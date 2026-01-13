Túrázók titkos menedékei: 4+1 erdőszéli kulcsosház, ahol fillérekből meghúzhatjuk magunkat

A tél most zordabb arcát mutatja, de ha jól felöltözünk, a mínuszok és a hó sem jelenthet akadályt: ilyenkor is kiváló lehetőségek nyílnak a túrázásra. Nincs is jobb, mint hófödte tájakon kalandozni, és egy-két éjszakára, eldugott szállásokon meghúzni magunkat. Ehhez nem kell drága külföldi utazásokban gondolkodni: Magyarországon még mindig számos kulcsosház kínál megfizethető, elsősorban erdei szállást.

Miért épp kulcsosházak? Mert kényelmes, ha hazai szálláshelyek között is olcsó alternatívát jelentenek, ráadásul közel visznek a természethez anélkül, hogy a pénztárcánkat megterhelnénk. A magyarországi turista szálláshelyek egyik jellegzetes és sokak által kedvelt formája ez. Eltérően a turistaházaktól, vendégházaktól és a turistaszállóktól nincs állandó személyzete, így ára is jóval olcsóbb azoknál, de erről majd külön is szólunk…

A kulcsosházakat többnyire egyesületek, szakosztályok tartják fenn, felügyelője legtöbbször a ház közelében vagy a házhoz legközelebb eső településen lakó gondnok. Érkezéskor általában tőle kell átvenni és távozáskor neki kell leadni a kulcsosház kulcsait. Saját érdekünkben is érdemes tehát értesíteni a gondnokot érkezésünk várható időpontjáról.

A kulcsosház, mint félig-meddig önellátó intézmény

A kulcsosház alapfelszereléséhez jellemzően az ágyakon (általában emeletesek) kívül vegyes tüzelésű kályhák, felszerelt konyha, közös helyiség (étkező), mosdó és latrina tartozik. A legeldugottabb házakat kivéve ma már a villanyvilágítás azért általános. Viszont tévére ne feltétlenül számítsunk!

Élelmiszer általában nincs a házban, legfeljebb néhány nem romló alapanyag (só, cukor, fűszerek, teafű például). Minden vendégnek magával kell hoznia a szükséges élelmet. Célszerű előzetesen tájékozódni a ház sütési-főzési lehetőségeiről.

A kulcsosházak tehát különleges helyet foglalnak el a turistaszállások között. Az ide érkező vendéget a falra függesztett házirend mellett az előző csoport által hátrahagyott állapot is várja. Ebből következik a legfontosabb írott-íratlan szabály: a házat mindenki olyan állapotban hagyja el, amilyen állapotban maga is szívesen találná.

De vigyázat! Nem minden kulcsosház tart nyitva télen, ezért indulás előtt érdemes külön is tájékozódni, hiszen a honlapok nem mindig tükrözik a valós helyzetet. Éppen ezért érdeklődtünk szállásadóknál, és olyan friss, ellenőrzött szállásokat gyűjtöttünk össze, amelyeket most is bátran kereshettek:

1. Farkasgödöri kulcsosház a Bükk mesés túraútvonalán

Egyik képez a Farkasgödöri kulcsosház, amely télen is látogatható és üzemelő szálláshely – tájékoztatta a HelloVidék szerkesztőségét Katona Ferenc. Ami azért is meglepő, mert a Farkasgödöri kulcsosház a Harica-forrásoknál található, Szentlélektől 3 km-re, és kizárólag turistaúton, a Bükki Kék jelzésen közelíthető meg. Parkolásra a Turista Park területén van lehetőség.

Ahogy az üzemeltető, Katona Ferenc még a HelloVidéknek nyilatkozta, leggyakrabban aktív turisták és nomád körülményeket kedvelő baráti társaságok keresik fel a házat, sok visszatérő vendéggel. Hétvégén és az ünnepi időszakban különösen nagy náluk a kihasználtság.

A kulcsosház 10 fő befogadására alkalmas: két kisebb szoba (1–2 fő/szoba), valamint két galéria található a közösségi térben. A ház mellett tűzrakóhely áll rendelkezésre főzéshez és sütögetéshez. Áram nincs, az ivóvíz a közeli forrásból biztosítható, a fűtés fatüzelésű kályhával történik. (Az árakról annyit tudtunk meg: 2026. január 1-től: 25.000 Ft / éjszaka)

Fotó: Katona Ferenc, Farkasgödöri kulcsosház

2. Téli kikapcsolódás a Bükkben – digitális detox a Barátságkert Kulcsosházban

A Barátságkert kulcsosház a Bükkben, a Bánkútra vezető útról letérve, az erdő mélyén található, elzárva a közúttól és a frekventált turistautaktól. Veres László, a ház tulajdonosa elmondta a HelloVidéknek, hogy a kulcsosház télen is nyitva van, sőt, sokan kifejezetten a hideg hónapokban szeretnek megszállni náluk, élvezve a saját maguk által felfűthető cserépkályhák hangulatát.

A ház kényelmes sétával elérhető közelségben van a Kis-fennsík nevezetességeihez, többek között a Magos-kőhöz, a Garadna-völgy híres kilátójához, az Örvény-kőhöz és az Udvar-kő-barlanghoz, a "Dante poklához".

A kulcsosházban összesen 14 ágy található, négy külön hálószobában, középen tágas társalgóval, amely szintén cserépkályhával fűthető. A főzéshez gáztűzhely és a ház melletti filagória alatti tűzrakóhely áll rendelkezésre.

A Barátságkert kulcsosház digitális detoxot kínál: nincs térerő, nincs hagyományos elektromos konnektor, az áramot a háztetőn elhelyezett napelem szolgáltatja, ami csak a világításra elegendő. Vezetékes víz és angol WC nincs, így a ház igazi természetközeli, puritán élményt nyújt.

A kulcsot egy éjszakára 35.000 Ft-ért kaphatja meg, aki a házat üzemeltető egyesület pártolói tagdíját fizeti, és a vendégek legalább két éjszakára érkeznek. A hasogatott, száraz fa jelképes díja 2.500 Ft kosaranként.

Az üzemeltető ugyanakkor kiemelte: a ház népszerűsége miatt hétvégi foglalás esetén ajánlott legalább két hónappal előre lefoglalni az időpontot a honlapon. Sokan évtizedek óta visszatérnek, akár évente többször is, élvezve a ház nyugodt, természetközeli hangulatát és a téli napok különleges fényét.

Fotó: Barátságkert kulcsosház

3. Vörös kunyhó kulcsosház – nyugalom az erdő mélyén

A Mátra déli részén, Gyöngyöstől 13 km-re található Vörös kunyhó kulcsosház a természetközeli pihenés ideális helyszíne. A ház körbekerítetlen, természetvédelmi területen fekszik, zavartalan erdei környezetet kínálva családoknak, pároknak és baráti társaságoknak. Állandó felügyelet nincs, így egyszerre mindig csak egy társaság használhatja a házat, zajos eseményekre nem alkalmas.

A ház két szobából, konyhából és pincehelyiségből áll, ahol egy nyári konyha és kád is található. Négy fő kényelmesen elfér franciaágy és ággyá alakítható ülőgarnitúra segítségével, a férőhely hat főre bővíthető kempingágyakkal, nyáron pedig további két fő elhelyezhető a padlástérben. Két cserépkályha biztosítja a meleget, a főzés gázpalackokról működő sütővel történik. Világítás akkumulátoros lámpákkal, víz forrásból vagy palackból, mosdás a pincében található kádban, az illemhely udvari pottyantós.

A ház 500 méterre fekszik a piros sáv turistajelzéstől, megközelítése gyalog vagy terepjáróval történik a Károlytáron hagyott autótól. A földút egész évben csak terepjáróval járható, nagyobb hó vagy eső után nehezített a hozzáférés. Kisállatot nem fogadnak, a környék Natura 2000-es, aktívan vadászott terület, ezért az erdő szabályait mindenki köteles betartani.

4. Túrázóknak ideális, télen is nyitva: Czibulka János Kőhegyi Menedékház

A Pilis és a Visegrádi-hegység keleti végén, Szentendre és Pomáz közigazgatási határán található a Czibulka János Kőhegyi Menedékház, amely egykori turistaházból 2013-ban felújítva várja a természetkedvelőket. Ahogy a HelloVidéknek Kabai Viktor üzemeltető kiemelte, ők viszont nem kulcsosház, hanem állandó gondokkal üzemelő hegyi menedékház, melegkonyhás büfével, és 26 fős szálláshellyel. Ellenben egész évben nyitva tartanak, a szállás előzetes egyeztetéssel folyamatosan igénybe vehető a karácsonyi és az újévi időszak kivételével.

