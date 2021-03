Új munkájáról vallott Palya Bea: Hozzám nagy bátorság kell!

Kevesen tudják Palya Beáról, hogy nem csak a színpadról képes gyógyítani, de két éve coachként is bizonyít: szervezetek működésében segít, ahogyan ő nevezi, a duguláselhárításban. Az üzleti világban szokatlan, de egészen hatásos módszereivel tárja fel egy-egy szervezet rejtett problémáit, úgy hogy közben azt csinálja amihez a legjobban ért. Azt mondja, hozzá bátorság kell, amire lehet, hogy még nincs felkészülve mindenki. Interjú.

Pénzcentrum: A színpadról sokan ismerhetnek, a szervezetfejlesztés azonban sokak számára egy teljesen új oldalad.

Palya Bea: Rengeteg tanulás van ezen oldalam mögött is, és folyamatosan képzem magam. Ebben a munkában találkoznak az ösztönös képességeim egy strukturáltsággal. Állhatatos vagyok, régóta figyelem és szálazom szét a saját működésem. Van bennem legalább huszonöt év önismereti munka, és a találkozásaimból, másokból, másoktól is rengeteg tanulok. Ugyanakkor ott van a zene, amelyben felnőttem, s még növekszem ma is. Az éneklésből, a dalszerzésből érzékenységet, bátorságot, a kapcsolódás tisztaságát és sok más képességet hozok. Az egyik legfontosabb, amelyet hasznosítani tudok coachként is, az a koncentrált figyelem, és ezzel összefügg az, hogy jól olvasom a nonverbális jeleket - mind a kettő elengedhetetlen a munkámhoz. És most, hogy a világ átköltözött az az online térbe, még jobban kell figyelni az emberek fizikai kódjait.

Működhet ez a fajta szervezeteket támogatói munka online is? Meg tudtátok találni a helyét az új világban?

Hogyne, nagyon jól, sok tapasztalatom van erről. Ha jól használjuk az “online"-t, olyan eszköz lesz, amely bátorságot hív elő. Elmagyarázom. Jórészt csak a szavak vannak. Van ugyan kép, de a kapcsolódás fenntartásához önmagában pontatlan, például nem tudunk sosem a másik szemébe nézni, a kamerák ezt nem teszik lehetővé. Így sok mikrogesztust elveszítünk, amelyek offline természetes részei a beszélgetéseknek, alapértelmezettek, adottak. Azt találtam ki ezt orvosolandó, hogy kimondom azokat a gesztusokat, testi érzeteket, amelyeket észreveszek magamon, és amelyeket látok másokon: "Hű, most felment a pulzusom, és nagyokat lélegzek, most könnyek jönnek a szemembe..." vagy: “Látom, hogy egy picit felhúzódott a szemöldököd, érzem, az információ elkezdett benned mozogni, létrehozni valamit. Közelebb hajoltál a kamerához, mozog a kezed is nagyon. Megosztanád velem, hogy mi történik most benned?"

De ezeken kívül is sok bátor lépést tettem. Például csak úgy tartok előadást, hogy a legelején megkérem a résztvevőket, hogy minden zavaró dolgot tegyenek félre, telefont, emailt, másik chatszobát. A felnőtt-felnőtt kapcsolat az egy tiszta deal: te is akarod, én is akarom. Ha vállaltuk, hogy a kamerák elé ülünk-állunk egy online kapcsolódásra, akkor úgy tudjuk kihozni ebből a legtöbbet, hogyha a figyelmünket maximálisan beletesszük, mindkét oldalon. Ehhez sok humor és szeretet kell, amit én bőségszaru-szerűen tolok bele a kamerába. Már az első pillanatok számítanak, és én adok előbb, nem is keveset, teljes jelenlétet. Minden előadásomra fizikai bemelegítéssel készülök, megduplázom az energiszintemet. És ezért jönnek velem! Arra is megkérem a résztvevőket, hogy bekapcsolt kamerákkal vegyenek részt, kérdés nélkül váltanak, s ez annyira szívmelengető. Így nem fekete kis kockákhoz beszélek, hanem húsvér, érző-élő emberekhez. Így jobban tudok gesztusokat tükrözni, a látottak fényében is hangolódni arra, akihez beszélek. Most már éneket és dalszerzést is tanítok online, ott ez a visszatükrözés és maximalizált figyelem a kapcsolódásunk alapanyaga.

