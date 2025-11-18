Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyar történelem egyik legizgalmasabb, legemlékezetesebb időszaka volt a végvárrendszer kiépítése és a hódítók elleni évtizedeken, akár évszázadokon keresztül zajló végeláthatatlan küzdelmek sorozata. Ha jól emlékszel még a történelemórák tananyagára, vagy ha élénken él emlékeidben az Egri csillagok izgalmas cselekménye, eljött az idő, hogy próbára tedd tudásodat. Töltsd ki a Pénzcentrum mai történelmi kvízét és mutasd meg nekünk, valóban egy profi történész veszett-e el benned!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Szenvedélyed a magyar történelem? Mutasd, mit tudsz a középkori végvárakról, híres vitézeikről! 1/10 kérdés Melyik népcsoport hódításai ellen védekezett a Magyar Királyság a végvárrendszer kiépítésével? törökök oroszok tatárok osztrákok Következő kérdés 2/10 kérdés Melyik évszázad során épült ki az első végvárrendszer a Magyar Királyságban? 13. század 15. század 16. század 14. század Következő kérdés 3/10 kérdés Melyik magyar király nevéhez fűződik a végvárrendszer megépítésének ötlete? Hunyadi Mátyás Károly Róbert IV. Béla Luxemburgi Zsigmond Következő kérdés 4/10 kérdés Melyik végvárat védte meg a törököktől Hunyadi János? Szörényvár Buda Gyula Nándorfehérvár Következő kérdés 5/10 kérdés Mikor volt a nándorfehérvári diadal? 1616 1553 1456 1489 Következő kérdés 6/10 kérdés Melyik végvár hősi hadvezére volt Zrínyi Miklós? Szigetvár Temesvár Komárom Szendrő Következő kérdés 7/10 kérdés Melyik magyar végvárhoz kötődik a híres vitéz, Bornemisza Gergely alakja? Eger Galambóc Visegrád Beszterce Következő kérdés 8/10 kérdés Melyik évben volt Eger ostroma? 1666 1552 1623 1510 Következő kérdés 9/10 kérdés Az alábbiak közül melyik funkciót nem látták el a végvárak? támadók utánpótlási útvonalának akadályozása menedék a lakosságnak portyák kiindulópontjai királyi aranytartalék őrzése Következő kérdés 10/10 kérdés Mikor kötötték meg a karlócai békét, amely hivatalosan is véget vetett a hódoltság korának? 1656 1608 1699 1711 Eredmények

Címlapkép: Getty Images

