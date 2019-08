Több mint 1000 tanár hiányzik az oktatásból: ezekben a megyékben a legsúlyosabb a helyzet

Szeptember másodikán veszi kezdetét a 2019/2020-as tanév, viszont sok oktatási intézményt sújt a munkaerőhiány. Míg több iskola csak 1-1 állást hirdet az új tanév kezdete előtt, máshol szinte egy egész tanári kar hiányzik: a legtöbb tárgyból nincs, aki tanítsa a diákokat. A Pénzcentrum megvizsgálta, hogy hol jelenti a legnagyobb problémát a pedagógusok hiánya, és milyen tárgyak oktatására keresik a legtöbb tanárt.

A KSH adatai szerint 2019 első negyedévében 4103 betöltetlen álláshely volt az oktatásban, részletes adatokat azonban nem közöl a Statisztikai Hivatal arról, hogy ezek közül melyek a ténylegesen tanári állások, felsőoktatási pozíciók, vagy más az oktatáshoz nem olyan szorosan kötődő szakmák, mint például az iskolapszichológus. Ezért átfésültük a Közszféra Állásportáljának adatait, amelyből az derült ki, hogy legalább 1073 tanári állást hirdettek meg csak az általános és középiskolák, tankerületi központok. Hazánkban 60 ilyen tankerületi központ működik, és úgy tűnik, a hiány sem egyenlő arányban sújta ezeket: például a Sárospataki Tankerületi Központ 7, a Ceglédi 15, a Tatabányai 20, a Külső-Pesti pedig 38 álláshelyet is hirdet.

Hol hiányzik a legtöbb tanár?

Kiugróan sok tanári állást hirdettek Budapesten, 278-at, és Pest megyében 156-ot, azonban ez nem meglepő, lévén hogy a népsűrűség is ezeken a területeken a legnagyobb az országban, így jóval több iskola is van. Korábbi cikkünkben, amely az óvodapedagógus-hiánnyal foglalkozott, szintén ez a két terület Annál meglepőbb, hogy Fejér megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, és Borsod-Abaúj-Zemplén megye következik rögtön utánuk a hiánylistán, 73, 68 és 56 betöltetlen tanári állással. Miközben Nógrád megyében csak 13, Csongrádban 14, Veszprémben 17 állást hirdetnek jelenleg az iskolák.

Mely szakok a legkeresettebbek?

Érdekesség, hogy rengeteg nyelvtanárt keresnek arányaiban: 170 álláshely betöltetlen. Nagyrészt német és angol nyelvet tanító pedagógusokból van hiány, de akad szlovák-, olasz-, franciatanár hirdetés is, és sok helyen már óraadó tanárral is beérnék.

Nagy hiány van testnevelő tanárokból is: 106 ilyen hirdetést számoltunk össze, a legtöbb helyen mindegy, hogy mi a jelenkező másik szakja, vagy ha meg is van adva, akkor főként biológia, földrajz, vagy technika van feltüntetve. Számuk még a meghirdetett magyartanári állásokat is meghaladja: abból 104 van jelenleg az adatbázisban, miközben történelemtanárt "csak" 54 helyen keresnek. Természetesen ezekben a számokban átfedések is lehetnek, ha egy intézmény kifejezetten magyar-történelem szakpárosítású pedagógusi állást hirdet.

Fizika és kémia szakos tanárból is kevés van: 64, illetve 46 helyen hirdettek ilyen szakképesítéshez kötött állást.

Amin szintén megakadt a szemünk, hogy rengeteg fejlesztő pedagógusi álláshely betöltetlen: 82 helyre keresnek gyógypedagógust, vagy logopédust, korrepetáló, fejlesztő vagy napközis tanárt, közülük 10 helyen is már a hirdetést is úgy adták fel, hogy utazó pedagógust keresnek, vagyis több intézményben is látna el feladatokat a jelenkező.

Érdekesség még, hogy a hirdetett állások között nem kevés helyre várnak szolfézs, vagy valamilyen hangszeres oktatót: 76 ilyen hirdetésre akadtunk. A legtöbb helyre zongora- és gitártanárokat (31) várnak, de akadt cselló-, gordonka-, oboa- és még cimbalomtanári állás is.

Van néhány egészen speciális tárgy, amihez bizonyára nehéz az intézményeknek oktatót találni, ha egy hely megüresedik: keresnek többek között cukrászoktatókat, jelmeztervező tanár, turizmus oktatót, néptánc tanárt, kőműves szakmai tanárt, kiadványszerkesztés oktatót, és romológia (cigány nyelv és népismeret) tanárt is.

Mi áll a tanárhiány hátterében?

A Közoktatási Információs Rendszer 2017-es adatai szerint a fiatalabb korú tanárok aránya az általános iskolákban csak 13 százalék, az 55 év felettieké viszont 27 százalék. A nyugdíj előtt állók száma folyamatosan növekszik, amelyet nem követ a fiatal pályakezdők száma, sőt: egyre kevesebben választják a tanári hivatást. A következő másfél évtizedben a 160 ezer pedagógus közül körülbelül 60-70 ezren mehetnek nyugdíjba.

Idén kevesebben jelentkeztek tanárképzési szakokra is, mint a korábbi években: 17 388-an felvételiztek valamilyen pedagógusképzésre, amíg tavaly 17 800-an, tavalyelőtt pedig 18 183-an. Végül a több mint 17 ezer jelentkezőből 8975-en kezdik majd meg a tanulmányaikat ezeken a szakokon. Az utánpótlás tehát nem is tud olyan ütemben érkezni, amilyen hamar nyugdíjba megy a most 55 év feletti korosztály. Általában két fő okot szoktak említeni, hogy miért nem vonzó a tanári pálya: az egyik, hogy a tanári pályának már nincs akkora presztízse, mint egykor, a másik pedig, hogy hiába emelkednek a tanári fizetések, a versenyszférában elérhető fizetéseknek a nyomába sem érnek.