Az online tér megtanít minket egy szeretetteljes, de határozott és tiszta kommunikációra. Szétszálazom, hogy egy találkozás során mit csinálok és érzek én, valamint hogy mit érzékelek abból, amit a másik csináld, mond és érez.

Második lépésben pedig megmutatom, elmondom ezt, amely bizony néha bevállalós mondatokat szül, de pont ebben van a felnövekedés lehetősége. És erre az online késés még egy kis extra időt is biztosít nekünk. Más a beszélgetések ritmusa, meg kell várni a mondatok végét, meg kell érezni, hogy átért-e már, amit én mondtam. Ezek a másodpercek pedig a mi barátaink akkor, amikor a kapcsolódás erősítéséről, az online tér melegítéséről beszélünk. Ez a kapcsolódás forradalmian új korszaka, olyan lehetőség az emberiségnek, mint az írásbeliség vagy a könyvnyomtatás.

Akkor azt mondod, itt sem vesznek el azok az energiák, amelyekkel dolgozol a színpadon és coachként is?

Nem, sőt konkrétan minden tréningem, előadásom után azt jelzik vissza, hogy az online térben is rengeteg éltető energia keringett! Nagyon élek a gép előtt, táncolok, magyarázok, jól érzem magam. Nyílik a szíve, szabadon asszociál az agyam, miközben emberekkel dolgozom. Sokat segít az éneklésből hozott tudásom, tapasztalatom. Megtanultam a színpadról a közönséggel kapcsolódni. És hiába az újfajta tér, azért a Müpa színpadától a negyedik emeleti erkélyig is nagy a távolság. Ott is, itt is áthidalom.



Ez egy nagyon fontos téma, sokszor hallom, hogy nem sikerülnek jól az online meetingek egy cégen belül, holott “csak" arra kell rávenni a résztvevőket, hogy ők is akarjanak igazán kapcsolódni. Ezt az áramlást, szeretetet, tüzet kell elérni. El kell mondani, hogy ez mitől jó. Én ezt úgy csinálom, - és ehhez most Weöres szavait használom -, hogy az embereket nem hívom a jóra, hanem perzselő szomjat keltek bennük a jóra.

A pandémia kellős közepén nagyon meg vannak lőve az énekesek, zenészek, de téged nem lehet zavarba hozni, hiszen nem csak egy lábon állsz.

Igen, két éve indultam el ezen az úton, de maga az anyag ott feküdt a fiókomban 7 évig: 2012-ben írtam le először a Szeretem az ötleteimet nevű online kurzusom teljes tervét. Trénerként fő célom, hogy az emberek és a cégek, amelyeket emberek alkotnak, energikusabbak és önazonosabbak legyenek, és így jobban tudjanak egymáshoz kapcsolódni. Az önazonosságból kinövő emberi kapcsolódás az értelmes élet, az munkavégzés legalapvetőbb eleme. Tehát összekapcsolom a kreatív folyamatból - dalszerzésből, kurzusfejlesztésből, könyvírásból - tanultakat az önismereti tapasztalásaimmal, amelyet sokféle helyről: a rendszeres automatikus írásból, különböző terápiás módszerekből és a saját coaching-folyamatomból hozok.

Jól gondolom, hogy csak egy nagyon bátor, haladó cég vállalja be Palya Beát trénernek?

De jó, hogy ezt kérdezed! Sokszor én is így érzem. Épp a minap készítettem egy ajánlatot egy cégnek, és miközben írtam, azon gondolkodtam, hogy talán nekik én nekik még - az őszinteség bátorsága szempontjából - nagy falat leszek. Ha én egyszer nekiállok, és dolgozom valakivel, akkor jön az akkurátus szétszálazás, mert abból lehet változást generálni. És mélyre megyek, de közben figyelek ezerrel, hogy meddig mehetek. És arra is, figyelek, hogy ne legyen ez egy önmagáért való mélyülgetés, hanem annak legyen egy konkrét célja vagy céljai, és ennek a célnak az eléréshez a “konkrétan mit csináljak" részét is hozzáteszem. Nagyon sok rétegű ez a munka, és én egy sűrű ember vagyok, de a sok humor és a testi gyakorlatok, meg időnként az énekes gyakorlatok - megteszik a maguk oldó hatását.

