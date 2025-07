Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Harminc évvel ezelőtt, 1995-ben mutatták be a Waterworld - Vízivilág című filmet, mely a mozikban nem tudta visszahozni a gyártás költségét, később viszont - pl. kazettán - nagy sláger lett és a tévé azóta is mindig adja. Te mire emlékszel a Waterworld cselekményéből, meg tudnád nevezni a szereplőket, fel tudnád idézni az apró részleteket is? A mai kvíz megmutatja, mennyire vagy még képben! Ha 5 pontot sem érsz el, akkor ideje újranézni a posztapokaliptikus klasszikust.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: 30 éve mutatták be a Waterworld - Vízivilág című filmet! Te is százszor láttad, mire emlékszel még? 1/10 kérdés Nagyjából mikor játszódik a Waterworld története? 2100 2050 2010 2500 Következő kérdés 2/10 kérdés Milyen természeti csapás hozta létre a Waterworld posztapokaliptikus világát? a jégsapkák megolvadása földönkívüliek támadása vulkánkitörések a tektonikus lemezek elmozdulása Következő kérdés 3/10 kérdés Ki játssza a Waterworld férfi főszereplőjét? Kevin Costner Sylvester Stallone Mel Gibson Dennis Quaid Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik Kevin Costner főszereplésével készült filmet nem Kevin Reynolds rendezte az alábbiak közül? Fandangó A jövő hírnöke Robin Hood, a tolvajok fejedelme Waterworld - Vízivilág Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen zöldséget nevelget a hajóján a Tengerész a filmben? hagymát retket paradicsomot uborkát Következő kérdés 6/10 kérdés Hogy hívják a filmben szereplő kislányt? Eloise Elora Enola Elenor Következő kérdés 7/10 kérdés Mi a lány különlegessége, ami miatt üldözik a "kalózok"? látomásai vannak a szárazföldről tud beszélni a delfinekkel van egy rejtélyes tetoválása kopoltyúja van és úszóhártyája Következő kérdés 8/10 kérdés Hogy bünteti meg a tengerész Helent és Enolát? az árbóchoz kötözi őket levágja a hajukat lenyomja őket a víz alá átadja őket a kalózoknak Következő kérdés 9/10 kérdés Hogy nevezték a vízi kalózokat a filmben? fosztogatók füstölők roncsvadászok hadfiúk Következő kérdés 10/10 kérdés Mi a fizetőeszköz a Waterworld világában? kupak csillám kredit pikkely Eredmények

Címlapkép: Getty Images

