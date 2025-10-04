2025. október 4. szombat Ferenc
Kvíz: Hallottál már az inkvizíció brutális boszorkánypereiről? Lássuk, mit tudsz a véres középkori eljárásról!
Kvíz: Hallottál már az inkvizíció brutális boszorkánypereiről? Lássuk, mit tudsz a véres középkori eljárásról!

Pénzcentrum
2025. október 4. 17:56

A történelem leghajmeresztőbb eseményei közé tartoztak az inkvizíció eljárásából kiinduló boszorkányperek, amelyek szinte minden esetben a vádlott brutális megkínzásával és kivégzésével végződtek. Te vajon meg tudnád mondani, mi volt az inkvizíció célja és mit jelent az, hogy „eretnek”? Mikor és hol folytatták a valaha volt legbrutálisabb pereket és boszorkányüldözéseket, amelyeknek bárki áldozatul eshetett? Töltsd ki a Pénzcentrum legújabb kvízét és mutasd meg nekünk, mennyire naprakész a történelmi tudásod!

Kvíz: Hallottál már az inkvizíció brutális boszorkánypereiről? Lássuk, mit tudsz a véres középkori eljárásról!

1/10 kérdés
Az alábbiak közül mi ellen nem hirdetett harcot az inkvizíció a 15. században?
hitehagyás
hűtlenség
boszorkányság
eretnekség
2/10 kérdés
Mit jelent az inkvizíció kifejezés latin gyökere, az "inquisitio"?
Isten akarata
igazság, őszinteség
kikérdezés, kinyomozás
kegyelem
3/10 kérdés
Eredetileg melyik egyházhoz kötődik a szent inkvizíció létrehozása?
baptista
katolikus
református
evangélikus
4/10 kérdés
Mi volt az inkvizíció eredeti célja a középkorban?
a Sátánt szolgáló boszorkányok felderítése és kivégzése
az egyházi korrupció felszámolása
a hit és az erkölcs tisztaságának védelme
a más vallásúak üldöztetése
5/10 kérdés
Melyik országban tombolt a valaha volt legvéresebb inkvizíciós üldöztetés a 15. században?
Anglia
Spanyolország
Franciaország
Olaszország
6/10 kérdés
Melyik középkori magyar király jelentette ki, hogy boszorkányok nem léteznek?
Luxemburgi Zsigmond
Szent László
Könyves Kálmán
I. Szent István
7/10 kérdés
Mi az eretnekség jelentése?
az irányadó vallás hittételeivel való szándékos, lényeges szembehelyezkedés
az irányadó vallás hitrendszerének bármilyen okból kifolyólag történő megsértése
sátánista hittételek terjesztése, fekete mágia használatával történő ártó szándékú cselekedetek
olyan tudományos nézetek terjesztése, amelyek össze nem egyeztethetők az egyház világképével
8/10 kérdés
Melyik évszázadban hivatkoztak először a kivégzés okaként az eretnekségre?
4. század
15. század
11. század
8. század
9/10 kérdés
Melyik évben volt az utolsó boszorkányper Magyarországon?
1578
1837
1965
1756
10/10 kérdés
Melyik uralkodó tiltotta be a Magyar Királyságban a boszorkánysággal megvádoltak kivégzését?
Mária Terézia
Hunyadi Mátyás
IV. Károly
Ferenc József
