdés Kezdjük egy egyszerű kérdéssel! Kit szokás a görög mitológia főistenének nevezni az alábbiak közül? Triglav Jupiter Zeusz Odin Következő kérdés 2/10 kérdés Ki a tengerek istene a görög mitológiában? Poszeidon Hadész Árész Héphaisztosz Következő kérdés 3/10 kérdés Ki a római szépségistennő, Vénusz görög megfelelője? Aphrodité Héra Athéné Artemisz Következő kérdés 4/10 kérdés Hány múzsa van a görög mitológiában? 9 7 3 5 Következő kérdés 5/10 kérdés Hogy nevezik a görög mitológia három sorsistennőjét összefoglaló néven? szirének moirák heszperidák danaidák Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik hős győzte le a Minótauroszt a görög mitológiában? Odüsszeusz Perszeusz Héraklész Thészeusz Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a neve a háromfejű kutyának, mely a görög mitológia szerint az alvilág kapuját őrzi? Argosz Bolyhoska Kerberosz Anubisz Következő kérdés 8/10 kérdés Zeusz melyik leányának elrablása miatt tört ki a mítosz szerint a trójai háború? Hébé Helené Hekaté Harmonia Következő kérdés 9/10 kérdés Kik voltak az argonauták a mitológia szerint? az az ötven harcos, akik az Argó nevű hajó fedélzetén indultak el hősi útjukra Iaszón vezetésével, hogy megszerezzék az aranygyapjút azok, akik Khárón, az alvilág révészének csónakjába szállnak, hogy átkeljenek a Sztüx folyón a legderekabb harcosok, akik a trójai faló belsejében megbújtak, majd Trója elestét okozták Apollón jósnői, akik mérges gázokat szippantva bódult állapotban mondtak jövendőt Következő kérdés 10/10 kérdés A mítoszok szerint, mi maradt Pandora szelencéjének alján, miután a lány annak kinyitásával mindenféle gondot és bajt szabadított az emberekre (ez volt Zeusz büntetése a tűz elrablása után)? a tudás a megbocsájtás az erény a remény Eredmények

Címlapkép: Getty Images

