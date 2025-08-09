2025. augusztus 9. szombat Emőd
Budapest, 2024. augusztus 9.Csángó és Hargita, a nemrégiben érkezett barnamedvék a megnyitásának 158. évfordulóját ünneplõ Fõvárosi Állat- és Növénykertben 2024. augusztus 9-én. Az állatok bemutatásával kétéves hiányt pótol a városli
Kvíz: Ma van az Állatkertek Napja! Te mennyit tudsz a magyar állatkertekről?

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 18:03

Augusztus 9-én ünnepeljük az Állatkertek Napját minden évben, hazánk legrégebb óta üzemelő állatkertjének megnyitási évfordulóján. A legtöbben szeretnek állatkertbe járni, mégis keveset tudnak a hazai állatkertekről. A mai kvíz kérdéseit ennek a témának szenteltük: tesztelheted, te mennyire mozogsz otthonosan a magyar állatkertek világában, vagy akár újdonságokat is megtudhatsz!

Kvíz: Ma van az Állatkertek Napja! Te mit tudsz a magyar állatkertekről?

1/10 kérdés
Melyik állatkert Magyarország legrégebbi állatkertje és egyben a világ egyik legrégebbi modern állatkertje?
Fővárosi Állat- és Növénykert
Miskolci Állatkert és Kultúrpark
Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium
Szegedi Vadaspark
2/10 kérdés
Melyik magyar vármegye megyeszékhelyén nem található állatkert vagy vadaspark?
Bács-Kiskun
Veszprém
Győr-Moson-Sopron
Vas
3/10 kérdés
Melyik településen található a Közép-Európában is egyedülálló Medveotthon?
Kiskunfélegyháza
Kerekegyháza
Veresegyház
Medgyesegyháza
4/10 kérdés
Kiről nevezték el a győri állatkertet?
Kitaibel Pál
Kittenberger Kálmán
Herman Ottó
Xántus János
5/10 kérdés
Milyen állat van a Fővárosi Állat- és Növénykert logójában?
elefánt
tigris
jegesmedve
oroszlán
6/10 kérdés
Melyik magyarországi állatkertben található óriáspanda?
Miskolci Állatkert és Kultúrpark
Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium
egyikben sem
Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark (Veszprém)
7/10 kérdés
Melyik létesítmény nyílt meg a legkésőbb, 2012-ben az alábbiak közül?
Szigethalmi Családi Vadaspark és Vadmentő Központ
Gyöngyösi Állatkert
Tisza-tavi Ökocentrum
Veresegyházi Medveotthon
8/10 kérdés
Melyik városban nincs az alábbiak közül akvárium is?
Pécs
Budapest
Nyíregyháza
Jászberény
9/10 kérdés
Hogy hívják a budapesti állatkert egykori jegesmedvéjét, aki 2024-ben átköltözött Nyíregyházára? Helyére két barnamedve, Csángó és Hargita érkezett.
Lloyd
Gregor
Henk
Nanuk
10/10 kérdés
Mennyibe került a KSH adatai szerint 2025 júniusában átlagosan egy állatkerti belépőjegy egy gyermek részére vasárnap?
4 630 Ft
3 980 Ft
2 890 Ft
3 460 Ft

Címlapkép: Bruzák Noémi, MTI/MTVA

#magyarország #állatkert #állat #medve #intézmény #vadállat #kvíz #állatok

