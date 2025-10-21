2025. október 21. kedd Orsolya
10 °C Budapest
Ajax védi a görög hajókat a trójaiak ellen. A Homéroszi történetek-ből, írta Alfred J. Church, M.A.; az illusztrációkat John Flaxman tervei alapján készítette. Kiadó: Seeley, Jackson & Halliday, London, 1878.
Kvíz

Kvíz: Érdekel a görög mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!

Pénzcentrum
2025. október 21. 18:03

A görög mitológia történetei leginkább istenek cselszövéseiről, küzdelmeiről, vagy halandó hősök hőstetteiről, kalandjairól szólnak. A mítoszok világa telis tele van mitikus lényekkel, izgalmas helyszínekkel, csodás eseményekkel is. Nemcsak az európai kultúrák egyik alapkövét jelenti, hanem a mai napig számos kortárs kötetet, filmet, sorozatot is inspirálnak a görög mitológia történetei. A mai kvíz során a görög mítoszok birodalmában kalandozunk. Neked rémlik, mit hallottál a milogiáról irodalomórán, fel tudod idézni a főisteneket, mitikus lényeket? Lássuk, mit tudsz az olümposzi istenek és a görög halandók kalandjairól!

Kvíz: Sokat tudsz a görög mitológiáról, hősökről, szörnyekről? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!

1/10 kérdés
Kezdjük egy egyszerű kérdéssel! Kit szokás a görög mitológia főistenének nevezni az alábbiak közül?
Triglav
Jupiter
Zeusz
Odin
2/10 kérdés
Ki a tengerek istene a görög mitológiában?
Poszeidon
Hadész
Árész
Héphaisztosz
3/10 kérdés
Ki a római szépségistennő, Vénusz görög megfelelője?
Aphrodité
Héra
Athéné
Artemisz
4/10 kérdés
Hány múzsa van a görög mitológiában?
9
7
3
5
5/10 kérdés
Hogy nevezik a görög mitológia három sorsistennőjét összefoglaló néven?
szirének
moirák
heszperidák
danaidák
6/10 kérdés
Melyik hős győzte le a Minótauroszt a görög mitológiában?
Odüsszeusz
Perszeusz
Héraklész
Thészeusz
7/10 kérdés
Mi a neve a háromfejű kutyának, mely a görög mitológia szerint az alvilág kapuját őrzi?
Argosz
Bolyhoska
Kerberosz
Anubisz
8/10 kérdés
Zeusz melyik leányának elrablása miatt tört ki a mítosz szerint a trójai háború?
Hébé
Helené
Hekaté
Harmonia
9/10 kérdés
Kik voltak az argonauták a mitológia szerint?
az az ötven harcos, akik az Argó nevű hajó fedélzetén indultak el hősi útjukra Iaszón vezetésével, hogy megszerezzék az aranygyapjút
azok, akik Khárón, az alvilág révészének csónakjába szállnak, hogy átkeljenek a Sztüx folyón
a legderekabb harcosok, akik a trójai faló belsejében megbújtak, majd Trója elestét okozták
Apollón jósnői, akik mérges gázokat szippantva bódult állapotban mondtak jövendőt
10/10 kérdés
A mítoszok szerint, mi maradt Pandora szelencéjének alján, miután a lány annak kinyitásával mindenféle gondot és bajt szabadított az emberekre (ez volt Zeusz büntetése a tűz elrablása után)?
a tudás
a megbocsájtás
az erény
a remény
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #kultúra #görög #történelem #tudomány #kvíz #irodalom #általános műveltségi kvíz #irodalmi kvíz #könyves kvízek