Szóval hozzám bátorság kell, mert bevilágítok azokra helyekre, ahol a dugulás van. Nyilván szeretettel, gondosan és csak fokozatosan, de az biztos, hogy felrázok egy embert vagy egy csapatot, mert a komfortzóna innen-és-túl vékony határán táncolunk a közös munka során.

Minden cég emberekből áll, akik interakcióban vannak egymással. Ezeknek megvannak a maguk stabil szabályai, melyek mentén meg lehet ismerni őket. Minden idegszálammal, minden sejtemmel dolgozom, amikor dolgozom: a testem hangolódik (online is), az agyam struktúrákat alkot, a szívem pedig nagyon szeret. Adom a figyelmem sugarát, hiszen az energia a figyelmet követi, tehát ahová figyelünk, ott megszülethetnek dolgok. Tartom a teret, segítek rávilágítani a gondok gyökerére, oda, ahova kényelmetlen lenne bemenni egyedül.

A legtöbbször azt tapasztalom, hogy a valódi aha-élmények abból fakadnak, hogy ebben a figyelemsugárban egyszerű és alapvető dolgok kimondódnak. És akkor valami megkönnyebbül a rendszerben. És onnan márki lehet jelölni egy irányt, hogy merre menjünk tovább.

Mi a sajátságos módszered, amivel dolgozol?

A módszerem alapja, minden esetben az előbb említett koncentrált figyelem, a szeretet és az elfogadás. Ha együtt dolgozok valakikkel, ez bármilyen furcsán is hangzik, de én szeretem azt a csapatot: ami az én szótáramban elfogadást és figyelmet jelent. Közelengedést.

A kreativitás és a zene nyelvén lettem én magam önazonos, erre épül a lényem, a vállalkozásom, az anyaságom.

Ezt raktam struktúrába, azért ezt tudom tanítani, és tanítás közben én magam is tanulok. Színházi impró, énekes és táncos impró, szavakkal való impró, önismeret: mindezekből játékos gyakorlatokat állítok össze, melyeket beviszek a workshopokba. De foglalkozunk automatikus írással, a félelemmel való lehetséges bánásmódokkal is. Tehát a kreativitás eszközeivel dolgozok, és abban segítem az embereket, hogy önazonosan tudjanak létezni egy csapatban, és egyénileg is.

Mindenkiben megtalálod a kreativitást, mindenkiben benne van?

Igen. Én semmi olyat nem fecskendezek bele egy csapatba kívülről, ami már amúgy ne lenne ott. Csak lehántom a héjat a magról. A cég termelékenysége és a munkahely ázsiója akkor tud növekedni igazán szerintem, ha a benne dolgozó egyének egyenként szabadok és kreatívak. Ezt én is tapasztalom, a saját cégemen belül és azoknál a cégeknél is, ahol dolgozom. Épp Bozsogi Dia, a Flow tanácsadója mesélt nekem nemrég arról, hogy egy vezető miképp támogathatja a cég embereit mindebben: 1. teret ad az egyéni kreativitásnak, 2. nem ragaszkodik ahhoz, hogy pont az ő ötlete valósuljon meg, 3.azonnal visszajelzést ad az egyéni kreatív folyamatokról, hogy a kollégák tudják, mely ötletek hasznosak és melyek nem cég aktuális célja számára.

Nem nyúltál még darázsfészekbe?

De. És tartottam a teret... Ezeken az eseményeken az idegszámaimmal minden egyes résztvevőn rajta vagyok, és volt már kihívást jelentő helyzet. De a 20 év önismereti munka ehhez is biztonságot és bátorságot ad: pontosan megtanultam, hogy kell ezekben a helyzetekben mozogni, és offline 60 embert még biztonsággal elkalauzolok az úton, online sokkal többet. (Persze függ a fotmétumtól.) Az olyan eszközök, mint ez a koncentrált és állhatatos figyelem, nagyon fontosak, amikor céggel, emberekkel dolgozom. Mit mond, mit csinál a másik, és én mit értek abból...folyamatosan figyelem őt vagy őket, és magamat. Pont ez az a tudatosság, amiről feljebb az online kommunikáció kapcsán meséltem.

