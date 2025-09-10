2025. szeptember 10. szerda Nikolett, Hunor
22 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hungarian forint money, Woman clutching a handful of banknotes, Large denominations, Inflation and financial situation in Hungary
Kvíz

Kvíz: Könnyen eligazodsz a slágerek világában? Te hány magyar dalt ismersz, ami a pénzről szól?

Pénzcentrum
2025. szeptember 10. 18:01

A pénz mindenkit foglalkoztat, nem csoda, hogy a magyar zenészeket is megihlette. De vajon felismered a dalokat, amelyek pénzről, gazdagságról vagy épp a pénztelenségről szólnak? Teszteld magad, és derítsd ki, mennyire vagy otthon a pénzről szóló magyar slágerek világában!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kvíz: Könnyen eligazodsz a slágerek világában? Te hány magyar dalt ismersz, ami a pénzről szól?

1/10 kérdés
Melyik magyar zenekar játssza “A pénz miatt” című számot?
Halott Pénz
Kiscsillag
30Y
Punnny Massif
2/10 kérdés
Melyik magyar film zenéje a Dés László és Geszti Péter által írt és szerzett Rossz pénz című dal?
Csinibaba
Vigyél el
Üvegtigris
Hogyan tudnék élni nélküled
3/10 kérdés
Hány forint a dal a P. Mobil híres slágerében?
Nálam mindig 7 forint ez a dal
Nálam mindig 2 forint ez a dal
Nálam mindig 5 forint ez a dal
Nálam mindig 4 forint ez a dal
4/10 kérdés
Melyik magyar énekesnő énekli a következő sorokat? “Fogd fel, nincs az a pénz, amiért rólad lemondanék. S, ha elenged a kéz, tudom jól, mit vesztenék.”
Mihályfi Luca
Opitz Barbi
Tóth Gabi
Tóth Andi
5/10 kérdés
Melyik legendás musicalben hangzik el a “Ha én gazdag lennék” című dal?
Hegedűs a háztetőn
Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról
Nyomorultak
A padlás
6/10 kérdés
Hogyan folytatódik az ismert népdal? “Nem vagyok én senkinek sem adósa, adósa, él még az én feleségem…”
gyereke, unokája, meg annak az apósa, anyósa.
komája, babája, meg annak az apósa, anyósa.
édesapja, édesanyja, meg annak az apósa, anyósa.
cicája, kutyája, meg annak az apósa, anyósa.
7/10 kérdés
Kitől származik a következő dalrészlet? “Neked kéne minden pénz, pénz, hátrafele mész, mész, mész, pedig előre is haladnál. Lépjél vissza, tovább élsz, élsz, csajod engem néz, néz, néz, pedig mindent alápakoltál.”
Krúbi
Azahriah
Dzsudló ft. Lil Frakk
Desh
8/10 kérdés
Ki énekli a következő sorokat? “Adj egy bélást hapsikám, vagy inkább egy húszast, hisz ez végre egy dúsgazdag krapek. Otthon annyi lóvéd van, hát ez most a miénk, hogyha nem, akkor jön majd a zamek. Mint a pókeren, csak úgy veszítsed el, és nem zavarlak már tovább.”
Dzsudló
Máté Péter
Desh
Fluor
9/10 kérdés
Ki az előadója a következő dalnak? “Tudod, én régen is csóró voltam soha nem számított a pénz, lehet azt hinnéd, hogy megváltoztam, de ez tett még szerényebbé. Nem számít a pénz, nem számít, nem számít a pénz, nem számít.” x
Azahriah
BSW
WellHello
Lil Frakk
10/10 kérdés
Ki az előadó és mi a dal címe? “Hideg a víz és éget a nap De nincs elég pénzed, hogy élve maradj.”
Beton.Hofi - Nullaközöd
VALMAR - Éget a nap
WellHello - Csoda, hogy még élünk
Halott Pénz - Amikor feladnád
Címlapkép: Getty Images
#pénz #zene #dal #zenekar #zeneipar #kvíz

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:21
18:15
18:01
17:46
17:38
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 10.
Így fusiznak ma Magyarországon a tanárok: sokan ebben látják a nagy pénzt, simán bele is állnak
2025. szeptember 9.
Rengeteg magyar már hitelkártyára vesz ételt, benzint: komoly kamatot nyög, aki nem fizet időben
2025. szeptember 10.
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
2025. szeptember 10.
Áll a bál a magyar boltok pénztárainál: ha ezt észreveszik a vásárlók, dühbe jönnek
2025. szeptember 10.
Laptop igénylés KRÉTA-ban: hamarosan indul a regisztráció, 2025-ben már csak használt laptop jut?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 10. szerda
Nikolett, Hunor
37. hét
Szeptember 10.
Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Kvíz legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kvíz: Hallottál már ezekről a különleges, régi magyar ételekről? Ismerd fel őket képek alapján!
2
3 hete
Kvíz: Rég volt a töri óra, mennek még az évszámok? Lássuk, hányat tudsz még pontosan!
3
2 hónapja
Kvíz: A kisujjadban van Magyarország térképe? Tudod, hol találhatók ezek a falvak, városok?
4
1 hónapja
Kvíz: Most is odavagy a retro édességekért? Mit tudsz gyermekkorod ikonikus nassolnivalóiról?
5
3 hónapja
Kvíz: Rég volt az utolsó földrajz óra? Tedd próbára magad, menne-e még a vaktérkép!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Életbiztosítás
olyan szerződés, amelyben a biztosítási esemény a biztosított halála, vagy meghatározott időpont (életkor, nyugdíjba vonulás... stb.) elérése. Az életbiztosítási összeg felvételére mindig a kedvezményezett jogosult.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:15
Feltárta régi csodafegyverének titkát a Tesco: aki így vásárol, az súlyos ezreket takarít meg
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 10. 16:00
Mennyibe kerül egy kandalló? Egy kandalló ára, összes költsége 2025-ben
Agrárszektor  |  2025. szeptember 10. 17:32
Így változtatnák meg a zöldség- és gyümölcsárakat sok boltban: itt a terv