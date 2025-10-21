A toplistán mediterrán kedvencek, északi meglepetések és digitális úttörők is szerepelnek
Kvíz: Érdekel a görög mitológia, a hősi történetek? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
A görög mitológia történetei leginkább istenek cselszövéseiről, küzdelmeiről, vagy halandó hősök hőstetteiről, kalandjairól szólnak. A mítoszok világa telis tele van mitikus lényekkel, izgalmas helyszínekkel, csodás eseményekkel is. Nemcsak az európai kultúrák egyik alapkövét jelenti, hanem a mai napig számos kortárs kötetet, filmet, sorozatot is inspirálnak a görög mitológia történetei. A mai kvíz során a görög mítoszok birodalmában kalandozunk. Neked rémlik, mit hallottál a milogiáról irodalomórán, fel tudod idézni a főisteneket, mitikus lényeket? Lássuk, mit tudsz az olümposzi istenek és a görög halandók kalandjairól!
Kvíz: Sokat tudsz a görög mitológiáról, hősökről, szörnyekről? Erre a 10 kérdésre kevesen tudnak helyesen felelni!
Ha gyakran jársz ide kirándulni, vagy ha az Őrség neked is a bakancslistás úti céljaid közé tartozik, töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és mutasd...
Ha a szíved csücske a magyar gasztronómia, ne maradj le a Pénzcentrum gasztronómiai kvízéről: lássuk, felismered-e ezeket a magyaros ételeket mindössze képek alapján!
A mai kvíz során tesztelheted, milyen jól ismered Budapest városrészeit!
Kvíz: Igazi könyvmoly vagy és jól ismered a magyar regényeket, írókat is? Ez a 10 kérdés nem foghat ki rajtad!
Ezen a napon a magyar regényirodalomról emlékezünk, regényíróinkat ünnepeljük.
Kvíz: Jártál már az egri várban? Mutasd, mit tudsz az ország leghíresebb történelmi kirándulóhelyéről!
Ha jártál már az egri várban, sőt mi több, ha Egerben élsz, tedd próbára a várvédők hősiességéhez és a vár történetéhez fűződő tudásod! Lássuk, hány...
A mai kvíz témája a röviditalok és összetevőik: tesztelheted, mennyit tudsz; akár még újdonságot is tanulhatsz!
A mai kvíz során megtudhatod, mit tudsz és mit lenne érdemes tudnod a magyarok egyik legkedveltebb hétvégi úti céljáról!
Töltsd ki a Pénzcentrum mai kvízét és tedd próbára az arannyal kapcsolatos tudásod: mutasd meg nekünk, mit tudsz a világ egyik legértékesebb ásványi anyagáról!
Kvíz: Te is olvastad Jane Austen műveit, láttál sok adaptációt? Ez a 10 kérdés rajongóknak sem könnyű!
A mai kvíz során Jane Austen regényeivel és azok adaptációival kapcsolatos kérdéseket teszünk fel.
Ha jól ismered Európa, Ázsia, Amerikai és Afrika országait, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásodat: nézzük, meg tudod-e mondani, melyik országnak hogyan hívják a...
Október 11. a magyar fürdőkultúra napja. A Magyar Fürdőszövetség kezdeményezésére 2012 óta ünnepeljük ezt a jeles napot október második szombatján. Teszteld magad mai kvízünkkel!
Kvíz: Otthon vagy a Nobel-díjas írók világában? Teszteld, mit tudsz a világirodalom nagyjairól és műveikről!
A Pénzcentrum legújabb irodalmi kvíze a Nobel-díjas írók témájában mélyül el. Te mennyire vagy jártas a világirodalom híres alkotóinak munkásságában?
Jártál már Tatabányán, netalántán te is itt élsz? Ha úgy hiszed, mindent tudsz a Dunántúl híres vármegyeszékhelyéről, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod!
Kvíz: Fókuszban a Magyar Posta! Erre a 10 kérdésre a postáról és postásokról kevesen tudják a választ
Október 9-e a Posta Világnapja, amikor világszerte a postásokat és a postai dolgozókat ünnepeljük, akik gondoskodnak róla, hogy leveleink és csomagjaink célba érjenek.
Válaszold meg kérdéseinket és mutasd meg nekünk, mit tudsz a Pepsi a múltjáról és jelenéről, na és persze a nagyvállalat világhírű kólájáról! Készen állsz a...
Tedd próbára magad a Pénzcentum mai kvízével és derítsd ki, mennyire ismered a magyar Nobel-díjasok lenyűgöző történetét! Jöhet most egy izgalmas, szórakoztató kvíz? Lássuk!
A mai kvíz témája az aradi tizenhármak és 1849. október 6-a eseményei a nemzeti gyásznap alkalmából.
A magyar könnyűzene története tele van ikonikus dalokkal, zenekarokkal. Teszteld tudásod a Pénzcentrum kvízével és derítsd ki, hogy ismered-e a magyar rock és pop klasszikusait!
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
#NoFilter: a Rossmann és a Krémmánia közös könyvet adott ki (x)
Október közepén ünnepélyes könyvbemutatóval érkezett a Rossmann polcaira a #NoFilter könyv – hiánypótló, tudományosan megalapozott, mégis közérthető útmutató.