Régóta vársz az előléptetésre? Ennyi idő után érdemes inkább felmondani

Nem érdemes sokáig várni az előléptetésre: egy amerikai cégvezető elárulta, szerinte mennyi idő után érdemesebb inkább másik munkahely után nézni. A szakemberek szerint akkor sem kell csalódni, ha a főnökség elutasítja a kérésedet. Cikkünkből kiderül, mit javasolnak a hozzáértők erre az eshetőségre, hogy mégis jól jöjj ki a szituációból.

Az előrelépési lehetőségek az egyik, ha nem a legfontosabb tényezők egy munkavállaló életében: ugyanakkor örök kérdés, meddig érdemes kivárni, mielőtt elpléptetés nélkül továbbállni az adott vállalattól. Ian Siegel, a ZipRecuiter nevű cég vezérigazgatója a CNN-nek arról beszélt, hogy nem szabad sokáig halogatni a váltást, ha nem jön a várva várt kinevezés:

Ha nem lépsz feljebb három év után sem, akkor ott valami probléma van.

Ugyan az időintervallum kitolódik, ahogyan lépegetsz felfelé a munkahelyi ranglistán, de ilyenkor már nem szabad olyan könnyen feladni, érdemes továbbfejleszteni magad. Katy Caprino karriercoach a témában kijelentette, hogy

nem szabad félni, ki kell teríteni a lapokat, felvázolni a vezetőségnek, hogy mit szeretnél. Ugyanis az már nem mutat túl jól, ha a titulusod még hét év után sem változott.

Tényleg készen állsz?

A szakértők szerint sokan abba a hibába esnek, hogy túlbecsülik magukat, amikor előléptetést kérnek. Pedig fontos, hogy tisztában legyünk a képességeinkkel, és ne vállaljuk túl magunkat. Mérlegelni kell, milyen pluszfeladatokkal, újabb elvárásokkal járhat a kinevezés. Peggy Klaus szerint rengetegen követik el azt a hibát, hogy nem gondolnak bele az előléptetés következményeibe, csak a vezetői pozícióval járó előnyökre hajtanak.

Később pedig már azt kérdezik maguktól: miért akartam ezt ennyire?

- mondta a szakértő, aki több könyvet is írt a témában.

A másik fontos dolog, hogy még mielőtt előléptetést kérsz, nem állt tisztában lenni a vállalati struktúrával: egyes helyeken rengeteg féle pozíció van, így gyakoribb az előléptetés is, másutt pedig pont az ellenkezője, mivel kevés a vezetői beosztás, lassabban lehet lépegetni. Éppen ezért Caprino azt tanácsolja, ha új munkahelyen kezdesz dolgozni, érdeklődd meg a kollégáktól, hogyan is mennek a dolgok a cégnél.

Ha erőt veszel magadon és időpontot kérsz a vezetőktől, akkor legyél őszinte és világos: mond el mit, és miért szeretnél, nem kell köntörfalazni. Amennyiben nem kapod meg a kért előléptetést, a szakértők azt tanácsolják, próbálj meg egyéb kedvezményeket kialkudni a munkáltatónál: kérhetsz például simán csak fizetésemelést is, vagy utazási hozzájárulást, több szabadidőt, esetleg valamilyen továbbképzést.

Más is jól mutat az önéletrajzban

Bár a HR-esek szeretik látni a pozíciók váltakozását az őnéletrajzokban, de másképpen is meg tudod mutatni, hogy lépegettél előre a rangsorban. A szakértők azt tanácsolják, hogy az önéletrajzodban részletezd a feladataidat, projektjeidet és az eredményeidet is. A lényeg, hogy lássák, hogyan változott a rád rótt felelősség akkor is, amikor éppen nem léptettek elő.

Ian Siegel még arról is beszélt, hogy ha még a főnököd sem tudja megmondani, hogy mit kell tenned az előléptetésért, akkor ez biztos jele annak, hogy nem is akarnak kinevezni az áhított munkakörbe. Az sem jó jel, ha nagyon magas követelményeket állítanak eléd, hiszen ebből is ki lehet következtetni, hogy eszük ágában sincs előléptetni. A cégvezető végezetül kijelentette,

ha már túl könnyűnek érzed a munkádat, és nem akarnak előléptetni, akkor lehet, más munkahely után kellene nézni, ahol nagyobb szerepet szánnak neked.