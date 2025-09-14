Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Te is azon töröd a fejed, hogyan fektesd ingatlanba a pénzedet? Csábító lehetőségnek találod a babaváró támogatást, az Otthon Start hitelt vagy a CSOK Pluszt? Ha ingatlanvásárlás előtt állsz, nem árt, ha tisztában vagy azzal, milyen feltételei vannak ezeknek a hiteleknek és melyek azok a fontos banki alapfogalmak, amelyeket minden leendő ingatlantulajdonosnak ismernie kell. A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz az ingatlanvásárlás hátterében álló folyamatokról és a 2025-ben elérhető kedvezményes hitelkonstrukciókról. Lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Ingatlant vásárolnál? Fogadjunk, ezt nem tudtad a legújabb hitelekről, banki fogalmakról! 1/10 kérdés Hány százalék az ingatlan vagyonszerzési illeték lakóingatlannál, kedvezmények nélkül? 0% 6,5% 2% 4% Következő kérdés 2/10 kérdés Mikortól lett igényelhető az Otthon Start hitel 2025-ben? május 1. szeptember 1. június 30. október 31. Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül melyik állítás nem igaz a foglaló letételére? ugyanaz, mint az előleg, az ügylet meghiúsulása esetén a vevő visszakapja ha az eladó eláll az adásvételtől, duplán fizeti vissza a foglalót a foglaló célja, hogy a tervezett ügyletet mindkét fél komolyan vegye ha a vevő eláll az adásvételtől, elveszíti a foglalót Következő kérdés 4/10 kérdés A babaváró hitel hány százaléka lehet önerő, ha azt a lakáshitellel egy időben vagy az igénylést megelőző 90 napon belül veszik fel? 30% 75% 50% 100% Következő kérdés 5/10 kérdés Melyik, a hitelügyletben résztvevő szakvélemény állapítja meg egy ingatlan forgalmi értékét? energetikai felmérés hitelképesség-vizsgálat kárfelmérés értékbecslés Következő kérdés 6/10 kérdés Ki lehet kezes egy nagyobb értékű ingatlanhitel felvételekor? bárki, aki felelősséget vállal az adósért és az adósság visszafizetéséért kizárólag az adós házastársa kizárólag olyan személy, aki haszonélvezeti jogot szerez az ingatlanra az adós szűk családi köre (pl. házastárs, szülő, gyermek, testvér) Következő kérdés 7/10 kérdés Az alábbiak közül melyik ingatlantípus minősül lakóingatlannak? üzlethelyiség nyaraló panellakás zártkert Következő kérdés 8/10 kérdés Maximum mennyi kedvezményes hitel igényelhető CSOK Plusszal 2 gyermek vállalása esetén? 100 000 000 Ft 30 000 000 Ft 50 000 000 Ft 10 000 000 Ft Következő kérdés 9/10 kérdés Mi a tulajdoni hányad jelentése? egy tulajdonos mekkora részét birtokolja az ingatlannak egy örökös mekkora részét örökli az ingatlannak egy haszonélvező hány évig élhet az ingatlanban egy ingatlanközvetítő hány százalék jutalékra tart igényt az ingatlan vételárából Következő kérdés 10/10 kérdés Az alábbiak közül melyik feltételnek nem kell megfelelnie az Otthon Start hitel igénylőjének? legalább egy gyermeket vállal az adóstársként megjelölt házastársával legalább 2 éves TB-jogviszonnyal rendelkezik az elmúlt 10 évben egyidejűleg legfeljebb 1 belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50% tulajdoni hányaddal rendelkezett legalább 10% önerővel rendelkezik Eredmények

Címlapkép: Getty Images

