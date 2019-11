Tömegével viszik külföldre a magyar melósokat: csábító a 900 ezres fizu

Miközben már itthon is egyre jobban megfizetik a kétkezi munkát, nem csendesedik a nyugat felől érkező munkaerő-éhség: százával találkouhatunk olyan állásajánlatokkal, melyekben magyar szakembereket keresnek külföldi munkavégzésre. Több százezres, milliós fizetéseket, ingyen szállást, bónuszokat kínálnak, sőt, sok esetben még a kiutazás költségét is kifizetik: csak menjen a magyar. De hogy pontosan hányan élnek külföldön, ezekre vonatkozóan csak óvatos becsléseink vannak, ahogy az is bizonytalan, hányan telepedtek vissza az országba.

A Pénzcentrum rendszeresen foglalkozik nem csak a hazai munkaerőpiaci helyzettel, a keresetekkel, hanem a külföldi lehetőségekkel is. Számtalan külföldi álláshirdetést szemléztünk már az utóbbi években, melyekből sok mindent megtudhattunk a külföldi, több százezres, adott esetben milliós kereseti lehetőségekről. A kivándorlás mérése ugyanakkor nemcsak itthon, külföldön is nehézkes, főleg az Európai Unión belül, hiszen a munkaerő szabad áramlásával semmilyen regisztráció nem szükséges ahhoz, hogy valaki másik tagállamban vállaljon munkát.

Annyit mindenesetre lehet tudni, hogy 2007 és 2016 között évente átlagosan 70 ezer magyar vándorolt el az OECD-országokba - derül ki a szervezet International Migration Outlook című kiadványából. 2017-ben ez a szám már 86 ezerre emelkedett. A 2004-2006-os, valamint a 2018-as adatokkal együtt a Portfolio becslése szerint az EU-csatlakozás óta eltelt években egymillió magyar próbált szerencsét külföldön. Persze azt nehéz megbecsülni, hányan vannak ebből az egymillió emberből jelenleg külföldön, hiszen a visszavándorlás mérése talán még bizonytalanabb.

Nyugaton a helyzet...

Nem csak a hazai gazdaság szenved a munkaerőhiánytól, hanem Nyugat-Európa elöregedő társadalma is: mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy ma már egész iparágak jöttek létre arra, hogy felkutassák és kiszervezzék a Közép és Kelet-Európából a képzett munkaerőt. Elég csak megnyitni egy hazai álláskereső portált, és egyből tapasztalhatjuk ezt a tendenciát: százával jönnek szembe a százezres, milliós fizetéseket, kitűnő munkakörülményeket kínáló hirdetések.

A legtöbb helyen a minimális nyelvtudáson kívül semmit nem várnak el, még szakképesítést is egyre ritkábban, és különböző bónuszokat, ingyen szállást, adott esetben még ingyenes étkezést is felajánlanak. Most az elérhető ajánlatok közül szemezgettünk, hogy kiderüljön, vajon még így a gazdasági lassulás árnyékában is keresik-e a külföldi cégek a hazai munkavállalókat.

Választék az van: Ausztria

"Osztrák cégünk megbízásából fényező szakmunkásokat keresünk azonnali kezdéssel! 12-15 euro nettó órabér, a szállást (igényes minimum saját szoba vagy lakás) a munkaadó fizeti" - olvasható egy hirdetésben, melyből az is kiderül, hogy 3-4 év munkatapasztalat és az alap társalgási szintű német nyelvtudás elvárás, ahogy az önálló munkavégzés is. Ha csak 13 eurós órabérrel számolunk, havi 160 órányi munkavégzéssel 2080 eurót lehet megkeresni, ami mai középárfolyamon számolva 692 ezer forintot jelent. De hasonló órabérérrel várják a lakatosokat, hegesztőket is, a villanyszerelőknek azonban már 900 ezer forintot ígérnek.

Azonban nem csak fizikai, szellemi munkásokat is keresnek hosszú távra középfokú német nyelvtudással ügyintézői feladatkörre Ausztriába havi 660 ezer forintért.

Németország: kolbászból van a kerítés

Szakképzett ápolóként, idősgondozóként még ennél is jobban lehet keresni, havi nettó 2400 eurót, azaz 800 ezer forintot - igaz már nem a szomszédban, hanem egészen Németországig kell menni, konkrétan Baden-Württembergbe. A munkáltató ingyenes szállást biztosít, rugalmas beosztást ígér, és német bejelentett munkaviszonyt hosszú távra.

Aki pedig havonta 3000 eurót szeretne megkeresni, annak ipari létesítmények padlózatfelújításával kell foglalkoznia a német főváros környékén. A pozíció szakképesítést nem igényel.

Ehhez képest szakvizsgázott orvosoknak minimum B2-es szintű, erős középfokú német nyelvtudással, "nem sokkal többet", havi 4500 eurót ígérnek egy müncheni kórházben, ez közel másfél millió forintnak felel meg.

Észak-Európa: hideg van, de jól megfizetnek

Aki még ennél is messzebbre merészkedne, esetleg Hollandiáig is elmenne, az többek között eperpalántát tud válogatni 20 euróért óránként. Amit kínálnak: holland munkaszerződés, szállás, kiutazási költségtérítés. Ezzel a munkával 160 órában 3200 eurót lehet keresni. A munka betöltéséhez nyelvtudás nem szükséges.

De Hollandia sem csak fizikai dolgozókat vár, Dongen városában gépészmérnököket keresnek 3500 eurós fizetésért, megfelelő végzettséggel és középfokú angol nyelvtudással. De igazán junior software developernek érdemes kimenni havi 1,2 millió forintért.