A ház 24 férőhellyel rendelkezik: négy 4 ágyas és egy 8 ágyas szoba áll a vendégek rendelkezésére, közös vécével és zuhanyzóval. A menedékházban központi fűtés biztosítja a meleget, és van tűzrakóhely bográcsozáshoz vagy sütögetéshez. Nyáron sátrazásra is lehetőség van, a hely bababarát, kisállat pedig hozható.

A szállás önellátóként is használható, de a ház üzemeltetői kérik, hogy a helyben vásárolt italt fogyasszák a vendégek, ezzel is támogatva a menedékház működését. Vezetékes víz nincs, ezért az esővizet takarékosan kell használni.

A környék gazdag látnivalókban: Holdvilág-árok, Dömör-kapu, Kárpát-forrás, Lajos-forrás és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum mind könnyen elérhetők a menedékházból.

4+1. Csak tavasztól nyit a Bakony titkos menedéke: a Hubertlaki kulcsosház

A Bakony rengetegében, festői környezetben található a Hubertlaki kulcsosház, amely egykori erdőbirtokos, Eszterházy-gróf vadászkastélyából alakult át szálláshellyé. A patinás ház 2013-ban esett át felújításon, így a régi hangulat és a modern kényelmi szolgáltatások ötvöződnek. Ahogy az üzemeltető a HelloVidéknek elmondta, a kulcsosház télen zárva tart, de tavasztól őszig rendkívül népszerű szálláshely.

Fotó: https://www.bakonyerdo.hu/

A kulcsosház közelében található a Hubertlaki-tó, ismertebb nevén Gyilkos-tó, amely különleges látványt nyújt: a csodás víztükröt a vízből kiálló fák csonkjai törik meg. A tó mind a kirándulók, mind az aktív túrázók körében kedvelt célpont, és számos túraútvonalról könnyen megközelíthető.

A szállás négy szobával, összesen 18 férőhellyel várja a vendégeket. Minden szoba külön fűthető, a vizesblokk az alsó szinten található, a felszerelt konyha pedig külön házban áll rendelkezésre. A Hubertlaki kulcsosháznál a vendégek grillezhetnek, bográcsozhatnak, nyársalhatnak, túrázhatnak, és a parkolás is ingyenes. A szálláshelyen SZÉP kártyát is elfogadnak, így a kényelmes és természetközeli pihenés egyszerűen elérhető.

Ahogy a szállásadó a HelloVidékkel közölte: 2026-ban a teljes ház bérlése 90 ezer forinttól lehetséges.

Végezetül: hogyan is hagyjuk rendben a kulcsosházat?

A kulcsosházak egyik legfontosabb szabálya, hogy mindenki úgy hagyja el a házat, ahogyan maga is szívesen találta volna. A kulcsosházakat üzemeltetők a HelloVidéknek elmondták, hogy ez az egyszerű alapelv biztosítja, hogy a házak még sokáig örömet nyújtsanak a következő vendégeknek.

A ház elhagyása előtt ezért érdemes mindent rendbe tenni: az ágyneműt lehúzni, összehajtogatva az erre kijelölt helyre tenni, a konyhát tisztán, elmosogatva hagyni, a romlandó élelmiszert pedig elvinni vagy a szemétgyűjtőbe helyezni. A kályhákat ki kell hamuzni, és a következő vendég számára előkészíteni a tüzelőanyagot. Ha csak rövid időre hagyjuk el a házat, a kályhát el kell oltani, a villanyt lekapcsolni, az ajtókat pedig gondosan bezárni.

A kulcsosházak a pihenésről szólnak, ezért illik kerülni a hangoskodást. Bár a bútorok és berendezési tárgyak gyakran régi, használt darabok, ezek értékesek, vigyázni kell rájuk, és ha valami eltörik, illik pótolni vagy anyagilag kárpótolni az üzemeltetőt. A házak többségében van vendégkönyv is, amelybe a nevek és a vélemények kerülhetnek, így mindenki nyomon követheti a korábbi látogatók élményeit.

Címlapkép: Farkasgödöri kulcsosház