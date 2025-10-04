Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A történelem leghajmeresztőbb eseményei közé tartoztak az inkvizíció eljárásából kiinduló boszorkányperek, amelyek szinte minden esetben a vádlott brutális megkínzásával és kivégzésével végződtek. Te vajon meg tudnád mondani, mi volt az inkvizíció célja és mit jelent az, hogy „eretnek”? Mikor és hol folytatták a valaha volt legbrutálisabb pereket és boszorkányüldözéseket, amelyeknek bárki áldozatul eshetett? Töltsd ki a Pénzcentrum legújabb kvízét és mutasd meg nekünk, mennyire naprakész a történelmi tudásod!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Hallottál már az inkvizíció brutális boszorkánypereiről? Lássuk, mit tudsz a véres középkori eljárásról! 1/10 kérdés Az alábbiak közül mi ellen nem hirdetett harcot az inkvizíció a 15. században? hitehagyás hűtlenség boszorkányság eretnekség Következő kérdés 2/10 kérdés Mit jelent az inkvizíció kifejezés latin gyökere, az "inquisitio"? Isten akarata igazság, őszinteség kikérdezés, kinyomozás kegyelem Következő kérdés 3/10 kérdés Eredetileg melyik egyházhoz kötődik a szent inkvizíció létrehozása? baptista katolikus református evangélikus Következő kérdés 4/10 kérdés Mi volt az inkvizíció eredeti célja a középkorban? a Sátánt szolgáló boszorkányok felderítése és kivégzése az egyházi korrupció felszámolása a hit és az erkölcs tisztaságának védelme a más vallásúak üldöztetése Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik országban tombolt a valaha volt legvéresebb inkvizíciós üldöztetés a 15. században? Anglia Spanyolország Franciaország Olaszország Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik középkori magyar király jelentette ki, hogy boszorkányok nem léteznek? Luxemburgi Zsigmond Szent László Könyves Kálmán I. Szent István Következő kérdés 7/10 kérdés Mi az eretnekség jelentése? az irányadó vallás hittételeivel való szándékos, lényeges szembehelyezkedés az irányadó vallás hitrendszerének bármilyen okból kifolyólag történő megsértése sátánista hittételek terjesztése, fekete mágia használatával történő ártó szándékú cselekedetek olyan tudományos nézetek terjesztése, amelyek össze nem egyeztethetők az egyház világképével Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik évszázadban hivatkoztak először a kivégzés okaként az eretnekségre? 4. század 15. század 11. század 8. század Következő kérdés 9/10 kérdés Melyik évben volt az utolsó boszorkányper Magyarországon? 1578 1837 1965 1756 Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik uralkodó tiltotta be a Magyar Királyságban a boszorkánysággal megvádoltak kivégzését? Mária Terézia Hunyadi Mátyás IV. Károly Ferenc József Eredmények

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK