Tízezrek képezhetik át magukat informatikussá: jól jön most a támogatás

A gazdaságvédelmi akcióterv részeként bejelentett intézkedések révén ugrásszerűen, tízszeresére bővülhet itthon azok száma, akik a karrierváltás mellett döntenek, és egy intenzív és gyakorlatorientált képzés elvégzése után informatikus szakmát és állást szereznek - állítja a junior szoftverfejlesztők és tesztelők képzésével foglalkozó cég.

Tavaly már közel ezer, főként 21 és 45 év közötti életkorú, különböző szakmai háttérrel rendelkező diák kezdhetett új karriert programozóként egy általában féléves képzés után. Ez a szám a jövőben az évi tízezer főt is elérheti az akár több millió forintos képzések 95 százalékos, vissza nem térítendő állami támogatásának, valamint a kamatmentes felnőttképzési diákhitelnek köszönhetően - írja a MárkaMonitor.

A gazdaságvédelmi akcióterv részeként tegnap bejelentett intézkedések célja a válság által kedvezőtlenül érintett szektorokban dolgozó munkavállalók gyors szakmai továbbképzése, vagy teljes átképzése. A jelenlegi információk szerint ezen képzések tandíjának 95 százalékát vissza nem térítendő formában biztosítja majd az állam, amely a képzés idejére kamatmentes felnőttképzési diákhitelt is folyósít.

A kormányzati intézkedésekre reagálva a szoftverfejlesztőket és tesztelőket képző PROGmasters többféle online képzésre indította el ma az előjelentkezést. A 6 hónapos programozó kurzus mellett rövidebb idejű továbbképzéseket is elindít, pár hetes, illetve néhány hónapos scrum master, manuális és automatizált tesztelő, IT-szervező, webfejlesztő, valamint product owner képzéseket.

A mostani helyzet egyedülálló lehetőséget kínál a munkavállalók digitális átképzésére, ami azért is szükséges, mert 2030-ra a jelenlegi munkakörök 52 százaléka lesz automatizálható a jelenleg már ismert technológiákkal. Ezért annak, aki szeretné megőrizni a munkaerőpiaci versenyképességét és hosszú távú karrierre vágyik, az államilag támogatott képzések révén az IT szakemberré válás egy kiváló lehetőség

- mondja Filep Szabolcs, a cég alapítója és vezetője, aki hozzátette:

Ráadásul mivel számos szektorban még csak most kezdik felismerni az IT szerepét, a jövőben tovább nő a munkaerő-piaci igény ezekre a szakemberekre. A fintech-forradalom után a szoftverek a mezőgazdaságot is kezdik megreformálni és hatékonyabbá tenni, ám az ipar különböző területein, sőt, a politikában is még nagyobb szerep jut majd a szoftvereknek.

