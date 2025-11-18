2025. november 18. kedd Jenő
Eger, Hungary - August 18th, 2012 : Walls of castle and people visit old Castle of Eger.
Kvíz

Kvíz: Szenvedélyed a magyar történelem? Mutasd, mit tudsz a középkori végvárakról, híres vitézeikről!

Pénzcentrum
2025. november 18. 17:54

A magyar történelem egyik legizgalmasabb, legemlékezetesebb időszaka volt a végvárrendszer kiépítése és a hódítók elleni évtizedeken, akár évszázadokon keresztül zajló végeláthatatlan küzdelmek sorozata. Ha jól emlékszel még a történelemórák tananyagára, vagy ha élénken él emlékeidben az Egri csillagok izgalmas cselekménye, eljött az idő, hogy próbára tedd tudásodat. Töltsd ki a Pénzcentrum mai történelmi kvízét és mutasd meg nekünk, valóban egy profi történész veszett-e el benned!

Kvíz: Szenvedélyed a magyar történelem? Mutasd, mit tudsz a középkori végvárakról, híres vitézeikről!

1/10 kérdés
Melyik népcsoport hódításai ellen védekezett a Magyar Királyság a végvárrendszer kiépítésével?
törökök
oroszok
tatárok
osztrákok
2/10 kérdés
Melyik évszázad során épült ki az első végvárrendszer a Magyar Királyságban?
13. század
15. század
16. század
14. század
3/10 kérdés
Melyik magyar király nevéhez fűződik a végvárrendszer megépítésének ötlete?
Hunyadi Mátyás
Károly Róbert
IV. Béla
Luxemburgi Zsigmond
4/10 kérdés
Melyik végvárat védte meg a törököktől Hunyadi János?
Szörényvár
Buda
Gyula
Nándorfehérvár
5/10 kérdés
Mikor volt a nándorfehérvári diadal?
1616
1553
1456
1489
6/10 kérdés
Melyik végvár hősi hadvezére volt Zrínyi Miklós?
Szigetvár
Temesvár
Komárom
Szendrő
7/10 kérdés
Melyik magyar végvárhoz kötődik a híres vitéz, Bornemisza Gergely alakja?
Eger
Galambóc
Visegrád
Beszterce
8/10 kérdés
Melyik évben volt Eger ostroma?
1666
1552
1623
1510
9/10 kérdés
Az alábbiak közül melyik funkciót nem látták el a végvárak?
támadók utánpótlási útvonalának akadályozása
menedék a lakosságnak
portyák kiindulópontjai
királyi aranytartalék őrzése
10/10 kérdés
Mikor kötötték meg a karlócai békét, amely hivatalosan is véget vetett a hódoltság korának?
1656
1608
1699
1711
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #magyarország #tanulás #olvasás #kultúra #szórakozás #történelem #kvíz #irodalom #történelmi kvíz

