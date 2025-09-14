2025. szeptember 14. vasárnap Szeréna, Roxána
Kvíz: Ingatlant vásárolnál? Fogadjunk, ezt nem tudtad a legújabb hitelekről, banki fogalmakról!

Te is azon töröd a fejed, hogyan fektesd ingatlanba a pénzedet? Csábító lehetőségnek találod a babaváró támogatást, az Otthon Start hitelt vagy a CSOK Pluszt? Ha ingatlanvásárlás előtt állsz, nem árt, ha tisztában vagy azzal, milyen feltételei vannak ezeknek a hiteleknek és melyek azok a fontos banki alapfogalmak, amelyeket minden leendő ingatlantulajdonosnak ismernie kell. A Pénzcentrum legújabb kvízében arra vagyunk kíváncsiak, mennyit tudsz az ingatlanvásárlás hátterében álló folyamatokról és a 2025-ben elérhető kedvezményes hitelkonstrukciókról. Lássuk, hány kérdésre tudod a helyes választ!

1/10 kérdés
Hány százalék az ingatlan vagyonszerzési illeték lakóingatlannál, kedvezmények nélkül?
0%
6,5%
2%
4%
2/10 kérdés
Mikortól lett igényelhető az Otthon Start hitel 2025-ben?
május 1.
szeptember 1.
június 30.
október 31.
3/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik állítás nem igaz a foglaló letételére?
ugyanaz, mint az előleg, az ügylet meghiúsulása esetén a vevő visszakapja
ha az eladó eláll az adásvételtől, duplán fizeti vissza a foglalót
a foglaló célja, hogy a tervezett ügyletet mindkét fél komolyan vegye
ha a vevő eláll az adásvételtől, elveszíti a foglalót
4/10 kérdés
A babaváró hitel hány százaléka lehet önerő, ha azt a lakáshitellel egy időben vagy az igénylést megelőző 90 napon belül veszik fel?
30%
75%
50%
100%
5/10 kérdés
Melyik, a hitelügyletben résztvevő szakvélemény állapítja meg egy ingatlan forgalmi értékét?
energetikai felmérés
hitelképesség-vizsgálat
kárfelmérés
értékbecslés
6/10 kérdés
Ki lehet kezes egy nagyobb értékű ingatlanhitel felvételekor?
bárki, aki felelősséget vállal az adósért és az adósság visszafizetéséért
kizárólag az adós házastársa
kizárólag olyan személy, aki haszonélvezeti jogot szerez az ingatlanra
az adós szűk családi köre (pl. házastárs, szülő, gyermek, testvér)
7/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik ingatlantípus minősül lakóingatlannak?
üzlethelyiség
nyaraló
panellakás
zártkert
8/10 kérdés
Maximum mennyi kedvezményes hitel igényelhető CSOK Plusszal 2 gyermek vállalása esetén?
100 000 000 Ft
30 000 000 Ft
50 000 000 Ft
10 000 000 Ft
9/10 kérdés
Mi a tulajdoni hányad jelentése?
egy tulajdonos mekkora részét birtokolja az ingatlannak
egy örökös mekkora részét örökli az ingatlannak
egy haszonélvező hány évig élhet az ingatlanban
egy ingatlanközvetítő hány százalék jutalékra tart igényt az ingatlan vételárából
10/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik feltételnek nem kell megfelelnie az Otthon Start hitel igénylőjének?
legalább egy gyermeket vállal az adóstársként megjelölt házastársával
legalább 2 éves TB-jogviszonnyal rendelkezik
az elmúlt 10 évben egyidejűleg legfeljebb 1 belterületi lakóingatlanban legfeljebb 50% tulajdoni hányaddal rendelkezett
legalább 10% önerővel rendelkezik
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #lakáshitel #lakásvásárlás #ingatlan #adósság #pénzügyek #gazdaság #ingatlanpiac #ingatlanos #babaváró hitel #csok plusz #kvíz #otthon start

