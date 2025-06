Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Ne csak ősszel keresd a magyar erdők, mezők illatos gombáit: nyáron is dübörög a gombaszezon, olyan fajokkal pakolhatod most tele a kosarad, amelyeket biztosan nem tudsz megvenni a nagyáruházakban! A gombászásnak megvannak azonban a maga veszélyei is, hiszen rengeteg veszélyes, mérgező fajjal is találkozhatunk. Akár tapasztalt gombász vagy, akár laikusként gyűjtögetsz, érdemes próbára tenned a gombákkal kapcsolatos tudásod. Töltsd ki mai kvízünket, ismerd fel a nyári gombákat képek alapján!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Indul a roham az ízletes nyári gombákért – felismered az ehető, mérgező fajokat képek alapján? 1/7 kérdés Melyik ehető, nyáron is gyakori őzlábgombafaj látható a képen? nagy őzlábgomba piruló őzlábgomba karcsú őzlábgomba kerti őzlábgomba Következő kérdés 2/7 kérdés Hogy hívják a képen látható jellegzetes, nyári és kora őszi gombafajt? sárga rókagomba világító tölcsérgomba királytinóru sárga gerebengomba Következő kérdés 3/7 kérdés Melyik nyáron gyakori gomba látható a képen? szegfűgomba bimbós pöfeteg gyilkos galóca májusi pereszke Következő kérdés 4/7 kérdés Hogy nevezik a képen látható, augusztustól gyűjthető gombafajt? ízletes rizike narancsos mohakígyógomba narancsvörös rókagomba ízletes vargánya Következő kérdés 5/7 kérdés Melyik, egész nyáron előforduló, különösen mérgező gombát ábrázolja a fénykép? farkastinóru légyölő galóca tintaszagú csiperke gyilkos galóca Következő kérdés 6/7 kérdés Mi a neve a képen látható közkedvelt, nyári/őszi gombafélének? ízletes vargánya fattyú kucsmagomba sötét érdestinóru gyűrűs tuskógomba Következő kérdés 7/7 kérdés Melyik nyári ehető gombafaj látható a fényképen? büdös pereszke lila susulyka lila pereszke kékhátú galambgomba Eredmények

Címlapkép: Getty Images