A figyelem teremtő erővel bír. Ha érzem, hogy valaki rám figyel, akkor önmagam még teljesebb verzióját tudom megalkotni, ami a legjobb állapot egy közös kreatív folyamathoz is. Nem tudjuk, hogy kell a teljes figyelmet adni és kapni. Zavarba jövünk, vagy megtörjük a csendet, a sztorizunk, kérdezünk, tanácsolunk.

Anyaként is azt tapasztaltam, hogy ha csak leülök a sarokba és nézem a gyermekeimet, figyelek rájuk, akkor születnek meg a legcsodálatosabb rajzok és a legeredetibb szerepjátékok. Csak figyelek, nem kalandozom el... ami nehéz egy felpörgetett, kicsavart nap után, amikor azt érzem, sehol sem tartok még, de tudatosan ráveszem magam. Megvan a gyümölcse.

Hiszen nem pont ezt akarja mindenki? Osztatlan figyelmet és szeretetet. A bennünk élő gyermek a nap minden percében látva, hallva, érintve, érezve, szeretve akar lenni. Én még nem dolgoztam olyan emberrel, aki ne ezt akarná, csak olyannal, akik jól titkolják ezt a vágyukat.

Sok helyen már a rejtőzködés mintha manapság érték lenne, vagy modell. Ugyanakkor azt is látom, hogy ez a trend is változik, óriási érték egy vezetőben az emberi oldal, a szívmelegség, az őszinte kapcsolódás képessége, a tiszta kommunikáció. Az önismeret mára a business-élet szerves része lett. Már csak azért is, mert hasznos védekezési eszköz a bujkálás, de a vastag bőr alatt valami belülről rág, és azt sok energia lent tartani.

Palya Bea a nap végén, hogy tesz le egy céget, vagy meddig viszed őket még magaddal?

Nehezen. Ez egy komoly kihívás számomra, és folyamatosan tanulom. Szinte lehetetlen néha a saját szenvedélyességemet és munkamániámat, őszinte lelkesedésemet és szeretetemet szabályozni, de igyekszem. Például észreveszem az apró jeleket, melyek arról tanúskodnak, hogy nem vagyok jól, és ezeket tudatosítom. De kiégés veszélye engem nem fenyeget. Bár figyelnem kell arra, hogy mondjak több nemet, és ne dolgozzam szét magam, de imádom azt, csinálok, ez sok energiát termel, a munkám visszatölt.

Palya Bea első online kurzusába több évtizedes dalszerzői, előadói, tréneri és önismereti munkákból szerzett tapasztalatait gyúrta egybe. Ebben Bea leckéről-leckére vezeti végig a kurzust elvégzőket azon a folyamaton, ami az ötlet megszületésétől annak valóra váltásáig vezet. Konkrét, saját maga által kifejlesztett és már létező, kipróbált technikákat ad át, miközben a kreativitást övező misztikumról is lerántja a leplet. Így mindenki számára megközelíthetővé teszi az alkotás mibenlétét és módszertanát. Azt is kihangsúlyozza, hogy az új dolgok életre hívása nem csak a művészek kiváltsága, a kreativitás mindenkiben megvan.

Sok kiégett munkavállalóval találkoztál az elmúlt két évben a munkád során?

Igen, találkoztam. Sokkal nem, de volt szerencsém hozzájuk.

Miről ismersz fel egy kiégett embert?

Sokszor párosul ehhez egy fejtartás, egy oldalra biccentett fej. Nagyon figyelek a szavakra, de a testre is: a beesett mellkas, a hanyag tartás, a fejtartás sokat elárul, ahogy a lapos a légzés, a lapos pillantás is. Érezni lehet, hogy egy testből mennyi energia, mennyi szeretés jön, és azt is, ha ez az energia már az utolsó utáni készletek mozgósítása. Nincs ott a fény a szemben. Ezt én könnyem észreveszem. És ha van arra nyitottság, hogy beszélgessünk, vagy dolgozzunk, akkor elkezdjük együtt megkeresni az erő és a lelkesedés belső forrásait.

A képeket Stiller Ákos készítette.