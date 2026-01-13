2026. január 13. kedd Veronika
Herceghalom, 2023. március 11.Kiégett és sérült gépjármûvek az M1-es autópályán Herceghalomnál, ahol öt kamion és 37 autó ütközött össze, mindkét irányban lezárták az autópályát 2023. március 11-én. A balesetben érintett öt
Utazás

Most érkezett! Lángol egy kamion Budapest közelében, az egész utat lezárták

MTI
2026. január 13. 08:55

Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében.

Kedd reggel Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kecskeméti térségében, ezért az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók jelenleg három vízsugárral dolgoznak a lángok elfojtásán a 89-es kilométerszelvénynél.

 

Címlapfotó: Lakatos Péter, MTI/MTVA 
#utazás #közlekedés #baleset #tűzoltók #autópálya #tűz #katasztrófavédelem #lezárás #kamion #kecskemét #tűzeset

