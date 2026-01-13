Most érkezett! Lángol egy kamion Budapest közelében, az egész utat lezárták

Kigyulladt egy kamion pótkocsija az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét térségében.

Kedd reggel Kigyulladt egy kamion az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán, a kecskeméti térségében, ezért az érintett sztrádaszakaszt teljes szélességében lezárták - közölte a katasztrófavédelem.

A közlemény szerint a kecskeméti hivatásos tűzoltók jelenleg három vízsugárral dolgoznak a lángok elfojtásán a 89-es kilométerszelvénynél.

