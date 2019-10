Rengeteg embert keresnek: nem álom a 800 ezres fizetés, végzettség sem kell

Még csak október van, de már elárasztották az álláskereső oldalakat a síszezon állásai: legyakrabban alpesi hüttébe, azaz sípályák melletti menedékházakba, étteremekbe keresnek felszolgálókat, konyhai munkásokat főleg Európa keleti feléből.

Olyannyira kevés a vendéglátós az osztrák Alpokban, hogy a munkaadók már komoly engedményeket is tesznek azért, hogy zavartalanul működhessenek a szezonban. Egyre több és egyre vonzóbb állásajánlatokkal csábítják a magyarokat dolgozni nyugati szomszédaink. Az, hogy tisztességes, 1800 eurós bért kínálnak havonta a munkaadók, az alap. Ez mai árfolyamon közel 600 ezer forintnak felel meg, melynek egy jó részét akár félre is lehet tenni, hiszen sem a szállásért, sem pedig az étkezésért nem kell fizetni a hirdetés szerint:

Fiatalos és dinamikus csapat

Ingyenes étkezés a hét 7 napján (reggeli, ebéd és vacsora)

Ingyenes szállás Wi-Fi-vel a szállodában

Ingyenes mosási és szárítási lehetőség

Az ígért 1800 eurós fizetés azonban csak az alap, hiszen készségek és tapasztalatok alapján ez az összeg még további pótlékokkal is kiegészülhet.



Egy másik hirdetésben már leginkább jó angol és német nyelvtudással keresnek dolgozókat, igaz egy hotelbe. Az ingyenes szállás és a napi háromszori étkezés természetesen itt is a csomag része, emellé azonban jár még a wellness részleg, a gyógymedencég ingyenes használata, óriási kedvezmények a különféle spa kezelésekre, akár a síbérletre, sőt még a lovalásra is. A fizetés pedig itt bruttó 2522 euró, azaz bruttó 837 ezer forint egy hónapban.

Megéri?

A legújabb osztrák statisztikák szerint sose dolgozott még olyan sok magyar nyugati szomszédunknál, mint tavaly, nagyjából 92 ezren. 2010 és 2018 között 3,5-szörösére nőtt a magyarok száma, az emelkedés pedig folyamatos volt, megállás nélkül - számolt be a G7.hu. Az is kiderült, hogy az élelmiszeripar és a vendéglátás foglalkoztatja arányaiban a legtöbb magyart. A toborzás azért is kezdődhetett ilyen korán, mert ahogy a Pénzcentrum megírta, tavaly rengetegen hiányoztak az osztrák vendéglátóiparból, decemberben még mindig kerestek embereket.

Azt persze mindenki elismeri, hogy nem könnyű munka ez: Robi összesen egy évet dolgozott Lienz - Zettersfeld környékén, de szinte menekült haza.

Eleinte semmi szabadidőn nem volt, 7/7-ben dolgoztunk, azaz a hét inden napján. De aztán látták, hogy ez nem tetszik nekünk, és adtak heti 1 napot felváltva. A kaja és a szállás ingyen volt ugyan, de nem kerestem annyit, mint amire számítottam.

Télen a síelőknek, nyáron a kirándulóknak szolgált fel, de főleg csak italt, 1-2 féle étel volt csak az étlapon. A munka alapvetően nem volt rossz, és túlságosan megterhelő sem, csak a kevés szabadnap miatt döntött úgy, hogy inkább hazajön. Most már Székesfehérváron egy autókereskedésben dolgozik.

Van, akinek összejön

Kemény a meló, nagy a hajtás, de eddig is megérte kijönni, mert 3-4 hónap alatt keresek annyit, amennyit otthon talán egy év alatt sem tudnék összehozni. Eztán pedig még jobb lesz, mert valamennyire lazul a menet, a pénz pedig ugyanannyi - mondta a Pénzcentrumnak korábban nyilatkozó magyar, aki egyébként szakképesítés nélkül, minimális nyelvtudással vágott neki Ausztriának évekkel ezelőtt. Gábor nyáron hazajön, a Balatonon vállal ideiglenes munkát, de ritka, hogy egy nyáron háromszor- négyszer ne váltana helyet. Elmondása szerint a magyar vállalkozók nem hasonlíthatók az osztrákokhoz, akik nagyon is megbecsülik a munkaerőt. Elmondása szerint itthon gyakran megeseik, hogy nem az időben és nem a kialkudott összeget kapja meg. Ma már nem szívbajos, ilyenkor továbbáll, tárt karokkal várják a következő faluban.

Itthon is kellenétek!

Nem csak Ausztriában, itthon s elképesztő nagy szükség lenne vendéglátásban dolgozó szakemberre, nem csak nyáron télen is. Azok, akik a síszezont célozták meg, hüttében helyezkedtek el októberben, ma már egyre nagyobb százalékban kint is maradnak, hiszen akkora a munkaerőhiány, hogy a tulajdonosok ott tartják az embereket nyárra is, még ha nincs is munka. Félnek, hogy nem mennek vissza, és nélkülük nem tudják majd elkezdeni a szezont.



Megoldás persze, mint a legtöbb problémára erre is lehetne találni, a szakember szerint elsősorban még tovább kell emelni a béreket, hiszen hiába az egy-egy kiugróan sok pénzt ígérő hirdetés, összességében a vendéglátósok még mindig az átlag alatt keresnek.



"A munkaerőhiány komoly kihívást jelent a szállodáknak, és folyamatosan keressük a megoldást a problémára" - mondta el korábban Kovács István, Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöki tanácsadója. A vendéglátásban és a szállásadás ágazatban a KSH adatai alapján az átlagkeresetek a nemzetgazdasági átlag kétharmada körül vannak. Tehát nyilvánvalóan emelni kell a fizetéseket, ám ennek határt szab a vállalkozások jövedelmezősége, mely az elmúlt évek növekvő vendégforgalmának köszönhetően javult, de még mindig van hová fejlődnie.